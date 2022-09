भोपाल। प्रदेश के दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले जाने पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. इसके लिए 31.12 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृत किया गया है. कमलनाथ सरकार के समय इसे छिंदवाड़ा में खोला जाना था. शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में मेधावी छात्रवृत्ति योजना में भी संशोधन को मंजूरी दे दी गई. अब योजना का एक बार लाभ मिलने के बाद भी यदि आय छह लाख से ज्यादा होने पर भी योजना का लाभ मिलता रहेगा. shivraj cabinet meeting,Cabinet approves 31crore for MDTR in Datia,MDTRI will open in Datia, Cabinet approves 31crore for MDTR in Datia



दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मंजूरी: सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि एमडीटीआरआई(MDTRI) यानी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला रीवा के बाद प्रदेश का दूसरा जिला दतिया बना गया है. कैबिनेट ने इसके लिए दतिया में 31.12 करोड़ रुपए की राशि को स्वीकृत कर दिया है. दतिया में नए मोटर ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बनने से ग्वालियर चंबल संभाग सहित कई जिले लाभान्वित होंगे. साथ ही पुलिस बल के अनावश्यक मूवमेंट और यातायात खर्चों में बचत हो सकेगी. संस्थान के खुलने से दतिया के पास स्थित बीएसएफ टेकनपुर के अनुभवी प्रशिक्षकों से पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग मिल सकेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे.



कैबिनेट में इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी: कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना में संशोधन के जरिए सरकार ने छात्रों को राहत दी है. योजना में संशोधन के बाद अब योजना के तहत छात्रवृत्ति की एक किश्त मिलने के बाद यदि किसी परिवार की आय 6 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो भी उसे छात्रवृत्ति का लाभ मिलता रहेगा. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कमलनाथ सरकार ने इस योजना में संशोधन कर दिया था.



विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग में पदों की स्वीकृति दी गई. साथ ही निवाड़ी जिले में भी आबकारी विभाग में पंजीयक, स्टेनो टाइपिस्ट के पदों की स्वीकृति दी गई है.

चुरहट में संचालित डालडा फैक्ट्री प्लांट एवं मशीनरी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी.

सरकार कर्मचारियों के डीए में की गई वृद्धि को कैबिनेट द्वारा अनुसमर्थन दिया गया.

आरडीसी द्वारा निर्मित तीन सड़क मार्गों पर टोल टेक्स की मंजूरी दी गई.

अस्पतालों में कमी मिली तो तुरंत होगी कार्रवाई: मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी आज अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे. जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की. अस्पतालों के हुए फायर ऑडिट के बाद भी कार्रवाई न होने पर मंत्री ने कहा कि ग्वालियर ही नहीं पूरे मध्यप्रदेश में अस्पतालों का फायर ऑडिट हुआ है. जिनके पास फायर ऑडिट की एनओसी नहीं थी, नोटिस भी दिया है. मंत्री ने कहा कि निर्देश दिए हैं कहीं भी कोई भी अस्पताल में कमी पाई जाती है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए. वहीं ग्वालियर में सारे अस्पतालों का ऑडिट हो गया है और उन्हें नोटिस भी दिया गया है. वहीं आयुष्मान कार्ड में फर्जीवाड़े को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश भर में कहीं कोई फर्जीवाड़ा नहीं है. मध्यप्रदेश देश में हम नंबर वन है. 2 करोड़ 90 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं, जहां हर गरीब को लाभ मिल रहा है. पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जिसमें गरीबों को 5 लाख तक का फ्री इलाज दिया जा रहा है, जहां भी कोई गड़बड़ी होती है, वहां कार्रवाई की जाती है.



मध्यप्रदेश में डॉक्टरों की कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लगातार हम डॉक्टरों की भर्ती कर रहे हैं. प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र पर अभी हमारे बॉन्डिंग डॉक्टर थे, पिछले हफ्ते हमने 1150 से अधिक के आर्डर किए थे और उन लोगों ने जॉइनिंग भी किया है. स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए भी हमने कैबिनेट से मंजूरी पास कराई है. 25 % डायरेक्ट भर्ती होगी, 888 स्पेशलिस्ट की भर्ती के लिए हमने पीएससी को पत्र लिखा है. जिसे हम डॉक्टरों की पूर्ति कर रहे हैं.