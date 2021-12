भोपाल। हमीदिया अस्पताल में आज दूसरी बार किडनी ट्रांसप्लांट (Hamidia Hospital ready for kidney transplant) होगा, यह ट्रांसप्लांट आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त में होगा. डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट की पूरी तैयारी कर ली है. 27 वर्षीय महिला को उसकी 61 वर्षीय मां किडनी डोनेट कर रही हैं. हमीदिया में तीन महीने पहले ही पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तब इंदौर निवासी किशनदत्त शर्मा को उनकी पत्नी मीना ने अपनी किडनी (first kidney transplant patient donor are healthy) दी थी, जोकि अब पूरी तरह स्वस्थ हैं और अपने सारे काम भी खुद से ही करते हैं.

MP के सरकारी अस्पताल में पहली बार किडनी का सफल ट्रांसप्लांट, डोनर-मरीज दोनों स्वस्थ

61 वर्षीय मां देगी बेटी को किडनी

27 वर्षीय महिला को उनकी 61 वर्षीय मां किडनी दे रही है, महिला के दो छोटे भाई हैं, उनके भाई ने बताया कि शुरुआत से भोपाल के निजी अस्पताल में इलाज करा रहे थे, उन्होंने भी डायलिसिस के लिए बोल दिया था, फिर इंदौर में दिखाया तो उन्होंने भी वही सलाह दी, इसके बाद हमीदिया अस्पताल (kidney transplant in Bhopal Hamidia Hospital) में ट्रांसप्लांट के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया.

30 मरीजों ने कराया है रजिस्ट्रेशन

हमीदिया अस्पताल के डॉ. हिमांशु शर्मा ने बताया कि हमारी ट्रांसप्लांट की तैयारी पूरी हो चुकी है, मरीज का आयुष्मान योजना (kidney transplant through ayushman bharat) के तहत ट्रांसप्लांट किया जाएगा, अब तक हमीदिया में 30 मरीजों ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, इसमें से 6 मरीजों की जांच भी चल रही है, कुछ मरीजों के साथ डोनर को लेकर दिक्कत है.