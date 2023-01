भोपाला। कांग्रेस के जिला प्रभारियों की बैठक में फैसला लिया गया है कि कमलनाथ अगले 10 दिन में हारी सीटों का दौरा करेंगे. इसके लिए रोडमैप बना लिया गया है. चुनाव में जिन भी सीटों पर कांग्रेस को हार मिली है, उन सीटों पर पहुंचकर पीसीसी चीफ दौरा करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे. (Said that congress government is coming)

हारी हुई सीटों का दौरा करेंगे कमलनाथ

हारी हुई सीटों का दौरा करेंगे कमलनाथः चुनावी तैयारियों को लेकर कमलनाथ ने प्रभारियों में जोश भरा. कमलनाथ ने अपने भाषण की शुरुआत ये कहकर की जिस तरह का फीड बैक मिल रहा है, उसे देखते हुए कांग्रेस छाती ठोककर कह सकते हैं की इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने बंगले पर प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों से ग्राउंड का फीडबैक लिया. साथ ही वह अगले हफ्ते से हारी हुई सीटों का दौरा करेंगे. उन्होंने कहा कि नया साल 2023 शुरू होने के साथ ही हम लोग चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं. मुझे जिस तरह का फीडबैक पूरे प्रदेश से मिल रहा है, उसे देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता छाती ठोक कर कह सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है. कमलनाथ ने कहा कि हम लोग मंडलम और सेक्टर पर पहले से ही काम कर रहे हैं. (kamalnath will visit the lost seats)

MP Congress Slogan कांग्रेस का एमपी में नया नारा- नया साल, बदलो सरकार

कांग्रेस ने बनाई माइक्रो बूथ तक जाने की रणनीतिः कांग्रेस को पता है कि उसे यदि बीजेपी से मैदान में लड़ना है तो माइक्रो बूथ मैनेजमेंट पर बारीकी से कम करना होगा. यही वजह है कि कांग्रेस भी बीजेपी की तर्ज पर बूथ प्रभारी और अन्य प्रभारी की नियुक्ति करने जा रही है. कमलनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी घोषणाएं कर रही है. जिन्हें प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ गई है. आप सब को जनता के बीच जाना है और संगठन को मजबूत करके यह चुनाव जीतना है. उन्होंने प्रभारियों से कहा कि आप सब की जिम्मेदारी है कि आप संगठन के हर पदाधिकारी और कार्यकर्ता को समुचित जिम्मेदारी दें और उनकी क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करें. (Congress made a strategy to reach micro booths)

एकजुट होकर बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश करेंः जिला प्रभारियों ने अपने-अपने जिलों की रिपोर्ट सौंपी. जिसमें बताया गया कि पदाधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं और खास तौर से विधायकों की रिपोर्ट भी सौंपी गई. पार्टी सूत्रों के मुताबिक कई विधायक क्षेत्र में निष्क्रिय हैं, लेकिन पार्टी के दिग्गजों ने कहा कि अभी किसी पर कारवाई नहीं की सकती. इस वक्त सभी को मोटिवेट करना है कि कैसे मैदान और बूथ मजबूत हो. (unite and expose the lies of bjp)

कमलनाथ के नेतृत्व में ही होंगे चुनाव-प्रदेश प्रभारीः कांग्रेस के मध्य प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल ने बैठक में कहा कि मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है. और एक-एक कार्यकर्ता एवं नेता कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन मजबूत है और चुनाव से पहले हमें आवश्यकता है कि हम सब एकजुटता और उत्साह से चुनाव की तैयारी में जुट जाएं. बैठक में जिले के प्रभारियों ने अपने-अपने जिले के बारे में विस्तार से अपनी बात प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को बताई. (Elections will be held under leadership of kamalnath)

सोशल मीडिया पर बीजेपी खामियों के वीडियो जारी करेंः मप्र कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया विभाग के अध्यक्ष अभय तिवारी ने प्रभारियों को संबोधित किया और गांव-गांव तक सोशल मीडिया के समुचित उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण दिया. तिवारी ने प्रभारियों को बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और कमलनाथ के दौरा कार्यक्रम व पार्टी की अन्य गतिविधियों को किस तरह से सरल भाषा और सरलता से समझ में आने वाले वीडियो के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाना है और शिवराज सरकार की खामियों को जनता के बीच ले जाना है. (Release videos of BJP lapses on social media)