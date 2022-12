भोपाल। बीजेपी ने कटनी आज होने वाली अपनी कार्यसमिति की बैठक के पहले सीधी, डिंडोरी और आगर मालवा समेत तीन जिलों के जिलाध्यक्ष बदल दिए है. अब तक जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे नेताओं को प्रदेश कार्यसमिति सदस्य घोषित किया गया है. भाजपा का जिला अध्यक्ष बदलने का यह अभियान यहीं रुकने वाला है. अभी आगे 4 और जिला अध्यक्ष जल्द बदले जाने वाले हैं. (Bhopal bjp changed 3 district presidents) (More will be changed)

तीसरी बार नहीं बनाया जायेगा जिला अध्यक्षः माना जा रहा है की संगठन में जिन जिला अध्यक्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे दोबारा फिर बने हैं. ऐसे जिला अध्यक्षों को हटाया जाएगा. इसके साथ ही चुनावो को देखते हुए जिनकी रिपोर्ट और कार्यशैली अच्छी नहीं है उनको भी हटाने का काम पार्टी ने शुरू कर दिया है. कटनी में आज होने वाली कार्यसमिति की बैठक के पूर्व पार्टी संगठन ने अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस बदलाव के जरिए बड़ा संदेश पहुंचाने की कोशिश की है. संदेश यही है कि जो भी पदाधिकारी पार्टी के कार्यों में सक्रिय भूमिका नहीं निभाएगा उस पर किसी भी समय गाज गिर सकती है. (District president will not be made for 3rd time)

हटाए गए अध्यक्षों को प्रदेश कार्यसमिति में शामिल किया गयाः भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने तीन जिलाध्यक्ष एवं तीन प्रदेश कार्यसमिति सदस्य घोषित किए है. जिन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. उन जिलाध्यक्षों में देवकुमार सिंह सीधी, अवधराज बिलैया डिंडौरी एवं चिंतामणि राठौर को आगर का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इसी प्रकार सीधी के पूर्व जिलाध्यक्ष इन्द्रशरण सिंह चौहान, डिंडौरी के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेन्द्र राजपूत एवं आगर के पूर्व जिलाध्यक्ष गोविन्द सिंह बरखेडी को प्रदेश कार्यसमिति सदस्य नियुक्त किया गया है. (Removed presidents included state committee)