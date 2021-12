आज की खबरें जिन पर रहेगी नजरें

1- अयोध्या में आज रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, इसके बाद वे वापस भोपाल लौटेंगे, मंगलवार को सीएम काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मुख्यमंत्री परिषद में शामिल हुए थे. सीएम ने राज्य में हो रहे नवाचार और योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रजेंटेशन देते हुए कहा कि आमजन की भागीदारी से कोरोना नियंत्रण के मामले में अन्य राज्यों ने मध्यप्रदेश को मॉडल माना है.

2- संघ प्रचारक-बीजेपी नेता भगवत शरण माथुर का निधन, दोपहर तीन बजे होगा अंतिम संस्कार

बीजेपी के पूर्व सह संगठन महामंत्री भगवत शरण माथुर (BJP Leader Bhagwat Sharan Mathur Passed Away) का दिल का दौरा पड़ने से निधन (RSS Pracharak Bhagwat Sharan Mathur passed away) हो गया है, आज दोपहर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा तमाम बड़े नेताओं ने माथुर को दुख जताया है. पढ़ें पूरी खबर.

कल की खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- एमपी पंचायत चुनाव: SC में फिर टली सुनवाई, जानिए अब कब होगा 'रोटेशन' पर फैसला

जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए होने वाली आरक्षण प्रक्रिया अब 18 दिसंबर को पूरी की जाएगी, पंचायत राज संचालनालय ने 14 दिसंबर को निर्धारित आरक्षण प्रक्रिया (Reservation process for District Panchayat President postponed) को स्थगित कर दिया है, वहीं पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) में रोस्टर प्रणाली लागू नहीं करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर (hearing against MP Panchayat elections in Supreme Court) आज सुनवाई होनी थी. इसे एक बार फिर कल तक के लिए टाल दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

2- up elections 2022: MP के नेताओं पर फोकस, जानिए क्या है कांग्रेस और बीजेपी प्लान

अगले साल चुनाव भले ही उत्तर प्रदेश (up elections 2022) में हो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों का फोकस (congress and bjp also focus on madhya pradesh leaders) मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं पर है. प्रियंका गांधी ने यूपी में चुनाव प्रचार के लिए जहां मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं की सूची मांगी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी चुनाव प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं की पूरी फौज उतारने की तैयारी में है. पढ़ें पूरी खबर.

3- प्रधानमंत्री आवास योजना में बैगा आदिवासियों को मिले कच्चे मकान, जाने कहां हुआ यह घोटाला

मध्य प्रदेश के डिंडौरी में पंचायत सचिव का कारनामा आपको बता देगा कि पीएम आवास योजना में किस कदर लापरवाही बरती जा रही है. यहां के बैगा आदिवासी (baiga tribe fraudulent)बाहुल्य गौरा कन्हारी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना(pm avas yojna dindori) के नाम पर एक दो नहीं बल्कि एक दर्ज़न से अधिक कच्चे व झोपड़ीनुमा मकान बना दिए गए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

4- फांसी पर टांगने वाले कलेक्टर साहब ! वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा नहीं होने पर अधिकारियों को दी धमकी

ग्वालियर। कोरोना वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों को फांसी पर लटकाने की धमकी दे डाली.(Collector Threatens if Target of Vaccination is Not Met) कलेक्टर ने कहा कि 'मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर एक दिन भी डिले हुआ तो मैं फांसी टांग दूंगा. पढ़ें पूरी खबर.

5- General Bipin rawat: छोटे साले यशवर्धन ने सोशल मीडिया पर की पोस्ट, मच गया बवाल

जनरल बिपिन रावत के छोटे साले यशवर्धन सिंह ने राज्य सरकार पर उनकी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है. उन्होंने सोशल मीडिया (General Bipin rawat brother in law post on social media) पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि जब में जीजाजी ( जनरल बिपिन रावत) के अंतिम संस्कार में शामिल होने दिल्ली में था तभी उनकी निजी जमीन को नेशनल हाई वे का निर्माण किया जा रहा है. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जिस जमीन पर सड़क का निर्माण हो रहा है वह उनकी निजी है. पढ़ें पूरी खबर.

6- अदार पूनावाला का एलान, अगले 6 महीनों में लॉन्च होगी 3 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन

टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला (Serum Institute of India's CEO Adar Poonawalla) ने कहा कि तीन साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन अगले 6 महीनों में लॉन्च की जाएगी. पूनावाला ने यह बात CII पार्टनरशिप समिट में कही. गौरतलब है कि इससे पहले देश के केंद्रीय दवा प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 2-17 आयुवर्ग के बच्चों पर कोविड-19 टीके 'कोवोवैक्स' के दूसरे या तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल करने की अनुमति देने के खिलाफ सिफारिश की थी. पढ़ें पूरी खबर

7- Lakhimpur Kheri: राहुल गांधी ने क्यों कहा 'मोदी जी, फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया'

लखीमपुर खीरी हिंसा को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा सुनियोजित साजिश करार दिया है. इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि मोदी जी, फिर से माफ़ी मांगने का टाइम आ गया… लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाओ. दरअसल राहुल गांधी लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर

8- SIT ने लखीमपुर कांड को बताया साजिश, BKU ने मांगा केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा और गिरफ्तारी

लखीमपुर खीरी हिंसा केस में एसआईटी ने अहम खुलासे किए हैं. एसआईटी ने लखीमपुर जिला जज कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में कहा है कि किसानों को मारने के नीयत से ही गाड़ी चढ़ाई गई थी. एसआईटी का कहना है कि यह एक सोची-समझी साजिश थी, न कि कोई हादसा. एसआईटी के इस खुलासे के बाद बीकेयू ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की है.तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है. इसके तहत 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोपों के अंतर्गत उनके अपराध को दंडनीय बनाने के लिए नई धाराओं को शामिल करने का अनुरोध किया गया है. पढ़ें पूरी खबर

9- नवंबर में 14.23 फीसदी हुई थोक महंगाई दर, 12 साल में सबसे ज्यादा महंगाई

नवंबर महीने के लिये थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर ( WPI based Inflation) 14.23 फीसदी रही है, जो 12 सालों के उच्चतम स्तर पर है. यह अक्टूबर में 12.54 प्रतिशत थी, मंगलवार को वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला कि इस साल अप्रैल से ही थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति की दर दहाई अंक में बनी हुई है. पिछले आठ महीने से महंगाई लगातार बढ़ रही है. बता दें कि सोमवार को खुदरा बाजार में महंगाई दर की रिपोर्ट जारी हुई थी. नवंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) आधारित रिटेल महंगाई 4.91 प्रतिशत हो गई है. पढ़ें पूरी खबर

10- केबीसी 13: सीजन फिनाले में नजर आएंगे हरभजन सिंह और इरफान पठान

'कौन बनेगा करोड़पति 13' (Kaun Banega Crorepati 13) अब सीजन के समापन पर पहुंच गया है. फिनाले एपिसोड 17 दिसंबर को प्रसारित होगा. जिसमें क्रिकेटर हरभजन सिंह और इरफान पठान होंगे. इस फिनाले वीक को खास बनाने के लिए हर एपिसोड में कुछ खास बॉलीवुड सितारें भी शामिल होंगे. पढ़ें पूरी खबर

Parliament Winter Session - Day 12

1- राज्यसभा में केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक पारित

राज्यसभा में केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (The Central Vigilance Commission (Amendment) Bill, 2021) पारित हो गया है. मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक पेश किया. लोकसभा में यह बिल पहले ही पारित हो चुका है. पढ़ें पूरी खबर

2- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) विधेयक राज्यसभा में पारित

राज्यसभा में मंगलवार को विभिन्न दलों के सदस्यों ने सरकार द्वारा लाए गए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इससे सीबीआई के कामकाज में स्थिरता आएगी और भ्रष्टाचार पर काबू पाने में मदद मिलेगी वहीं कुछ सदस्यों ने कहा कि देश भर के लोगों में एजेंसी के प्रति काफी भरोसा है और उसे कायम रखा जाना चाहिए. पढ़ें पूरी खबर

3- लोक सभा में पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा, थरूर की तीखी टिप्पणी, भाजपा ने कहा- सरकार का संकल्प गरीब कल्याण

लोक सभा में आज पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा की गई. चर्चा के दौरान शशि थरूर ने सरकार के फैसलों पर तीखी टिप्पणी की. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यूपीए सरकार के फैसलों का जिक्र कर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को कठघरे में खड़ा किया. विपक्ष के कई अन्य सांसदों ने अर्थव्यवस्था, महंगाई पर सरकार को घेरने का प्रयास किया. तो दूसरी ओर भाजपा ने कहा कि सरकार गरीब कल्याण के लिये संकल्पित है. गौरतलब है कि वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने 34.83 लाख करोड़ रूपये के कुल खर्च का अनुमान व्यक्त किया था. पढ़ें पूरी खबर

Short Parliament Videos

1- महिलाएं गेहूं की तरह ही बना सकेंगी बाजरे की रोटी, संसद में मिली रोचक जानकारी

हरियाणा के भाजपा सांसद के एक सवाल पर संसद में सरकार ने रोचक जानकारी दी है. केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि बाजरे की शेल्फ लाइफ बढ़ाने को लेकर आईसीएआर में शोध किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि वैज्ञानिकों ने बाजरे की ऐसी किस्म विकसित की है, जिससे महिलाएं गेहूं की तरह ही बाजरे की रोटी भी बना सकेंगी. हरियाणा के रोहतक से निर्वाचित भाजपा सांसद डॉ अरविंद कुमार शर्मा के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने यह जवाब दिया.

2- जेएनयू इंट्रेस के इंटरव्यू में भेदभाव के आरोप, संसद में उठी आवाज

उत्तर प्रदेश से निर्वाचित बसपा सांसद रामजी ने आज संसद में जेएनयू में नामांकन के दौरान भेदभाव का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जेएनयू में पीएचडी का इंट्रेंस हुआ. इसमें लिखित के लिए 70 और मौखिक इंटरव्यू के लिए 30 अंक निर्धारित किए गए. उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में एससी-एसटी और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को 30 में 2-3 अंक देना तार्किक और न्यायपूर्ण नहीं है. उन्होंने कहा कि जेएनयू में वंचित तबके के लोग कम फीस के कारण पढ़ने आते हैं, लेकिन देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. एससी-एसटी छात्रों की छात्रवृत्ति को लेकर भी सांसद रामजी ने आवाज उठाई. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के दौरान पूरे देश में एससी-एसटी के छात्रों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है. इनकी छात्रवृत्ति रोक दी गई है.

3- सांसदों के निलंबन पर नायडू की दो टूक, असंसदीय आचरण से कोई लाभ नहीं

राज्य सभा के 12 सांसदों का निलंबन संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामे का कारण बना हुआ है. निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर 12वें दिन की कार्यवाही भी बाधित हुई. विपक्ष की नारेबाजी के बाद राज्य सभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई. सांसदों के हंगामे के बीच सभापति एम वेंकैया नायडू ने कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की अपील की. उन्होंने कहा कि सदन में शालीनता और मर्यादा बनाए रखें. अनियंत्रित और असंसदीय व्यवहार से कोई लाभ नहीं मिलने वाला. ऐसा आचरण बिल्कुल भी काम नहीं करेगा.

4- फिर भड़के स्पीकर ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री से कहा- यहां कार्यालय न चलाएं, सदन की गरिमा का ध्यान रखें

संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन एक बार फिर स्पीकर ओम बिरला की नाराजगी सामने आई. वाकया उस समय का है, जब स्पीकर ने प्रश्नकाल के बाद लोक सभा में सदन के पटल पर पत्र रखे जाने की कार्यवाही हो रही थी. बिरला ने केंद्रीय मंत्री की गतिविधि पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि संसद की गरिमा का ध्यान रखें. बिरला ने कहा कि यहां कार्यालय न चलाएं, किसी से मिलना हो तो अपने कार्यालय में मिलने का समय दें. बिरला ने सभी सांसदों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील भी की.