भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान अगले एक माह में आ जाएगा. नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के नगरी क्षेत्रों में लगातार विकास किया जा रहा है. इसी का नतीजा है कि भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य का दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है.देवास नगर निगम को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली नगर निगम का दूसरा पुरस्कार मिला है.गोहद नगर पालिका और जोबट नगर परिषद को बेहतर प्रदर्शन करने के मामले में पहला पुरस्कार दिया गया है. नगरी प्रशासन मंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों में संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी. इसके लिए नगरीय निकायों को अधिकार दिए गए हैं.

नौ साल बाद आएगा मध्यप्रदेश का मास्टर प्लानः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान करीब 9 साल बाद जल्द ही पेश होने वाला है. उसके बाद उस पर लोगों की दावे आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी. इसी तरह इंदौर के मास्टर प्लान की अवधि 2021 तक है. नए मास्टर प्लान को बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है इसमें 79 नए गांव मास्टर प्लान में समिति द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं.

नगरी निकाय में 30 नवंबर तक होगी संविदा कर्मियों की नियुक्तिः नगरी प्रशासन मंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अगले माह के अंत तक संविदा कर्मियों की नियुक्ति कर दी जाएगी. इसके लिए सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है. उन्होंने बताया कि इस साल के अंत तक सभी निकायों में गौरव दिवस का आयोजन भी किया जाएगा. सॉलि़ड वेस्ट लिफ्ट बॉल सी निर्माण स्वीकृति जैसे काम प्रदेश में ऑनलाइन किए गए हैं. इसके अलावा निकायों में खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में रीजेंसी फिकेशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है. प्रदेश में 21000 एकड़ भूमि को माफियाओं से मुक्त कराया गया है और इन्हें जरूरतमंदों को मकान के रूप में दिया जाएगा.

अमृत मिशन दो जल्द शुरू होगाः नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह बताया कि महाकाल लोक के दूसरे चरण का काम तेजी से शुरू किया गया है यहां हर रोज एक लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं अमृत मिशन 2 को भी हम शुरू करने जा रहे हैं इस पर 12800 करोड रुपए खर्च होंगे। राजधानी भोपाल में मेट्रो को लेकर उन्होंने कहा कि इसका काम समय सीमा में 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा.