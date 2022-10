भोपाल। प्रदेश भर के सात लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने एक माह पहले दिए जा रहे वेतन को लेकर सीएम शिवराज का आभार जताया है. साथ ही कर्मचारियों की मांग है कि चुनावी साल के पहले सीएम शिवराज थोड़ी और दरियादिली दिखाएं और कर्मचारियों को केंद्र के समान चार फीसदी मंहगाई भत्ता और पेंशनरों को दस फीसदी मंहगाई भत्ते की राहत भी दे दें. कर्मचारी पहले ही मांगे ना मानने की स्थिति में 2023 की शुरुआत से बड़े आंदोलन का एलान कर चुके हैं. आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शिवराज की कर्मचारियों खुश करके साधने की यह कोशिश नाकाफी साबित हो रही है.

दीपावली के पहले वेतन मिलने से कर्मचारी खुश

पहले मिले वेतन का स्वागत पर भत्ते पर अडिगः मध्यप्रदेश के कर्मचारियों ने दीपावली के पहले वेतन के भुगतान के निर्देश दिए जाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने इस कर्मचारियों के लिए राहत बताया है. इसके बाद कहा है कि दीपावली का त्योहार माह के आखिरी में होने की वजह से एक माह पहले दिए जा रहे इस वेतन से कर्मचारियों की दीपावली रोशन हो सकेगी. संघ के प्रदेश सचिव उमा शंकर तिवारी का कहना है कि हम सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले के स्वागत करते हुए आभार जताते हैं. साथ में ये मांग भी करते हैं कि शिवराज सरकार थोड़ी दरियादिली और दिखाए और दीपोत्सव की सौगात के रूप में ही केंद्र के समान चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता और सेवानिर्वत्त कर्मचारियों के लिए 10 फीसदी मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत के आदेश जारी किए जाएं. अगर सरकार ये एलान करती है तो ये कर्मचारी दोहरी खुशी के साथ दीपावली का त्योहार मना सकेंगे. चुनावी साल को देखते हुए कर्मचारी संघ इस अवसर को जाने नहीं देना चाहता.

2023 में तेवर दिखाएंगे कर्मचारीः कर्मचारी भी ये जानते हैं कि गर्म लोहे पर मार असर देती है. चुनावी साल लगने वाला है लिहाजा कर्मचारी भी 2023 में 30 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं. इनमें मंहगाई भत्ते के अलावा पदोन्नति पर लगी रोक हटाने, पेंशन हेंतु अर्धवार्षिकी आयु 25 वर्ष और रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती में संविदा व स्थाई कर्मियों को पहले नियमित करने की मांग है. इसके अलावा लिपिक कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने परामर्श दात्री समिति की बैठकें शुरू कर वृत्ति कर समाप्त करने मांग की जा रही है. इसके साथ ही नवनियुक्त कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि पूर्व की भांति 2 वर्ष करने, सहायक शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान 4200 के स्थान पर 5400 करने केसाथ हर साल जून में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने की भी मांग की गई है.