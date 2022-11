भोपाल। राजधानी भोपाल में महिला और बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं. ताजा मामला फिर सामने आया है, जहां एक परिचित ने मिलने के लिए नाबालिग लड़की को बुलाया और पीपुल्स मॉल के पीछे बन रही निर्माणाधीन मल्टी में ले गया. इस दौरान उसने किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. कुछ दिन तक किशोरी ने यह बता किसी को नहीं बताई. लेकिन जब उसकी मां ने गुमसुम रहने का कारण पूछा तो किशोरी ने सारी बात मां को बता दी. पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

सेल्फी लेने के बहाने रेप: जानकारी के मुताबिक, 13 साल की किशोरी अपनी सौतेली मां के साथ जहांगीराबाद इलाके में रहती है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि टिमरनी, हरदा का रहने वाला युवक उसका परिचित है. दोनों के बीच फोन पर बात होती रहती है. 28 अक्टूबर को वह अपनी बुआ के घर सीहोर में थी. दोपहर में युवक का फोन आया, उसने बताया कि वह भोपाल आया है उससे मिलना चाहता है. उसकी बातों में आकर किशोरी युवक से मिलने भारत टॉकीज चौराहे के पास अपने रिश्ते की एक बहन के साथ पहुंची, तीनों ऑटो से पीपुल्स मॉल पहुंचे. देर शाम को युवक उसे सेल्फी लेने के बहाने मॉल के पीछे निर्माणाधीन मल्टी में ले गया. पीड़िता की बहन को उसने कहा- तुम यहीं रुको हम सेल्फी लेकर आते हैं. इस दौरान उसके किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

Bhopal Rape case : महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर नागपुर से भोपाल बुलाया, होटल में रेप, आरोपी फरार

किशोरी ने मां को बताई आपबीती: इस घटना के बाद किशोरी गुमसुम रहने लगी. जब सौतेली मां ने उदास रहने की वजह पूछी तो वह रो पड़ी सारी आपबीती मां को बता दी. बेटी की बात सुनकर मां के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई. लड़की ने बताया कि आरोपी शादी करने का दबाव बना रहा है. 28 अक्टूबर को मिलने भोपाल बुलाया था, इसी दौरान उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया. इसके बाद महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

(Bhopal Rape Case) (13 Year Old Girl Raped in Multi) (13 Year Old Girl Raped in Bhopal) (Bhopal police arrested Rape accused)