भोपाल। अशोका गार्डन के थाना प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि किराए से रहने वाली पीड़ित नर्सिंग छात्रा की मुलाकात कोरोना के पहले लॉकडाउन साल 2020 के दौरान रेपिडो चालक सुख सागर से हुई थी. लॉकडाउन के दौरान रेपिडो बाइक से छोड़ने के लिए सुख सागर छात्रा के पास आता-जाता था. इसी के चलते दोनों में पहचान हुई और फिर दोस्ती हो गई. दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होने लगी थी. इस बीच आरोपी सुख सागर ने नर्सिंग छात्रा के सामने प्रस्ताव रखते हुए शादी करने की बात कही.

शादी से इनकार कर दिया : युवक के झांसे में आकर छात्रा ने शादी के लिए हामी भर दी. इस दौरान जुलाई 2021 में आरोपी बहाने से छात्रा को अशोका गार्डन स्थित अपने सूने घर ले गया और जबरन शारीरिक संबंध स्थापित किए. विरोध करने पर आरोपी ने जल्द ही शादी करने का आश्वासन दिया. करीब एक साल तक शारीरिक शोषण करने के बाद आरोपी सुख सागर ने शादी करने से इनकार कर दिया.

MP: नौकरी दिलाने का झांसा देकर मुस्लिम युवकों ने गर्भवती दलित महिला से किया रेप, गिरफ्तार

पीड़िता को धमकाता रहा आरोपी : छात्रा ने आरोपी के शादी के लिए काफी मनाया लेकिन वह राजी नहीं हुआ. जब पीड़िता ने एक अन्य युवक से शादी की तैयारी की तो आरोपी उसे धमकाने लगा. आरोपी ने धमकी दी कि अगर उसने कहीं और शादी की तो वह अपने संबंधों की बात सभी का बता देगा. तंग आकर पीड़िता ने आरोपी को सबक सिखाने का निश्चय किया और थाने आकर रेप व धमकी देने की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कराया. Rape of nursing student, Friendship in lockdown, After friendship love, FIR for blackmailing