भोपाल। प्रदेश में मेडिकल टीचर्स के विरोध के बीच राज्य सरकार आज होने वाले कैबिनेट की बैठक में मेडिकल कॉलेजों की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को सौंपने पर विचार किया जाएगा. कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी.

पुराने के बदले मिलेगा नया फ्लैट मुफ्तः बैठक में प्रदेश में निजी जमीनों पर बनी और पुरानी हो चुकी बहुमंजिला इमारत को तोड़ने पर इंसेंटिव का निर्णय लिया जाएगा. इसमें लोगों को पुराने फ्लैट के एवज में नया फ्लैट मुफ्त में मिल सकेगा. कैबिनेट की बैठक में रीडेवलपमेंट पॉलिसी 2022 में नए प्रावधान करने पर विचार किया जाएगा. इसमें शहरी क्षेत्रों में विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित आवासीय कॉम्पलेक्स को तोड़कर नई बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए सरकार प्रोत्साहन देगी. ऐसे बिल्डिंग को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने पर एफएआर और ग्राउंड कवरेज का इंसेंटिव दिया जाएगा.

कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर होगी चर्चाः मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी.

-कैबिनेट में भारत माला परियोजना में इंदौर के पास एमएमएलपी की स्थापना का प्रस्ताव आएगा.

-प्रदेश के 226 अस्पतालों पर 1093 करोड़ खर्च कर उन्हें बेहतर बनाने का प्रस्ताव लाया जाएगा. इसमें नए हॉस्पिटल के निर्माण के साथ 226 पुराने हॉस्पिटल को ठीक कराया जाएगा.

-ओबीसी के बेरोजगार युवक युवतियों को विदेश में स्वरोजगार उपलब्ध कराने प्रोत्साहन का प्रस्ताव.

-छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की स्थापना के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति का प्रस्ताव.

-पीडब्ल्यूडी के पीआईयू का सुद्रणीकरण का प्रस्ताव.

-केंद्र द्वारा तय लक्ष्य से ज्यादा उपार्जित ग्रीष्मकालीन मूंग विक्रय का प्रस्ताव.

-सायबर सुरक्षा एवं आपातकालीन घटना से बचाव के लिए राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पांस टीम का गठन का प्रस्ताव.