भोपाल। किन्नरों ने पुलिस कमिश्नर को सौंपे ज्ञापन में मांग की थी कि आपराधिक प्रवृत्ति के किन्नरों के खिलाफ यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो वह सीएम शिवराज सिंह चौहान के बंगले का घेराव करेंगे. बता दें कि भोपाल के बैरागढ़ थाने में 25 सितंबर को फरियादी किन्नर काव्या शीतलानी पिता रामचंद्र उम्र 22 साल निवासी मछली मार्केट बैरागढ ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात में कुछ किन्नरों ने उनके ऊपर हमला कर लूटपाट की. उनके बालों को भी काटा गया. इस पर बैरागढ़ थाने द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया था.

भोपाल की कुख्यात किन्नर डॉन काजल बम्बईया गिरफ्तार

तीन किन्नरों पर 3-3 हजार का इनाम : इसी मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों किन्नर काजल बम्बईया, किन्नर कायनात, फराज शूटर के विरुद्ध 30 सितंबर को तीन-तीन हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. आरोपियों की तलाश हेतु एक टीम गठित की गई. इसी दौरान बैरागढ़ पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि किन्नर डॉन काजल बम्बईया रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 6 के पास छुपा हुआ है और शहर से मुंबई भागने के लिये ट्रेन का इंतजार कर रही है. पुलिस ने आरोपी किन्नर डॉन काजल उर्फ को गिरफ्तार कर लिया. उसने अपना नाम काजल उर्फ बम्बईया गुरु शिल्पा तिवारी उम्र 35 साल बताया.

भोपाल की कुख्यात किन्नर डॉन काजल बम्बईया गिरफ्तार

Chhindwara Kinnar Fight Video: परासिया रोड पर हुआ बवाल, असली किन्नरों ने की नकली किन्नर की पिटाई

कैंची व डंडा जब्त : आरोपी किन्नर से वारदात में प्रयुक्त एक कैंची, एक डंडा जब्त किया गया. प्रकरण में अभी तक मुख्य आरोपी सहित दो की गिरफ्तारी हो चुकी है तथा एक अन्य किन्नर आरोपी कायनात मिर्जा फरार है. थाना निशातपुरा को कार्रवाई हेतु सूचना दी गई है. किन्नर डॉन के खिलाफ पूरे भोपाल में अन्य थानों में भी मामले दर्ज हैं. कई मामले गंभीर धाराओं के हैं. (kinnar don Kajal Bombaya) (kinnar don Kajal arrested) (Trying to escape Mumbai) (Reward on three kinnar)