भोपाल। राजधानी में समलैंगिक मुद्दों पर फिल्में बनाने वाले एवं समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता लेखक ओनिर धर का कार्यक्रम सुरक्षा के लिहाज से रद कर दिया गया है. दरअसल ओनिर धर को लेकर आयोजन समिति और भारत भवन ट्रस्ट के बीच सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते सुरक्षा के कारणों के चलते इसे रद करना पड़ा है. (5th lit festival colorful start in bhopal)

भोपाल लिट फेस्टवल का रंगारंग आगाज

बीएलएफ का पांचवां संस्करणः भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल (बीएलएफ) का पांचवा संस्करण भोपाल के भारत भवन में आयोजित किया जा रहा है. इस महोत्सव में बड़ी संख्या में जाने-माने विचारक, लेखक, पूर्व नौकरशाह, पर्यावरणविद और अन्य हस्तियां शामिल हो रही है. अर्थव्यवस्था, चीन और पाकिस्तान के साथ राजनयिक सम्बंध, विज्ञान, रामायण, महाभारत, उपनिषद व पुराण, देवदासी परंपरा, वास्तुकला सहित भारतीय सिनेमा, एलजीबीटीक्यू, रक्षा रणनीति, पर्यावरण और वन्य जीवन तक विभिन्न विषयों पर होगा बौद्धिक विचार-विमर्श. (Onir dhar expressed grief)

ओनिर धर ने दुख जतायाः आयोजन करने वाली संस्था सोसाइटी फॉर कल्चर एंड एनवायरनमेंट के अध्यक्ष, राघव चंद्रा ने बताया कि समलैंगिक मुद्दों पर फिल्में लिखने वाले, समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता लेखक ओनिर धर का भी यहां पर कार्यक्रम होना था. सुरक्षा के लिहाज से उनके कार्यक्रम को रद किया गया है. आयोजन समिति के अनुसार अगर उनका कार्यक्रम होता तो निश्चित ही विरोध भी सामने आता. जिससे अन्य गतिविधियों के खराब होने का खतरा था. इसको लेकर उनका कार्यक्रम रद किया गया. इस मामले में ओनिर धर ने भी ट्वीट करते हुए दुख जताया. उन्होंने लिखा कि वह इस कार्यक्रम के रद होने से दुखी हैं वह खुद चाहते थे कि वह कार्यक्रम में शामिल हो.एक समूह ने उनके कार्यक्रम में शामिल होने के बाद विरोध की धमकी दी थी. ऐसे में सुरक्षा की गारंटी पुलिस भी नहीं दे सकी. जिस कारण कार्यक्रम को रद किया गया. (Onir dhar session canceled due to security reasons)

भोपाल के लोगों के लिए बहेगी ज्ञान की गंगाः आयोजकों के अनुसार ओनिर धर के अलावा भी कई कार्यक्रम यहां पर होंगे. ऐसे में भोपाल के पुस्तक-प्रेमियों और रचनात्मक लोगों से ज्ञान की विभिन्न धाराओं को आत्मसात करने के लिए बड़े पैमाने पर आगे आने और इस समृद्ध और बौद्धिक रूप से जीवंत आयोजन में भाग लेने की अपील की ताकि इसे एक भव्य सफलता मिल सके. दर्शकों के लिए साहित्य प्रश्नोत्तरी प्रश्नों को आकर्षक पुरस्कारों के साथ पूरे कार्यक्रम के सत्रों के बीच अंतरित किया जाएगा. हमारा मंतव्य तब हासिल होगा जब मध्य प्रदेश किताबों के क्षेत्र में अग्रणी हो, और भोपाल हर घर में किताबें हों, और होटल्स में भी टीवी के साथ साथ किताबें भी हो. उन्होंने यह भी बताया कि फेस्टिवल के दौरान पद्म श्री भालू मोंधे कि कृतियों की प्रदर्शनी है. साथ ही राज्य स्तरीय कविता प्रतियोगिता के अंतिम मुकाबले भी है. (Ganga of knowledge will flow people of bhopal)

सुरक्षा कारणों से रद हुआ ओनिर धर का सत्र

आयोजन में इस वर्ष के प्रमुख आकर्षणः भूपेंद्र यादव, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री (बीजेपी पर एक पुस्तक के लेखक), कबीर बेदी, टाटा संस के निदेशक आर गोपालकृष्ण, पूर्व राजनयिक टीसीए राघवन, शरत सभरवाल, लेखक और पत्रकार स्वपन दासगुप्ता. नीति आयोग के पूर्व प्रमुख मोंटेक सिंह अहलूवालिया और उनके बाद बने अध्यक्ष राजीव कुमार, इकोनॉमिक्स टाइम्स के एडिटर टीके अरुण, समाजशास्त्री स्वपन दासगुप्ता. इसके अलावा पूर्व सीएजी और क्रिकेट प्रशासक विनोद राय, ज्ञानपीठ अवार्डी दामोदर मौजो, पंजाब के पूर्व सीएस रमेश इंदर सिंह जिन्होंने 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार पर एक किताब लिखी है. दिव्य भानु सिंह चावड़ा जिन्होंने चीता पर अनुसन्धान करके प्रस्तावित किया कि चीता को लाया जाए, वर्ल्ड वाइड फण्ड के निदेशक रवि सिंह, चिन्तक अनीता भोगले और अपर्णा पिरमला, रुजुता दिवेकर (जानी-मानी न्यूट्रीशनिष्ट व एक्सरसाइज साइंस एक्सपर्ट), भारतीय-अमेरिकी वास्तुकार क्रिस्टोफर बेनिंजर और फोटोग्राफर आदित्य आर्य और गणितज्ञ प्रोफेसर एसके बंडी और मुंबई आईआईटी के डॉ दाणी, पद्म श्री कत्थक डांसर शोभना नारायण, फेमिना की एडिटर सत्य सरन इत्यादि. (Major highlights of the event this year)