आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों को करेंगे संबोधित

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह 10 बजे विकास खंड, वार्ड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों को करेंगे संबोधित. अमेरिकन वैरियंट की दस्तक के बाद सतर्क सरकार.

2- No Entry In Bhopal : बिना RTPCR रिपोर्ट के भोपाल में नो एंट्री, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशनों पर होगी जांच

आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट के बिना भोपाल में नहीं मिलेगी एंट्री. ( RTPCR Report Must For Entry In Bhopal) ये नियम बुधवार से लागू हो जाएगा. (airport railway station on alert of corona bhopal)मंगलवार को इसके आदेश जारी हो गए हैं. अब एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों पर हर यात्री की RTPCR रिपोर्ट चेक की जाएगी. पढ़ें पूरी खबर.

3 - Omicron Variant : लोक सभा में कोरोना के नए स्वरूप पर बुधवार को हो सकती है चर्चा

कोरोना और उसके नए वेरिएंट ओमिक्रोन पर बुधवार को लोक सभा में चर्चा हो सकती है. सूत्रों के मुताबिक अगर बुधवार को लोक सभा का कामकाज सुचारू ढंग से चला तो सदन में नियम 193 के तहत कोरोना और उसके नए वेरिएंट पर चर्चा होगी. पढ़ें पूरी खबर.

4- आज से बदल रहे हैं ये नियम, डालेंगे जीवन पर असर

आज से नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जो आम जनजीवन पर प्रभाव डालेगा.जानकारी के मुताबिक आज से एलपीजी सिलेंडरों की कीमतें बदल सकती हैं. इसके अलावा बैंकिंग और पेंशन से संबंधित कुछ नियम भी बदलने जा रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

कल की खबरों जो आपको जाननी चाहिए

1 - Farmers Protest : किसान नेता का दावा, '4 दिसंबर को खत्म हो सकता है आंदोलन'

Farmers Protest : किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है. किसान नेता सतनाम सिंह ने दावा किया है कि उनका आंदोलन खत्म हो सकता है. ईटीवी भारत से उन्होंने कहा कि क्योंकि सरकार ने हमारी मांगें मान ली है, लिहाजा चार दिसंबर तक आंदोलन खत्म हो सकता है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

2 - Bhopal Gas Tragedy Effect On Children : 37 साल बाद भी हरे हैं जख्म, आज भी विकलांग पैदा हो रहे बच्चे

भोपाल गैस कांड को 37 साल हो गए हैं, (Bhopal Gas Tragedy Effect On Children) लेकिन इसके जख्म आज भी हरे हैं. त्रासदी में हजारों लोग उस वक्त मारे गए थे, लेकिन आज पैदा रहे बच्चों पर भी इसका दुष्प्रभाव देखा जा सकता है. यूनियन कार्बाइड के कारखाने में आज भी 300 मीट्रिक टन से ज्यादा जहरीला कचरा (bhopal gas toxic waste not destroyed)ज्यों का त्यों पड़ा है. पढ़ें पूरी खबर.

3 - चीन की हर चाल पर पैनी नजर, भारतीय सेना को मिला 'इजरायली Heron ड्रोन'

COVID-19 के कारण कुछ महीनों की देरी के बाद भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा (Indian Army's surveillance capabilities boost) मिला है. क्योंकि इजराइल ने आपातकालीन खरीद के तहत उन्नत हेरोन ड्रोन (Advanced Heron Drone) भारत को सौंपे हैं. यह ड्रोन लद्दाख सेक्टर में चीनी गतिविधियों पर नजर (Watching Chinese activities in Ladakh sector) रखेगा. पढ़ें पूरी खबर.

4 - जानिए, Twitter के नए CEO पराग अग्रवाल का अजमेर से क्या है नाता ?

ट्विटर के नए सीईओ पराग अग्रवाल (Twitter new CEO Parag Agarwal) का अजमेर से गहरा नाता है. उनका जन्म अजमेर (Ajmer birthplace of Parag Agarwal) के जेएलएन अस्पताल में हुआ था. पराग का परिवार अजमेर में किराए के मकान में रहता था. पराग के ट्विटर का सीईओ बनने से अजमेर का मान बढ़ा है. सीईओ बनने के बाद उनके माता-पिता अजमेर आ रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

5 - रेल तत्काल टिकट शुल्क तथा फ्लेक्सी/डायनेमिक किराये पर विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय हो : संसदीय समिति

संसदीय समिति (Parliamentary Committee) भारतीय रेल यात्री आरक्षण प्रणाली के संबंध में कई सुझाव दिए हैं. समिति का कहना है कि रेल तत्काल टिकट शुल्क तथा फ्लेक्सी/डायनेमिक किराये पर विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय होना चाहिए. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.

6 - मोतियाबिंद के ऑपरेशन से जिंदगी में छाया अंधेरा, जानें कहां और कैसे

बिहार के मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन असफल (Unsuccessful Cataract Surgery in Muzaffarpur) होने के कारण करीब 25 लोगों की आंखें खराब हो गई हैं. चार लोगों की आंखें तो निकालनी भी पड़ी है. जानें पूरा मामला.

7 - Saurabh Netravalkar : India का जलवा, अमेरिकी क्रिकेट टीम का कप्तान भी है भारतीय

माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का सीईओ भारतीय मूल के पराग अग्रवाल को बनाया गया है. हालांकि, यह पहला मौका नहीं है, जब किसी टेक कंपनी ने अपने प्रमुख के तौर पर किसी भारतीय को चुना है. अमेरिका की कई ग्लोबल कंपनियां ऐसी हैं, जिनके प्रमुख भारतीय हैं. हालांकि, यह सिर्फ टेक कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका की क्रिकेट टीम का कप्तान भी एक भारतीय ही है. अमेरिका को भारत के टैलेंट का काफी फायदा मिला है. पढ़ें पूरी खबर.

8- NSO survey : जनवरी-मार्च 2021 में बढ़ी देश में बेरोजगारी दर

शहरी क्षेत्रों में सभी उम्र के लोगों की बेरोजगारी दर में पिछले साल की तुलना में इस साल इजाफा देखने काे मिला है. यह जनवरी-मार्च 2021 में बढ़कर 9.3 प्रतिशत पहुंच गई है. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - ओमीक्रॉन से निपटने के लिए जीनोम सीक्वेसिंग जरूरी, जानिए क्या है भारत की तैयारी ?

कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रॉन (Corona Omicron Variant) से निपटने के लिए भारत ने भी तैयारी की है. ओमीक्रॉन यानी B.1.1.529 पर काबू पाने के लिए जरूरी है कि कोविड के सैंपल की जीनोम सीक्वेसिंग की जाए. जानिए जीनोम सीक्वेंसिंग होती क्या है? पढ़ें पूरी खबर.

2 - Covid 19 New Variant Omicron : भारतीयों के लिए कितना खतरनाक, जानिए क्या कहते हैं विशेषज्ञ

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक रिसर्च में दावा किया गया है कि कोविड 19 का नया वैरिएंट ओमीक्रॉन (Covid 19 New Variant Omicron) भारतीयों के लिए खतरनाक नहीं होगा. उन्होंने कहा कि भारत के लिए अच्छी बात यह है चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट से करीब 70 फीसदी लोग संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO :

1 - AIMIM सांसद ओवैसी को लेकर योगी के मंत्री ने ये क्या बोल दिया ?

उत्तर प्रदेश के श्रम और सेवायोजन राज्यमंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है. देखें वीडियो.

2 - कॉर्बेट पार्क में शिकार के पीछे भागता बाघ, नहीं देखा होगा ऐसा बेहतरीन वीडियो

विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क (Jim Corbett National Park) का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाघ चुथरौल यानी येलो थ्रोटेड मार्टिन (Yellow Throated Marten) के शिकार के लिए उसके पीछे भाग रहा है. जिसका वीडियो पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. देखें पूरा वीडियो.