आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. आज शाम भोपाल पहुंचेगा ग्रुप कैप्टन वरूण सिंह का पार्थिव देह, 17 दिसंबर को होगा अंतिम संस्कार

कर्नाटक के कुन्नूर (coonoor helicopter crash) में सीडीएस विपिन रावत के हेलिकॉप्टर क्रेश में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह (group captain varun singh) का बुधवार को निधन हो गया. उनका अंतिम संस्‍कार भोपाल में किया जाएगा. गुरूवार शाम को कैप्टन वरूण का शव वायुसेना के विशेष विमान से भोपाल लाया जाएगा. बताया जा रहा है कि यहां 17 दिसंबर को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. एमपी पंचायत चुनाव: SC ने HC को भेजा मामला, हाई कोर्ट आज सभी याचिकाओं पर करेगा सुनवाई

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम ने सुनवाई नहीं की. कोर्ट ने इन याचिकाओं को हाईकोर्ट में दाखिल अन्य याचिकाओं के साथ मर्ज कर हाई कोर्ट से इनपर सुनवाई करने को कहा है. जिसके बाद हाई कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर गुरूवार 16 दिसंबर को सुनवाई तय की है. यहां पढ़ें खबर

3. आज देहरादून में चुनावी हुंकार भरेंगे राहुल गांधी

2022 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी 16 दिसंबर को देहरादून में रैली करने जा रहे हैं. वहीं, अपने देहरादून दौरे पर राहुल गांधी प्रियदर्शिनी शौर्य सम्मान के तहत पूर्व सैनिकों को सम्मानित करेंगे. पढ़ें पूरी खबर

4. आज से लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक, अगले सोलह दिनों में 10 दिन रहेगी छुट्टी

अगले चार दिन बैंक की छुट्टी रहेगी इसलिये बैंक संबंधी काम निपटाने में आपको परेशानी हो सकती है. लेकिन अगर दिसंबर महीने में आप बैंक से जुड़ा कोई काम निपटाने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखिये क्योंकि दिसंबर के बचे हुए 16 दिनों में से 10 दिन बैंकों की छुट्टियां हैं. देशभर में कहां-कहां, कब-कब होगी छुट्टी ? पढ़िये पूरी खबर

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. MP में बिक गया लोकतंत्र! सरपंच के लिए लगी बोली , 44 लाख देकर सौभाग सिंह बना पहला सरपंच

चुनाव जितना छोटा हो उतना ही खर्चीला होता है. यह बात कई बार सुनने को मिली होगी. लेकिन अशोकनगर जिले के भटोली ग्राम पंचायत में सटीक भी साबित हो रही है. यहां निर्विरोध सरपंच बनने के(mp Sarpanch bhatoli chanderi 44 lakhs boli) लिए 44 लाख रुपये की बोली लगा दी गई.(sarpach elected for 44 lakhs rupees in bidding mp) इस राशि पर ग्रामीण भी तैयार हो गए और मध्य प्रदेश का पहला सरपंच चुन लिया गया. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. रोटी छिन जाएगी, तो जान ही देंगे ना! 2500 से ज्यादा डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ने मांगी इच्छामृत्यु, अब क्या करेगी MP सरकार !

प्रदेशभर के ढाई हजार से अधिक कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर को शिक्षा विभाग ने नौकरी से हटाने का आदेश दे दिया है. इसके खिलाफ ऑपरेटर्स ने राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की है. (2500 employees sought euthanasia in madhya pradesh)ये सभी आउटसोर्सिंग के जरिए विभाग में करीब 5 साल से काम कर रहे हैं. यहां पढ़ें खबर

3. मध्य प्रदेश में 30 हजार किन्नरों की बदलेगी तकदीर, सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम, जानिए क्या-क्या लाभ मिलेंगे

एमपी में 30 हजार से ज्यादा किन्नरों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. किन्नरों को उनका अधिकार दिलाने और तरक्की के ज्यादा मौके देने की तैयारी की जा रही है. (mp government new scheme trangenders)ट्रांसजेंडर के लिए अलग से राज्य स्तरीय कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा. सरकार की मंशा है कि किन्नरों को सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी संस्थानों में भी अवसर मिलें. विस्तार से पढ़ें खबर

4. MP Vaccination Maha Abhiyan: टीका नहीं लगवाया तो अब न चूकें, कोरोना से बचाव का यही है रास्ता,100% लक्ष्य होगा हासिल?

कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन की दस्तक के साथ ही मध्यप्रदेश सरकार ने टीकाकरण की रफ्तार को और तेज़ करने के लिए पूरा ज़ोर लगा दिया है. 16 दिसंबर को कोविड वैक्सीनेशन के एक और चरण में 100 फीसदी टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan on corona vaccination) ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो टीका लगवाने के लिए आगे आएं. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

5. सचिन का क्या होगा! कांग्रेस ने की दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग, उपचुनाव से पहले बीजेपी में आ गए थे विधायक सचिन बिरला

सचिन बिरला की सदस्यता का पेंच अभी भी फंसा हुआ है. उपचुनावों से पहले कांग्रेस विधायक रहे सचिन बिरला ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था. कांग्रेस ने उनके खिलाफ(Threat of anti defection law on membership of MLA Sachin Birla) दलबदल कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की है.विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने बताया कि शीतकालीन सत्र शुरु होने से पहले इस पर फैसला ले(mla sachin birla membership issu) लिया जाएगा. यहां पढ़ें खबर

6. ज्योतिरादित्य सिंधिया का ड्रीम प्रोजेक्ट मंजूर, केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी को दिया धन्यवाद, जानिए mp को क्या मिली सौगात

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने(scindia expressed happiness) मध्यप्रदेश के लिए 1814 करोड़ की सड़कों की सौगात देने के लिए केंद्रीय स़ड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी को धन्यवाद दिया है. केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने प्रदेश में 600.13 किलोमीटर लंबी 23 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. जिसमें ग्वालियर में ऐलीवेटेड रोड बनाने का सिंधिया का (jyotiraditya dream project approved) ड्रीम प्रोजेक्ट भी शामिल है. विस्तार से पढ़ें खबर

7. युनुस मुल्ला ने नाम बदलकर बाबा महाकाल की भस्म आरती में ली एंट्री, मंदिर में मचा हड़कंप

महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान मुस्लिम युवक ने प्रवेश किया. (Muslim Boy Entered in Mahakal Bhasma Aarti) इसके बाद मंदिर में हड़कंप मच गया. मंदिर के कर्मचारियों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने बताया कि युवक ने अपनी दोस्त के भाई का आधार कार्ड दिखाकर मंदिर में प्रवेश लिया. युवक को गिरफ्तार कर जांच शुरु कर दी है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

8. MP Panchayat chunav 2022: जनता को धोखा दे रही सरकार, कमलनाथ का वार, किस बात से लग रहा डर !

पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि(kamalnath targets bjp panchayat election 2022 ) पंचायत चुनाव आज के परिसीमन के हिसाब से होने चाहिए. लेकिन बीजेपी इससे डर रही है. पुराने परिसीमन से चुनाव करवाना जनता के साथ(kamalnath objection panchayat election old delimitation) धोखा है. यहां पढ़ें खबर

9. DA Hike for MP Pensioners: 1 अक्टूबर 2021 से पेंशनर्स को मिलेगा बढ़ा हुआ डीए

DA Hike for MP Pensioners: एमपी के पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है. वित्त विभाग के इस फैसले के बाद छठवें वेतनमान पर मिलने वाला महंगाई भत्ता 164 फीसदी और सातवें वेतनमान का महंगाई भत्ता का प्रतिशत 17 हो जाएगा. विस्तार से पढ़ें खबर

10. Naravane takes charge : सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने 'चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी' के अध्यक्ष का पदभार संभाला

आर्मी चीफ नरवणे (Army Chief Naravane) ने 'चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी' के अध्यक्ष का पदभार संभाला लिया है, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं. सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से यह पद रिक्त था. पढ़िये पूरी ख़बर

11. Milind Naik resigns : यौन उत्पीड़न के आरोप के बीच गोवा के मंत्री मिलिंद नाइक ने इस्तीफा दिया

यौन उत्पीड़न (sexual exploitation) के आरोप के बीच गोवा के शहरी विकास मंत्री मिलिंद नाइक (Milind Naik resigns) ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बुधवार देर रात इसकी जानकारी दी गई. पढ़िये पूरी ख़बर

12. Lakhimpur Kheri Violence : बेटे के सवाल पर भड़के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने पत्रकारों से की अभद्रता, दिल्ली तलब

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर सवालों के घेरे में आए केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी को दिल्ली तलब किया गया है. इससे पहले उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, यहां वह पत्रकारों पर नाराजगी जाहिर करते दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो में एक समाचार चैनल के पत्रकार ने केंद्रीय गृहराज्य मंत्री से जब बेटे आशीष को लेकर सवाल पूछा तो वह बुरी तरह से भड़क गए. पढ़ें पूरी खबर

13. टीम सिलेक्शन से 1 घंटे पहले बताया गया कि मैं कप्तान नहीं हूं: विराट कोहली

भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले कप्तानी में बदलाव से गुजर रही भारतीय टीम में कोहली और रोहित के बीच अनबन एक चर्चा का विषय बनी हुई थी. वहीं इस दौरान कोहली की चुप्पी खबरों के बाजार में इस अनबन की मीडिया रिपोर्ट का भाव और भी बढ़ा रही थी. इस दौरान दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जाने से पहले भारत के टेस्ट कप्तान विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी सवालों पर विराम लगा दिया. सबसे पहले कोहली ने वनडे में अपनी मौजूदगी को लेकर साफ कहा कि वो रोहित की कप्तानी में वनडे सीरीज का हिस्सा बनेंगे. पढ़ें पूरी खबर

14. सिद्धू से मिले क्रिकेटर हरभजन सिंह, कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले क्रिकेटर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) ने कांग्रेस में शामिल होने के संकेत दिए हैं. हरभजन सिंह ने हाल ही में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धु से मुलाकात की है. इसके बाद अटकलों का दौर शुरू हो गया है कि क्या हरभजन सिंह कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर

15. Privilege Motion पर बोले Ex CJI रंजन गोगोई, कानून अपना काम करेगा

पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (Ex CJI Ranjan Gogoi) ने राज्य सभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाए जाने की खबर पर प्रतिक्रिया दी है. राज्य सभा के मनोनीत सदस्य रंजन गोगोई ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा. उन्होंने कहा कि वे सोमवार और मंगलवार को राज्य सभा की कार्यवाही में शामिल हुए थे. पढ़ें पूरी खबर

MUST READ

1. MP विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जानिए कैसे मिलेगी माननीयों को एंट्री, पहली बार चुनकर आए विधायक कब पूछ सकेंगे सवाल

20 से 24 दिसंबर तक चलने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Madhya Pradesh assembly winter session) में वैक्सीन के दोनों डोज (get entry only after showing proof of vaccine) न लेने वाले विधायक विधानसभा में एंट्री नहीं कर पाएंगे. स्पीकर गिरीश गौतम ने ईटीवी भारत से बात करते हुए यह साफ किया है कि शीतकालीन सत्र में शामिल होने वाले विधायकों को वैक्सीन के दोनो डोज लगे होने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. कागजों में हेराफेरी कर 1.65 करोड़ का खाद घोटाला! पुलिस ने 9 अधिकारी-कर्मचारी पर दर्ज किया केस

1.65 करोड़ रुपए का गबन के आरोप में खकनार पुलिस ने सहाकारिता विभाग के 9 अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है. (1 Crore 65 Lakh Scam in Burhanpur) वर्ष 2014 से 2019 के बीच शेखापुर समिति में पदस्थ रहे प्रबंधक से लेकर लेखापाल और लिपिक तक ने भ्रष्टाचार किया था. (Scam Worth Crores in Burhanpur Cooperative Department) यहां पढ़ें खबर

3. सातवें फेरे के बाद प्रेमी के साथ भागी दुल्हन, देर रात पुलिस ने पकड़ा, न्यायालय पहुंचा मामला

सतना में शादी के बाद दुल्हन अपने प्रेमी साथ भाग गई. (Bride Ran Away With Her Lover) इसके बाद दुल्हन के परिजनों ने पुलिस थाने में शिकायत की. देर रात पुलिस ने प्रेमी और दुल्हन को ढूंढ निकाला. पुलिस ने केस दर्ज कर मामला न्यायालय में भेज दिया है. विस्तार से पढ़ें खबर

4. "टीका नहीं तो फांसी", कोविड टीकाकरण में ढिलाई पर भड़के ग्वालियर कलेक्टर, सोशल मीडिया पर खिंचाई

ग्वालियर के कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कोविड टीकाकरण को लेकर बरती जा रही ढिलाई पर अपने मातहत कर्मचारियों को फांसी पर लटकाने की बात कह दी. टीकाकरण को लेकर अधिकारियों पर काफी दबाव है, माना जा रहा है आवेश में आकर कलेक्टर ने फांसी पर लटकाने की बात कही. हालांकि उनके इस बयान को आम लोगों ने पसंद नहीं किया और सोशल मीडिया पर कलेक्टर साहब को ट्रोल किया (Gwalior Collector trolled on social media) विस्तार से पढ़ें खबर

5. Gwalior Sex Racket: पत्नी पर देह व्यापार करने का सनसनीखेज़ आरोप, 3 प्रभावशाली लोगों ने पत्नी को सेक्स रैकेट में ढकेला

ग्वालियर में एक पति ने अपनी ही पत्नी पर देह व्यापार करने का गंभीर आरोप लगाया है (Gwalior husband blame wife involve in sex racket). इसे लेकर उसने एएसपी से शिकायत की है और खुद पुलिस को पत्नी के सेक्स रैकेट में शामिल होने के सबूत सौंपे हैं. पति ने शहर के 3 प्रभावशाली लोगों पर पत्नी की गरीबी का फायदा उठाकर सेक्स रैकेट में ढकेलने का आरोप लगाया है. मामला ऑनलाइन सेक्स रैकेट का होने के कारण पुलिस साइबर क्राइम के नज़रिए से तफ्तीश कर रही है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

SPECIAL

1. Group Captain Varun Singh: लड़ाई के मैदान में बेजोड़ रहा ये जांबाज

कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हुए सैन्य हेलीकॉप्टर MI-17V के मलबे को देखकर लगा था कि किसी के भी जीवित बचना लगभग असंभव होगा, लेकिन एक सेवानिवृत्त सेना कर्नल के योद्धा पुत्र ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह (Group Captain Varun Singh) अंत तक जिंदगी की जंग लड़े. एक हफ्ते की जिंदगी के लिए जंग के बाद, बुधवार को देश ने अपने एक और बहादुर सपूत को खो दिया. वरिष्ठ संवाददाता संजीब कुमार बरुआ की रिपोर्ट

VIDEO

1. Viral Video: कचरा गाड़ी में देश का भविष्य! MP के राजकीय खेल और खिलाड़ियों से भद्दा मजाक, उज्जैन नगर निगम ने खिलाड़ियों को कचरा गाड़ी में ढोया

क्षिप्रा नदी किनारे चल रहे कार्तिक मेला ग्राउंड में मलखंब का आयोजन होना था. (malkhamb players carried in garbage van in ujjain) इस आयोजन में खिलाड़ियों को व्यामशाला से लेकर कार्तिक मेला ग्राउंड तक नगर निगम की कचरा गाड़ी में ले जाया गया. फोटो वायरल होने के बाद उज्जैन नगर निगम की शहर भर में किरकिरी हो रही है. दरअसल कार्तिक मेला ग्राउंड रोजाना शाम को सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रम होते है. इसके तहत ग्राउंड में मंगलवार को मलखंब का प्रदर्शन होना था. जिसके लिए खिलाड़ियों को कचरा गाड़ी में ले जाया गया. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. पन्ना में जमीनी विवाद में जानलेवा जंग! महिला की बीच सड़क पिटाई का वीडियो वायरल

पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक महिला की पिटाई (goons beating woman on road in property dispute) का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमे कुछ महिलाए और युवक एक महिला को बीच सड़क पर बुरी तरह पटक-पटक कर पीट रहे हैं. यह वीडियो अजयगढ़ थाना क्षेत्र के बडी रुंध गांव का बताया जा रहा है. पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा ने बताया कि दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं, जिनका पूर्व से ही जमीन और मकान का विवाद (bloody fight in property dispute) चल रहा है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

3. पन्ना टाइगर रिजर्व में जा रही है जंगल के राजा की जान, बाघ का कंकाल मिलने के का यह है मामला

मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में बुधवार को एक बाघ का कंकाल मिला है. (Tiger Dies in Panna Tiger Reserve) बाघ की मौत कैसे हुई यह अभी अज्ञात है. मामला अकोला बफर क्षेत्र के बांधीकला बीट का है. जानकारी मिलने पर पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा सहित वन अधिकारी मौके पर पहुंचकर जायजा लिया. कंकाल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बाघ की मौत 7- 8 दिन पूर्व हुई होगी. यहां देखें वीडियो