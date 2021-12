आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1- MP Panchayat Election 2022: एमपी पंचायत चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

एमपी में पंचायत चुनाव (MP Panchayat Chunav 2022) को लेकर सभी की नजरें सर्वोच्च न्यायालय पर आकर ठहर गई है, क्योंकि पंचायतों के आरक्षण को लेकर सोमवार को सुनवाई होने वाली है. ज्ञात हो कि राज्य में पंचायतों के चुनाव वर्ष 2014 के आरक्षण के आधार पर होने वाले है. भाजपा ने कांग्रेस पर हार का डर सताने का आरोप लगाया है. भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश की जनता के मंसूबों को समझ रही है. कांग्रेस को पता है कि अगर चुनाव होते हैं, तो जनता उसका क्या परिणाम देने वाली है. पढ़ें पूरी खबर.

2- काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का 13 दिसंबर को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे. उनके आगमन से पूर्व ही काशी में उत्सव शुरू हो गया है. घाटों से लेकर गलियां तक रोशनी से जगमगा उठी है. पढ़िए पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- MP Corona Update: अब आएगी तीसरी लहर! 465 यात्री लापता, मचा हड़कंप, 690 हवाई यात्रियों में से सिर्फ 230 की हुई टेस्टिंग

प्रशासन की एक लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर ला सकती है. हवाई यात्रा के जरिए राज्य में पिछले सात दिनों में 695 यात्री आए हैं. लेकिन सिर्फ 230 यात्रियों की जानकारी ही विभाग को है. (big danger of corona in mp )बाकी 465 यात्री कहां हैं, कहां गए, इसकी जानकारी किसी को नहीं हैं. अगर इनमें से कोई कोरोना मरीज हुआ(465 air passengers missing mp) तो ये चूक महंगी साबित हो सकती है. पढ़ें पूरी खबर.

2- शहीद जितेंद्र वर्मा को CM ने दिया कंधा, पत्नी को नौकरी, 1 करोड़ की सम्मान निधि, शहीद के नाम पर होगा स्कूल

कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए (Funeral of PSO Jitendra Verma today) पीएसओ जितेंद्र वर्मा का पार्थीव शरीर रविवार को उनके पैतृक गांव में पहुंचा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद भी शहीद की अर्थी को कंधा दिया. इस दौरान सीएम शिवराज ने शहीद के परिवार को 1 करोड़ की सम्मान निधि, पत्नी को सरकारी नौकरी और स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखने की घोषणा की. पढ़ें पूरी खबर.

3- Gwalior Drone Mela 2021: 1.5 करोड़ का ड्रोन, सीमा पर जवान से लेकर खेत में किसान के लिए उपयोगी, जानिए खासियत

ग्वालियर में आयोजित ड्रोन मेले में देश भर से सबसे खास ड्रोन आए है. (Gwalior Drone Mela) जिनकी खासियत देखकर पता चलता है कि यह ड्रोन सीमा पर जवान और खेत में किसान के लिए कितने फायदेमंद है. आने वाले समय में जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन के बिना कोई भी काम सरल नहीं होगा. ये ड्रोन तकनीकी क्षमताओं के साथ रोजगार का कितना बड़ा सेंटर बन सकता है. आइए जानते हैं, देश की कुछ बड़ी कंपनियों के ड्रोन के बारे में. पढ़ें पूरी खबर.

4- वैक्सीनेशन फर्जीवाड़ा ! बिना टीका लगाए लोगों को मिल रहा सर्टिफिकेट, 7 महीने में आई 19 हजार शिकायतें

भोपाल में वैक्सीनेशन फर्जीवाड़े (Vaccination Fraud in Bhopal) का मामला सामने आया है. लोगों का कहना है कि उन्हें बिना टीका लगाए सर्टिफिकेट मिल रहा है. इस संबंध में कोविड हेल्पलाइन 1075 (Covid Helpline 1075) पर 7 माह में 19 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज हो चुकी है. हालांकि शिकायत के बाद लोगों को वैक्सीन लग रही है. पढ़ें पूरी खबर.

5- कोरोना हो जाए, लेकिन मोदी हट जाएं, ये हैं बड़ी बीमारी, जयपुर महंगाई रैली में बोले एमपी के दिग्गज

कांग्रेस की महंगाई हटाओ रेली में भीड़ तो खूब जुटी, लेकिन कोरोना महामारी से जुड़े प्रोटोकॉल की धज्जियां (corona protocol flouted in congress rally) भी उड़ती नजर आई. सवाल पूछने पर कांग्रेसियों ने पीएम मोदी पर तंज कसा, सुनिए क्या कहा... पढ़ें पूरी खबर.

6- बैंक के डूबने पर भी अब खाताधारकों को ₹5 लाख मिलेंगे : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'जमाकर्ता प्रथम: पांच लाख रुपये तक गारंटीशुदा समयबद्ध जमा बीमा भुगतान' कार्यक्रम (Bank deposit insurance programme) में कहा कि आज बैंकों में जमा पांच लाख रुपये तक सुरक्षित है. बैंक के डूबने पर भी खाताधारकों को पांच लाख रुपये तक मिलेंगे. उन्होंने इसे बैंकिंग क्षेत्र का बड़ा सुधार बताया. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर.

7- रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा, ऊंचा रिटर्न पाने की इच्छा के साथ सतर्कता बरतने की भी जरूरत

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (Reserve Bank of India Governor Shaktikant Das) ने निवेशकों(investors ) को आगाह करते हुए कहा है कि ऊंचा रिटर्न पाने की चाहत के बीच उन्हें सतर्कता बरतने की जरूरत है. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

8- Farmers MSP Issue : एमएसपी पर कानून बनाने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे वरुण गांधी

गांधी ने ट्विटर पर अपने प्राइवेट मेंबर बिल (Varun Gandhi to bring private member bill) का विवरण साझा करते हुए कहा, "भारत के किसानों और उनकी सरकारों ने कृषि संकट पर, आयोगों के अंदर और बाहर लंबे समय से बहस की है. एमएसपी कानून का समय आ गया है (The time has come for an MSP law). मैंने इसे प्रस्तुत किया है, जिसे मैं कार्यवाही योग्य कानून मानता हूं. मैं इसकी किसी भी आलोचना का स्वागत करता हूं." क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

9. मेहंदी सेरेमनी में ससुर संग जमकर नाचीं थी कैटरीना कैफ, सामने आईं तस्वीरें

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की हल्दी सेरेमनी के बाद अब मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें सामने आईं हैं. इन सभी तस्वीरों में कैटरीना और विक्की जमकर इन्जॉय करते दिख रहे हैं. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

10. मेहंदी सेरेमनी पर अंकिता को गोद में उठाकर झूमें विकी जैन

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने अपनी शादी को प्राइवेट नहीं रखा है. जिसकी वजह से इनकी प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन की तस्वीरें और वीडियो तेजी से शेयर हो रहे हैं. मेहंदी की रस्म की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हैं. क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर

VIDEO

1. CDS बिपिन रावत का आखिरी वीडियो संदेश: अपनी सेनाओं पर गर्व, आओ मिलकर मनाएं विजय पर्व

भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं हैं. हालांकि, उनसे जुड़ी कई यादें हमारे बीच हैं. ऐसा ही एक वीडियो मैसेज भारतीय सेना की ओर से जारी किया गया है. सीडीएस बिपिन रावत का संदेश 7 दिसंबर को रिकॉर्ड किया गया था. क्लिक कर देखें वीडियो