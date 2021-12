आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1-सोनिया गांधी बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (congress president Sonia Gandhi) बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगी. कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुधवार सुबह 9.30 बजे संसद के केद्रीय कक्ष में होगी. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- पीएम मोदी का अखिलेश पर निशाना, बोले- लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट

गोरखपुर दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाद कारखाना, AIIMS और ICMR के रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर का लोकार्पण किया. जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सपा सरकार पर जमकर हमला किया. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

2- ETV BHARAT की खबर का असर : 17 लड़कियों के साथ दुष्कर्म की कोशिश मामले पर राज्य महिला आयोग ने डीएम को लिखा पत्र

मुजफ्फरनगर में 17 लड़कियों के साथ दुष्कर्म की कोशिश की खबर ETV BHARAT पर चलाये जाने के बाद राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है. राज्य महिला आयोग ने इस मामले में डीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई करने के लिए कहा है. आयोग ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट भी तलब किया है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

3- MP Omicron Variant Alert: सीएम ने माना जनवरी में बढ़ सकते हैं मामले, तैयारी का किया दावा लेकिन 27 जिलों में PICU अधूरे

MP corona update: जिस तरह से देश के कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट के केस सामने आए हैं, उस हालात में मध्य प्रदेश में ओमीक्रोन का खतरा (MP Omicron Variant Alert) बढ़ता जा रहा है. हालांकि शिवराज सरकार (Shivraj government on Omicron Variant) लगातार ये दावा कर रही है कि तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी पूरी है, लेकिन क्या वाकई मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार है. पढ़ें पूरी खबर.

4- 'धर्मांतरण की शिक्षा' का सच! सोशल मीडिया पोस्ट से भड़के थे हिंदू संगठन, धर्म परिवर्तन का नहीं मिला सबूत

विदिशा के स्कूल में धर्म परिवर्तन (Religious Conversion at St Joseph Convent School MP) को लेकर हुए विवाद का सच सामने आने लगा है. एक ओर हिंदू संगठनों का कहना है कि स्कूल ने सोशल मीडिया पर बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाने की पोस्ट साझा की थी. वहीं स्कूल में धर्म परिवर्तन का कोई सबूत नहीं मिला है. प्रबंधन का कहना है कि स्कूल में ऐसा कुछ नहीं हुआ. इस मामले में थाने तक कोई शिकायत नहीं पहुंची. (truth of religious conversion in mp school) पढ़ें पूरी खबर.

5- MP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव के खिलाफ हाई कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई टली, 9 दिसंबर को अगली सुनवाई

मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के राज्य चुनाव आयोग के एलान के बाद हाई कोर्ट में दायर याचिका (petition filed in high court agaisnt panchayat election) पर आज होनी वाली सुनवाई को टाल दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई नई तारीख 9 दिसंबर को होगी. पढ़ें पूरी खबर.

6- MP में लिव-इन यानि वसूली! 14 महीने, 51 केस, 90 लाख का भुगतान, ज्यादातर में हुआ समझौता, सिर्फ 3 में सजा

एमपी में लिव-इन में वसूली का खेल चल रहा है. भोपाल में पुरुषों के अधिकारों के लिए काम कर रही संस्था "भाई" ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के आधार पर(Live in a mean of Recovery in MP) बताया, कि अप्रेल 2020 से जून 2021 तक भोपाल में 51 मामलो में लगभग 90 लाख से ज्यादा का भुगतान महिलाओ को किया गया. 3 मामलो में सजा हुई और ज्यादातर मामलो में समझौता हो गया (mp live in fake cases)और दोनों फिर साथ रहने लगे. पढ़ें पूरी खबर.

7- नोटिस पीरियड पूरा किए बिना नौकरी छोड़ने पर देना होगा 18 फीसदी जीएसटी, 'सामना' ने उठाए सवाल

शिवसेना के मुखपत्र सामना (Shiv Sena mouthpiece Saamana ) के आज के अंक में प्रकाशित संपादकीय में नोटिस पीरियड पूरा किये बिना नौकरी (Job) छोड़ने वालों से 'जीएसटी'(GST) वसूलने की सरकार के प्रस्ताव पर सवाल उठाया गया है. शिवसेना ने पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नौकरी छोड़ने वाले लोगों से 18 प्रतिशत जीएसटी (18% GST ) वसूल करने का प्रस्ताव बिल्कुल नाजायज है. पढ़ें पूरी खबर.

8- बीजेपी संसदीय दल की बैठक: पीएम मोदी ने संसद नहीं आने वाले सांसदों को लगाई फटकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसदों से कहा कि सदन में उन्हें अनिवार्य रूप से उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, भले ही महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध हों या ना हों, क्योंकि लोगों ने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें चुनकर संसद में भेजा है. क्लिक कर पढ़ें खबर.

9- mp corona update: कनाडा और यूके से भोपाल लौटे दो यात्री कोरोना पॉजिटिव, 24 घंटे में सामने आए 16 नए मामले

विदेश यात्रा कर राजधानी भोपाल लौटे 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव (mp corona update)आई है. विदेश यात्रा से लौटे इन दोनों (two passengers found corona positive) लोगों को ओमीक्रॉन संदिग्ध मानते हुए उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है. दोनों लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिग के लिए भेज दिए गए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

10- Harbhajan Singh अगले हफ्ते कर सकते हैं संन्यास का एलान

भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह जल्द ही क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले सकते हैं. हरभजन सिंह अगले साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की एक बड़ी फ्रेंचाइजी के सहयोगी स्टाफ के अहम सदस्य के रूप में नजर आ सकते हैं. पढ़ें पूरी खबर.

SPECIAL:

1-क्या UPA का हिस्सा बनेगी शिवसेना, संजय राउत ने दिया ये जवाब

शिवसेना नेता संजय राउत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Sanjay raut meets rahul gandhi) से मुलाकात की. दोनों नेताओं की इस मुलाकात को लेकर कई तरह अटकलें लगाई जा रही हैं कि शिवसेना जल्द ही यूपीए का हिस्सा बन सकती है. राहुल से मुलाकात के बाद संजय राउत ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि शिवसेना यूपीए का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने संजय राउत से बात की. आइए जानते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO:

1- शशि थरूर की दलीलों से असहज हुई सरकार ! जजों से जुड़े कानून में संशोधन का मामला

केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों से जुड़े कानून में संशोधन की पहल की है. लोक सभा में पेश किए गए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021 (The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2021) के माध्यम से केंद्र सरकार ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा की शर्तों में संशोधन का प्रस्ताव किया है. पढ़िए पूरी खबर.