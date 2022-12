भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों को अब कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी. उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने और कार्य में तेजी लाने के लिए नई तकनीक में जनता से मेल मुलाकात का हुनर और प्रशासनिक पकड़ कैसे हो इसकी ट्रेनिंग का मसौदा तैयार किया जा रहा है.(Training to increase efficiency)

26 दिसंबर से भोपाल में मंत्रियों की होगी ट्रेनिंगः 2003 से सत्ता का सुख भोग रही बीजेपी अब उनके मंत्रियों को ये बताएगी कि अपने आप को कैसे दुरुस्त रख पाएंगे. इसके लिए अब मंत्रियों को नए सिरे से प्रशिक्षण दिया जाएगा. दरअसल मंगलवार को हुई मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है. इसके लिए 26 दिसंबर से भोपाल में ही कैपिसिटी बिल्डिंग कमीशन के विशेषज्ञ हेमंत जानी और बाला सुब्रमण्यम समेत अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ मंत्रियों को प्रशिक्षित करेंगे. (Ministers will be trained in bhopal from 26) (Shivraj minister will take training)

MP Cabinet Meeting सायबर ठगी से बचाएगी सिक्योरिटी इंसीडेंट रिस्पांस टीम, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव

जनता के बीच भरोसा और कामकाज में तेजी आएगीः इस ट्रेनिंग में सरकारी कामकाज प्रशासनिक पकड़ जनता के बीच भरोसा और कामकाज में तेजी के मकसद से मंत्रियों की स्किल डेवलप की जाएगी. पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी संगठन ने मंत्रियों से कामकाज का फीडबैक लिया था. इसके लिए कई दौर की वन टू वन और सामूहिक चर्चाएं हुई थीं. जिसमें यह बात सामने आई कि तकनीकी और व्यवहारिक तौर पर मंत्रियों को नए सिरे से ट्रेंन करने की जरूरत है. जिससे सरकार के कामकाज में चमत्कारिक परिवर्तन आ सके. हालांकि इससे पहले सितंबर, नवंबर में सरकार चिंतन शिविर आयोजित करना चाहती थी. चूंकि सरकार के पास अब वक्त की कमी है, इसीलिए सीधे मंत्रियों को स्किल बिल्डिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है. (Boost in trust and work among the public)

कांग्रेस ने ट्रेनिंग को बताया फिजूलखर्चीः सरकार के 4 साल बीत जाने और चुनाव में सिर्फ 10 महीने का वक्त रहने के बावजूद मंत्रियों को ट्रेंड करने की जरूरत क्यों पड़ी यह सवाल कांग्रेस उठा रही है. कांग्रेस इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम पर सवाल उठा रही है.कांग्रेस के मीडिया प्रभारी केके मिश्रा ने कहा कि ट्रेनिंग के नाम पर शिवराज सरकार करोड़ो रुपए खर्च करेगी. एक तरफ प्रदेश कर्ज में डूबा है , तो दूसरी तरफ सरकार फिजूलखर्ची करने जा रही है. (Congress called training a wasteful expenditure)

सरकार बोली ट्रेनिंग से मंत्रियों में आयेगा निखारः वहीं सरकार के मंत्री इसे एक बढ़िया पहल बता रहे हैं. राज्य सरकार प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी कि मंत्रियों को दी जाने वाली ट्रेनिंग से मंत्रियों की स्किल बिल्डिंग होगी. इस ट्रेनिंग का फायदा ये होगा कि मंत्री नई ऊर्जा से काम कर सकेंगे. जो मंत्री अनुभवी है उन्हें तो फायदा होगा ही, लेकिन नए मंत्रियों को ये ज्यादा फायदेमंद साबित होगी. (Government said training will enhance ministers)