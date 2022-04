भोपाल। राजधानी में सिटी बस की सुविधाएं प्रदान कर रही बीसीसीएल (BCCL) के कंडक्टर पर शुक्रवार को निजी बस संचालक ने मंडीदीप में हमला कर दिया. हमले में घायल हुए सचिन गुप्ता ने बताया कि हमलावरों ने तलवार से उसकी गर्दन पर वार किया था, लेकिन वह पीछे हट गया. इस कारण हाथ में गंभीर चोटें आई हैं और तकरीबन 28 से 30 टांके आए हैं. सचिन का आरोप है कि मंडीदीप पुलिस ने हत्या के प्रयास की धाराएं न लगाते हुए साधारण धाराओं में मामला दर्ज किया. इसी को लेकर शनिवार सुबह आईएसबीटी बस स्टैंड पर बस चालकों ने बीसीसीएल की बसें खड़ी कर दीं और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई.

मंडीदीप पुलिस पर आरोप : शुक्रवार देर शाम मंडीदीप में सवारियों को लेकर हुए विवाद में निजी बस संचालक के लोगों द्वारा बीसीसीएल के कंडक्टर पर हमला किया गया. इससे कंडक्टर सचिन गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद ये लोग थाने पहुंचे. सचिन गुप्ता का कहना है कि हत्या के प्रयास का मामला दर्ज ना कर पुलिस ने साधारण धाराओं में मामला दर्ज कर लिया. इस कारण शनिवार सुबह सभी बसों के चालकों और कंडक्टर द्वारा आईएसबीटी पर बसों को खड़ा कर दिया गया.

निजी बस संचालकों की गुंडागर्दी : सचिन गुप्ता ने बताया कि सवारियों को लेकर आए दिन निजी बस चालकों के लोगों से इस तरह के विवाद होते रहते हैं और हमें किसी तरह की कोई सुरक्षा या सहयोग नगर निगम व बीसीसीएल की तरफ से नहीं दिया जाता. इससे पूर्व भी बीसीसीएल बस के स्टाफ के साथ कई बार मारपीट हो चुकी है. इस घटना के बाद बस चला रहे ड्राइवर और कंडक्टर में काफी आक्रोश है. उनकी शिकायत है कि मिसरोद थाने से लेकर सभी जगह हम इसकी शिकायत कर चुके हैं, परंतु हमारी कोई सुनवाई नही होती. (Attack on BCCL bus conductor by sword) (Employees parked buses in protest)