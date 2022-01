आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1- PM Security Breach: प्रधानमंत्री की 'सुरक्षा में चूक' मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हालिया पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा में चूक मामले में दायर एक याचिका (A petition filed in the case of lapse in security) पर सोमवार को सुनवाई करेगा. पढ़ें पूरी खबर.

2- मांडविया आज पांच राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोरोना पर करेंगे बैठक

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया कोविड मामलों में तीव्र वृद्धि के बीच स्थिति की समीक्षा के लिए सोमवार को पांच राज्यों एवं एक केंद्रशासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ संवाद करेंगे. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र एवं केंद्रशासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली एवं दमन और दीव के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ डिजिटल माध्यम से संवाद करेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

3- OBC Reservation पर शिवराज सरकार का मंथनः सोमवार को सीएम हाउस में होगी अहम मीटिंग

ओबीसी आरक्षण के मसले पर शिवराज सरकार सोमवार को मंथन करेगी. मुख्यमंत्री आवास पर होनेवाली इस बैठक (Shivraj government meeting on OBC Reservation) में जिलों से ओबीसी वर्ग द्वारा मांगी गई जानकारी पर मंथन होगा. साथ ही 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाने वाले आंकड़ों पर भी चर्चा होगी. पढ़ें पूरी खबर.

4- Precaution Dose of Covid: आज से देश में लगेगी Booster Dose

को-विन एप पर बूस्टर डोज के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुक्रवार (8 जनवरी) से शुरू हुआ था. सभी एचसीडब्ल्यू, एफएलडब्ल्यू और 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक इस डोज के लिए टीकाकरण तक पहुंच सकेंगे. बूस्टर डोज की खुराक केवल 9 महीने के बाद ली जा सकती है, यानी दूसरी खुराक लेने की तारीख से 39 सप्ताह बाद. पढ़ें पूरी खबर.

कल की खबरें

1- COVID-19 Review Meeting: प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की

देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच (Amidst the ever increasing corona cases in the country) पीएम मोदी ने सूरत-ए-हाल जानने के लिए बैठक की. वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस बैठक (This meeting through video conference) में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सहित कोविड टास्क फोर्स के अधिकारी मौजूद रहे. पढ़ें पूरी खबर.

2- 'अभी और फैलेगा कोरोना संक्रमण', कब थमेगा, जानें हेल्थ एक्सपर्ट की राय

कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने जिंदगी की चाल धीमी कर दी है. क्या हमलोग कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं, क्या इसका पीक (चरम) आना बाकी है, कब तक हमें इसका सामना करना पड़ेगा. ऐसे सवालों के जवाब जानने हैं, तो पढ़ें पूरी स्टोरी.

3- MP Corona Update: पिछले 24 घंटे में 2039 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जानें क्या है आपके शहर की स्थिति

मध्यप्रदेश में पिछले 24 घंटे में 2039 नये कोरोना संक्रमितों के मिलने की पुष्टि हुई है, जिनमें 621 इंदौर और 484 भोपाल के मरीज हैं. सीहोर, जबलपुर और भोपाल में 1-1 मरीजों की मौत हो गई है. (MP Corona Update) पढ़ें पूरी खबर.

4- कोरोना का कहर! महाकाल मंदिर में दर्शन की समय सीमा होगी तय, ऑनलाइन प्री बुकिंग से दर्शन कराने की तैयारी

देश के दूसरे मंदिरों और धार्मिक स्थलों की तरह विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में भी दर्शन की समय सीमा तय की जा सकती है. साथ ही ऑनलाइन प्री बुकिंग (Mahakal darshan through online pre booking) के आधार पर प्रवेश देने की व्यवस्था शुरू हो सकती है. कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला क्राइसिस समिति की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है. पढ़ें पूरी खबर.

5- नहीं चलेगा Fake News का एजेंडा, देश के वेब पोर्टल्स को देनी होगी जानकारी : अनुराग ठाकुर

देश में चलने वाले वेब पोर्टल्स से सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जानकारी मांगी है. केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने अपने ग्वालियर दौरे के दौरान कहा कि फेक न्यूज (No Fake News) चलाने वालों के खिलाफ मंत्रालय सख्ती से निपटेगा. पढ़ें पूरी खबर.

6- नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली छात्रों के लिए नई मूल्यांकन प्रणाली

सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को नया स्वरूप दे रहा है. इसी के मद्देनजर नई शिक्षा नीति के अंर्तगत एक अलग तरह कि मार्किंग (मूल्यांकन) प्रणाली अपनाई जा रही है. इस प्रणाली का उद्देश्य छात्रों का तनाव कम करने के साथ ही सीखने के व्यावहारिक तरीके को शामिल करना है. पढ़िए पूरी खबर.

7- sansad corona : 400 से अधिक कर्मचारी कोविड-19 संक्रमित

भारत में कोरोना संक्रमण (corona in india) लगातार बढ़ रहा है. ताजा घटनाक्रम में संसद कर्मचारी कोरोना संक्रमित (parliament employees corona) हुए हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 400 से अधिक संसद कर्मचारी कोविड-19 संक्रमित (covid parliament employees) हुए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

8- अब वैक्सीन की सिंगल डोज लेने वाले नहीं कर सकेंगे रेल यात्रा, रेलवे ने जारी कीं नई गाइडलाइन

कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए रेलवे ने यात्रा करने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी कर दी हैं. अगर वैक्सीन की दोनों डोज (vaccination for travel in indian railway) नहीं ली होंगी तो आपको यात्रा करने नहीं दी जाएगी. पढ़ें पूरी खबर.

9- 12 जनवरी से शुरू होगी NEET PG Counselling

नीट पीजी काउंसलिंग 12 जनवरी से शुरू होगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी. पढ़ें पूरी स्टोरी.

10- नीरज की निशानदेही पर Sulli Deal App में पहली गिरफ्तारी, इंदौर से पकड़ा गया आरोपी

डीसीपी केपीएस मल्होत्रा के अनुसार, बुल्ली बाई एप्प मामले (bulli bai app case) में गिरफ्तार किया गया नीरज बिश्नोई सुल्ली डील ऐप मामले में भी आरोपी से जुड़ा हुआ था. इस बात की पुष्टि उसके खिलाफ किशनगढ़ थाने में दर्ज FIR से हुई थी. उसने एक युवती की तस्वीर लगा कर उस पर बोली लगाने का ट्वीट किया था. पढ़ें पूरी खबर.

1- देश में तैयार हो रहा आर्टिफिशियल हार्ट, दिल के मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

दिल के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है. देश में पहली बार आईआईटी कानपुर की टीम आर्टिफिशयल हार्ट बनाने में जुट गई है. इसे एक डिवाइस के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसके तैयार होते ही देश में हृदय प्रत्यारोपण बेहद ही आसान हो जाएगा. चलिए जानते हैं इसके बारे में. पढ़ें पूरी खबर.

2- चुनावी धांधली रोकने में रामबाण बनेगा 'सी-विजिल एप', ऐसे कर पाएंगे उपयोग

आदर्श आचार संहिता के उल्‍लंघन की रिपोर्ट (Report of violation of model code of conduct) में देरी के परिणामस्‍वरूप अक्‍सर अपराधी निर्वाचन आयोग के उन उड़नदस्‍तों की नजर से बच निकलते हैं, जिन्‍हें आदर्श आचार संहिता को लागू करने का कार्य सौंपा गया है. हालांकि पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने सी-विजिल लांच (Election Commission launched c-Vigil) किया है. जिस पर किसी भी तरह की धांधली की रिपोर्ट की जा सकेगी और आयोग उस पर त्वरित कार्रवाई करेगा. पढ़ें पूरी खबर.

3- नौकरी से निलंबन स्वीकार, लेकिन मूंछ कटाने से कर दिया इनकार

पुलिस की नौकरी करते हैं और मूंछें रखने का शौक है, तो भूल जाइए. या तो मूंछ रखें या नौकरी करें. अगर सीनियर अधिकारी ने मूंछ नहीं रखने या उसे सही ढंग से रखने की बात कही, तो उसका पालन भी करना ही होगा, अन्यथा यह अनुशासनहीनता की श्रेणी में चला जाएगा. कुछ ऐसा ही हुआ मध्य प्रदेश के एक पुलिस वाले के साथ. जब अधिकारी ने उस पुलिस वाले से उसका अपना मूंछ सही करवाने को कहा, तो उसने साफ इनकार कर दिया. परिणाम उसे निलंबित कर दिया गया. पढ़ें पूरी स्टोरी.