भोपाल। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल के ऐशबाग इलाके में रहने वाले लोहा कारोबारी अंकुल मित्तल पर रिवॉल्वर अड़ाकर अपहरण करने वाले तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

नकली रिवाल्वर के दम पर व्यापारी को किडनेप

एक बदमाश कारोबारी का करीबी : अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सचिन अतुलकर ने बताया कि दो बदमाश रायसेन के रहने वाले हैं, जबकि एक व्यापारी के इलाके में ही रहता है. उसने ही व्यापारी की जानकारी दी थी. 7 जून को सुबह साढ़े 10 बजे अंकुर अपनी कार से गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री जा रहे थे. आईटीआई तिराहे के पास वह पान खाकर कार में सवार ही हुए थे, तभी दो बदमाशों ने रिवाल्वर अड़ाकर उन्हें अगवा कर लिया था.

फिरौती में 45 लाख रुपए मांगे थे : बदमाशों ने ने 45 लाख रुपए की मांग की थी. पुलिस को घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज मिले थे. गिरफ्तार किए गए अपराधियों में अब्बास उर्फ सल्लू और समीर खान रायसेन के रहने वाले हैं और मनन जो पद्मनाभ नगर में रहता है. जिसको अंकुर के व्यापार और अंकुर की पारिवारिक स्थिति के बारे में सारी जानकारी थी.

Kidnapping And Murder In MP : फिरौती के लिए अपहरण, पीट-पीटकर मार डाला, शव अस्पताल में छोड़ गए, 90 हजार भी वसूले, छह बदमाश गिरफ्तार

सीसीटीवी फुटेज से मिली जानकारी : अंकुर ने ने इन दोनों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया. पुलिस लगभग 150 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद इन आरोपियों तक पहुंच सकी. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सचिन अतुलकर का कहना है कि खुलासा करने वाली पुलिस टीम को इनाम की घोषणा की गई है. (kidnapped on basis of fake revolver) (Businessman was kidnapped in Bhopal) ( Three miscreants arrested in Kidnapping)