भोपाल। बागसेवनिया क्षेत्र में दुकान में काम करने वाली युवती की दोस्ती एक इलेक्ट्रीशियन से हो गई. जल्द ही दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल गई. युवक ने युवती को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया. पिछले दिनों युवती ने शादी के लिए दबाव डाला तो युवक ने शादी करने से इंकार करते हुए उसके साथ मारपीट कर दी. जिसके बाद युवती ने मामले की शिकायतन बागसेवनिया थाने में की. पुलिस ने बलात्कार का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

दुकान में शुरु हुआ प्रेम प्रसंग: राजधानी भोपाल के बागसेवनिया थाने के प्रभारी संजीव चोकसे ने बताया कि, 22 वर्षीय युवती बागसेवनिया इलाके में रहती है, वहा एक दुकान में काम करती है. चार साल पहले उसकी पहचान इंदर नाम के युवक से हुई थी. युवक इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, जिस दुकान पर युवती काम करती है उस दुकान पर युवक सामान खरीदने आता था. इसी दौरान दोनों के बीच दोस्ती हो गई. इंदर ने युवती के सामने प्रेम का इजहार किया, जिसक पर युवती ने भी हामी भर दी तो दोनों के बीच बातचीत और चैटिंग होने लगी.

शादी का दबाव डालने पर युवती के साथ मारपीट की: चार साल पहले इंदर ने युवती को मिलने के लिए अमराई टंकी के पास बुलाया. युवती जब वहां पर पहुंची तो इंदर उसे लेकर एक सुनसान जगह पहुंचा,यहां पर उसने युवती की मर्जी के बगैर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद शादी का झांसा देकर इंदर ने युवती का शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया. युवती जब भी शादी की बात कहती तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देता था. पिछले दिनों युवती ने जब शादी के लिए दबाव डाला तो इंदर ने शादी से इंकार कर करते हुए मारपीट कर दी. पुलिस ने बलात्कार का प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

