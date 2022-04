भोपाल। मध्यप्रदेश में महिला अपराध का ग्राफ बढ़ा है. साल 2020 की तुलना में 2021 में प्रदेश में महिला अपराधों की संख्या में करीब 5 हजार की बढ़ोत्तरी हुई है. महिला अपराधों के मामलों में इंदौर और भोपाल शहर शीर्ष पर हैं. पुलिस मुख्यालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक रेप, अपहरण और अन्य मामलों में इंदौर में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं. इंदौर में पिछले साल महिला अपराध के 2324 मामले सामने आए हैं. इसमें बलात्कार के 379, गैंग रेप के 25, अपहरण 655, छेड़खानी के 497 और दहेज हत्या के 21 मामले हैं.

भोपाल में एक साल में 1892 मामले : भोपाल में महिला अपराध के पिछले एक साल में 1892 मामले सामने आए. इसमें बलात्कार के 363, गैंगरेप के 09, अपहरण के 349, छेड़छाड़ के 444 और दहेज हत्या के 25 मामले सामने आए हैं. ग्वालियर में महिला अपराध के 1590 मामले सामने आए. इसमें बलात्कार के 269 मामले, गैंगरेप के 22, अपहरण के 203, छेड़छाड़ के 364 और दहेज हत्या के 26 मामले हैं. जबलपुर में महिला अपराध के कुल 1429 मामले सामने आए. इसमें बलात्कार के 208 मामले, गैंगरेप के 07, अपहरण के 375, छेड़खानी के 412 और दहेज हत्या के 15 मामले हैं.

तीन माह में 18 बदमाश किए गए जिला बदर : महिला अपराधों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है. महिला अपराधों और बच्चियों के साथ जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के साथ उनके अतिक्रमण वाले मकानों को भी तोड़ा जा रहा है. पिछले तीन माह में प्रदेश में बदमाशों, भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3814 अवैध अतिक्रमण को तोड़ गया है. इसके अलावा 5 के खिलाफ एनएसए के प्रकरण प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि इतने ही अपराधियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जा चुकी है. वहीं 18 बदमाशों को जिला बदर किया गया है.

इंदौर में लव जिहाद का मामला, युवती पर एसिड अटैक की धमकी

अपराधियों की खंगाली जा रही कुंडली : महिला अपराधों में लिप्त रहे अपराधियों की कुंडली निकाल कर उनकी निगरानी की जा रही है. भोपाल पुलिस द्वारा ऐसे बदमाशों की सूची तैयार की जा रही है, जो बलात्कार, गैंगरेप, छेड़खानी जैसे मामलों में पहले जेल जा चुके हैं और फिलहाल जमानत पर हैं. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सचिन अतुलकर के मुताबिक जो महिलाएं यौन हिंसा की शिकार हो चुकी हैं, उनसे बातचीत कर ऐसे आरोपियों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी कि वह दोबारा प्रताड़ना का शिकार तो नहीं हो रहीं. ऐसे बदमाश जेल से बाहर आने के बाद क्या कर रहे हैं, इसका भी पता लगाया जाएगा. (Crime against women increased in MP) (Crime against women in Indore)