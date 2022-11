भोपाल। फिल्म अभिनेत्री रवीना टंडन ने भोपाल के वन विहार का Video अपने ट्विटर अकाउंट पर किया शेयर. लिखा Miscreants tourists pelting stones at tigers. फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में भोपाल आई थी रवीना टंडन. गोविंदा और अक्षय कुमार के साथ सफल जोड़ी बनाने वाली रवीना को वहां पर्यटकों का जानवरों के प्रति बर्ताव अच्छा नहीं लगा. इसलिए उन्हाेंने अपना गुस्सा ट्विटर के जरिये पोस्ट करके निकाला. वैसे देखा जाए तो यह वन विभाग के एक अलार्म है कि वह अपने अभ्यारण में घूमने वाले पशुओं की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करें. (Raveena expressed anger through twitter)

मना करने पर हंसी उड़ा रहे थे पर्यटकः जिस समय रवीना वहां थीं तो उन्होंने देखा कि भोपाल के वन विहार में आए सैलानी किस तरह से जानवरों के साथ मजाक करते हैं. कई बार यह स्थिति गंभीर भी हो जाती है. ऐसे ही दर्शकों का जानवरों के प्रति अभद्रता दर्शाता हुआ वीडियो रवीना टंडन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. इसमें कुछ पर्यटक बाघों को पत्थर मार रहे हैं, और बाड़े की जाली आदि को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. इस पर रवीना टंडन ने लिखा है कि बदमाश पर्यटक बाघों पर पथराव कर रहे हैं. इतना नहीं मना करने पर हंसी भी उड़ा रहे हैं. दरअसल रवीना टंडन अपनी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में भोपाल आई हुई थीं. जाने से पहले बताया जा रहा है कि वह वनविहार भी घूमने गई थी. उनसे जानवरों के प्रति पर्यटकों की बदसलूकी बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्हाेंने अपनी खीज और गुस्से का इजहार करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्म का सहारा लिया. (written rogue tourists pelted stones on tigers) (Tourists were laughing at the refusal)