भोपाल। मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है. जिसके चलते शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय में भोपाल और नर्मदापुरम जिलों की कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई. बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश के साथ संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए. प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर मीटिंग हुई थी. जिला अध्यक्षों से पार्टी के अगले टारगेट पर बात हुई है. साथ ही पिछले कार्यक्रमों का फीडबैक भी लिया गया है. (BJP Mission 2023) (MP BJP Core Committee Meeting)

एमपी बीजेपी नेताओं को गुजरात की जिम्मेदारी: वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए एमपी के नेताओं की जिम्मेदारी पर कहा कि मध्यप्रदेश में गुजरात से जुड़े हुए बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है. गुजरात के भौगोलिक क्षेत्रफल पृष्ठभूमि से परिचित नेताओं को जिम्मा दिया गया है. इससे गुजरात चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा. उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य होने के चलते सहयोग की हमारी भी जिम्मेदारी बनती है. मध्यप्रदेश के कार्यकर्ता सहयोग की भूमिका में गुजरात चुनाव में काम करेंगे.

बीजेपी के नए कार्यालय में बैठकों का दौर शुरू

BJP Mission 2023: रातापानी में बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग, सीएम समेत पहुंचे कई दिग्गज नेता

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी की नजर: 15 नवंबर के आसपास राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच रही है. राहुल गांधी उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन भी करेंगे. राहुल गांधी की यात्रा के उज्जैन आगमन पर बीजेपी भी खास तैयारियां कर रही है. उज्जैन से बीजेपी के सांसद अनिल फिरोजिया ने ऐलान किया है कि वह अपने कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश जनता के बीच करेंगे. बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जनता को यह बताएंगे कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा में किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारों को भत्ता देने के जो वादे किए थे, वह पूरे नहीं किए हैं. बीजेपी ने दावा किया है कि मध्यप्रदेश के मालवा में राहुल गांधी को जनता का समर्थन नहीं मिलेगा. (BJP Mission 2023) (MP BJP Core Committee Meeting) (MP BJP Core Committee Meeting In Bhopal) (MP BJP Leaders Responsibility In Gujarat Elections) (BJP On Bharat Jodo Yatra)