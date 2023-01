भोपाल। राजधानी के रातीबड़ थाने पहुंच कर एक महिला आर्टिस्ट ने शिकायत दर्ज करवाई है कि उसके साथ उसके लिव इन पार्टनर ने दुष्कर्म और यौन शोषण किया है. महिला का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर 3 साल तक महिला का दैहिक शोषण किया फिर शादी से इंकार कर दिया.पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने उससे मारपीट भी की है. महिला की शिकायत पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है. (live in partner withdraws from marriage)

आर्टिस्ट महिला लिवइन रिलेशन में रह रही थीः राजधानी भोपाल के रातीबड़ थाने के उपनिरीक्षक कर्मवीर सिंह ने बताया कि 35 साल की महिला ने थाने पहुंचकर बताया कि वह पहले से ही शादीशुदा थी पर वैचारिक मतभेद होने के कारण वहां अपने पहले पति से अलग हो कर रातीबड़ थाना क्षेत्र में रहती है. पेशे से वह थिएटर आर्टिस्ट होने के साथ ही नुक्कड़ नाटक भी करती है पति से विवाद के बाद से ही वह अकेले रहने के दौरान वह कमलेश के सम्पर्क में आई. मदद के बहाने आरोपी कमलेश शर्मा ने उससे नजदीकी बढ़ा ली. इसके बाद दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे. महिला ने बताया कि शुरुआत से ही कमलेश का व्यवहार उसके प्रति ठीक था. (Artist woman was living in a live in relationship) (woman filed rape case)

तीन साल तक करता रहा यौन शोषणः कमलेश ने पहली बार 15 मार्च 21 को पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे. इसके बाद जल्द शादी करने का झांसा देकर 3 साल तक वह लिव इन रिलेशन में रहता रहा.जब भी महिला शादी की बात करती तो कमलेश बार-बार अपनी आर्थिक हालत खराब होने का बहाना बना कर शादी की बात को टाल देता था. जब कमलेश का काम ठीक-ठाक चलने लगा तब जब पीड़िता ने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट कर दी. साथ ही वह शादी करने से इंकार करने लगा. कल भी वह महिला के साथ मारपीट करके गायब हो गया. जिसके बाद महिला ने थाने पहुंचकर महिला डेस्क पर अपनी शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी कमलेश के खिलाफ धारा 376 376 (2)एन 294 323 और 506 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. (Sexual abuse continued for three years)