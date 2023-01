भोपाल। गुजरात के जल शक्ति मंत्री कुंवरजी बावलिया ने वाटर विजन कॉन्फ्रेंस में गुजरात का विजन रखा. मध्यप्रदेश की राजधानी में हुए इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्जुअल जु़ड़े थे. मंत्री कुंवरजी बावलिया ने कहा कि गुजरात में सिर्फ 2 प्रतिशत जल संसाधन हैं. इसीलिए गुजरात में जल संरक्षण के विशेष प्रयास जारी हैं. इसके अलावा वर्षा जल के अधिकतम उपयोग के प्रयास जारी है. हर घर में नल से जल पहुंचाने का प्रयास जारी है. (Issue of sharing of water echoed) (Gujarat took up the matter)

उप्र. के 25 फीसद घरों में मिल रहा है पानीः उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि गुजरातियों को 24 घंटे पानी मिले. इसके अलावा सौफीसद तक माइक्रो इरिगेशन भी किया जाए. जल की समस्या से निपटने के लिए कम पानी लागत वाली फसलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में पानी को मीटर से जोड़ेंगे. जिससे पानी की बरबादी बचाई जा सके. वहीं पश्चिम बंगाल ने भी केंद्र से जल संरक्षण पर मदद मांगी है. पश्चिम बंगाल के मंत्री ने कहा कि खेती में कम जल का उपयोग और कम उर्वरक के उपयोग से ही जल संरक्षण हो सकेगा. यूपी के जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपना मत रखा. उन्हाेंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी 25 फीसद घरों में पानी सप्लाई हो रहा है. वह बोले कि हम जल संरक्षण नीति के कारण ही बुंदेलखंड के सूखे क्षेत्र में पानी पहुंचा सके हैं. यह सब संभव हुआ केंद्र सरकार के सहयोग से. (up 25 percent of the houses are getting water)

Water Vision 2047 जल संरक्षण पर मंत्री दो दिन करेंगे मंथन, PM मोदी ने दिए पानी संरक्षण के टिप्स

आसाम ने मांगी केंद्र से आर्थिक सहायताः सबसे ज्यादा नुकसान आसाम को बाढ़ से होता है. ब्रह्म पुत्र जो की लाइफ लाइन कहलाती है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान और भूमि का इरोजन बाढ़ के कारण होता है. असम के मंत्री ने कहा कि उनके प्रदेश को उतनी राशि नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए. बांधों को बनाना होगा, जिससे बाढ़ से होने वाले विनाश को रोका जा सके. मंत्री ने केंद्र से गुजारिश कि हमें आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए. जिससे आसाम को बचाया जा सके. आधुनिक संसाधनों से बाढ़ का प्रबंधन होगा. गुजरात, कर्नाटक, यूपी भी विकास में आगे निकल गए हैं. आसाम को भी डेवलपमेंट स्टेट का दर्जा मिला. हमे इसके लिए बड़े फंड की जरूरत है. मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं कि वे आसाम की बहुत मदद कर रहे हैं. इस पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत ने आश्वासन दिया कि केंद्र की प्राथमिकता में नॉर्थ ईस्ट ही है. आप चिंता न करें आपको पूरी मदद की जा रही है. (Assam sought financial assistance from center) (Issue of sharing of water echoed)

हरियाणा ने केंद्र से और फंड की मांग कीः नदियों में अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. बताया गया कि बाढ़ प्रबंधन के साथ बांधों का निर्माण किया जाएगा. साथ ही नदियों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने का प्लान बनाया गया है. हरियाणा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि उसका ज्यादा जोर कृषि और हॉर्टिकलचर पर है. किसानों को बोर्ड लगाकर जागरूक किया गया कि आपके यहां दस साल पहले पानी की क्या स्थिति थी और अब क्या है. हरियाणा में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर तेजी से नीचे जा रहा है. वाटर टैरिफ भी बढ़ाया गया है. वॉटर लॉगिंग के साथ अन्य पानी से जुड़े प्रोजेक्ट्स के लिए राशि की जरूरत होगी. हरियाणा ने अपनी उपलब्धता बताई साथ ही कहा और अच्छा करने के लिए उन्हें और फंड की जरूरत होगी जो केंद्र सरकार को देनी होगी. (Haryana demands more funds from center)