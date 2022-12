भोपाल। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से मुलाकात कर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के नाम पर गड़बड़ी की शिकायत की है और मामले की जांच कर कार्यवाही किये जाने की मांग की है. कांग्रेस ने गड़बड़ी रोकने के लिए कहा है कि आधारकार्ड से सत्यापन करने के बाद की मतदाता सूची में नये नाम जोड़े जाएं. (Bhopal congress alleges disturbances voter list) (Misuse of photocopy of Aadhaar card)

आधार कार्ड की छाया प्रतिलिपि का हो रहा गलत इस्तेमालः कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने विधि विभाग के प्रभारी जेपी धनोपिया ने मुलाकात के दौरान कहा कि आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 को देखते हुए मतदाता सूचियों के पुनर्रिक्षण का कार्य चल रहा है. मतदाता सूची में नये मतदाता की श्रेणी में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवाओं के नाम प्राथमिकता के आधार पर जोड़ने के लिए प्रारूप 6 प्राप्त किए जा रहे है. नाम जोड़ने वाले प्रारूप फार्म 6 के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न की जा रही है. 18 वर्ष की आयु के मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया के तहत जानकारी प्राप्त हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं एवं कार्यर्क्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का कार्य कराया जा रहा है. इसमें बीएलओ की अनभिज्ञता, लापरवाही या सहयोग किये जाने की जानकारी मिल रही है. (Misuse of photocopy of Aadhaar card)

आधार के साथ मार्कशीट भी ली जाएः कांग्रेस ने कहा कि कोई भी नया युवा मतदाता जिसकी आयु 18 वर्ष या 17 वर्ष हो चुकी है. उनसे मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए प्रारूप 6 में आवेदन प्राप्त किए जा रहे है. साथ में उनके आधार कार्ड की छायाप्रति प्राप्त की जा रही है. जानकारी अनुसार आधार कार्ड की छायाप्रति में जन्म तिथि के वर्ष में हेराफेरी कर फोटो कापी प्रस्तुत की जा रही है. उक्त आधार कार्ड की फोटो कापी का सत्यापन बीएलओ द्वारा मूल आधार कार्ड से नहीं किया जा रहा है. मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु प्राप्त प्रारूप 6 के साथ संलग्न आधार कार्ड की फोटो कापी के आधार पर नाम, न जोड़ा जाए तथा मूल आधार कार्ड से जन्मतिथि को बीएलओ द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं पद नाम की सील लगाकर सत्यापति किया जाए. जिससे कि फर्जी नामों के उजागर होने पर संबंधित बीएलओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकेगी. कांग्रेस ने सुझाव दिया है कि अभी 17-18 वर्ष के जो भी युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा रहे हैं. वे निश्चित रूप से शिक्षित होंगे, इसलिए उनसे 10 वीं या 12वीं की मार्कशीट एवं आधार कार्ड की छायाप्रति नाम जोड़ने वाले प्रारूप 6 के साथ संलग्न कराना आवश्यक किया जाए. इससे फर्जी मतदाता के नाम मतदाता सूची में शामिल न हो सकेंगे. (Marksheet should also be taken along with aadhaar)