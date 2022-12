भोपाल। राजधानी में खेली जा रही है 6वीं राष्ट्रीय एलीट महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शनिवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे. शुक्रवार को खेले गए मुकाबलों में कई अंतरराष्ट्रीय बॉक्सर निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन सहित मध्य प्रदेश राज्य बॉक्सिंग अकादमी की 8 महिला बॉक्सर्स ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अपनी जगह बनायी है. इसमें अंजलि शर्मा, पूर्णिमा राजपूत, मंजू बामबोरिया, राधा पाटीदार, दिव्या पवार, माही लांबा, श्रुति यादव और जिज्ञासा राजपूत शामिल हैं. (Nikhat zareen and lovlina will be eyeing quarterfinals)

आज होंगे अंतिम आठ के रोचक मुकाबले

श्रुति व दिव्या ने दर्ज की एकतरफा जीतः खेले गए मुकाबलों में मध्य प्रदेश बॉक्सिंग अकादमी की एलिट बॉक्सर श्रुति यादव ने 70 किलो वर्ग में अपने शानदार पंच की बदौलत नागालैंड की एनी लामा को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई.अकादमी की ही राष्ट्रीय खिलाड़ी दिव्या पवार ने 54 किलो वर्ग में ऑल इंडिया पुलिस की सविता को 5-0 से हराकर जीत हासिल की.लाइट वेट कैटेगरी में राधा पाटीदार ने गोवा की सुमन यादव को 3-2 से परास्त कर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया. तो उत्तराखंड की बबिता ने विनती को 4-1 से हराया. (Shruti and divya registered a one sided victory)

Bhopal TT Nagar Stadium में दिखा महिला बॉक्सर्स का दम, MP की अंजली ने किया प्रिलिमिनरी बाउट क्वालीफाई, तेलंगाना की निखत जरीन भी जीती

लवलीना और सोनिया की आसान जीतः अन्य मुकाबलों में ओलंपियन स्टार बॉक्सर लवलीना ने आसान जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया. असम का प्रतिनिधित्व कर रही लवलीना का मुकाबला उड़ीसा की पूजा नायक के साथ था. पहले राउंड में ही रेफरी ने मुकाबले को रोककर उन्हें आरएससी के तहत विजेता घोषित किया. रेलवे की अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी सोनिया लाथेर को कर्नाटक की दिव्यानी के खिलाफ वॉक ओवर मिला. (Easy victory for lovlina and Sonia)

आज होंगे अंतिम आठ के रोचक मुकाबलेः टीटी नगर स्टेडियम के मार्शल आर्ट भवन में शनिवार को कुछ रोचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले देखने मिलेंगे. वर्ल्ड चैंपियन तेलंगाना की निकहत जरीन का मुकाबला गोवा की तनिष्का चावर के साथ होगा. जबकि लवलीना का मुकाबला रेलवे की मीना रानी से होगा. पंजाब की सिमरनजीत कौर असम की बार्बी गगोई से मुकाबला करेंगी. वहीं मध्य प्रदेश अकादमी की अंजलि शर्मा क्वार्टर फाइनल में हरियाणा की निकिता का सामना करेंगी. दिव्या पवार का मुकाबला राजस्थान की अर्शी खानम से,राधा पाटीदार का अरुणाचल की ताई टू टू से, माही लांबा हिमाचल की स्नेहा से मुकाबला करेंगी. श्रुति यादव शनिवार को क्वार्टर फाइनल में उत्तर प्रदेश की आस्था पाहवा से मुकाबला करेंगी. फेदर वेट कैटेगरी में अकादमी की पूर्णिमा राजपूत का मुकाबला नागालैंड की निर्मल से होगा और वेल्टर वेट में मंजु बैम्बोरिया का हिमाचल की दीपिका से क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा. (Today will be interesting matches of last eight)