भोपाल। राजधानी भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के छात्रों ने शुक्रवार सुबह यूनिवर्सिटी के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया. इस बीच मुख्य द्वार पर छात्रों के बैठने से यूनिवर्सिटी के अंदर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है. दरअसल बरकतउल्ला विश्वविद्यालय कैंपस में खेलकूद के ग्राउंड है. मैदान को भोपाल क्रिकेट एसोसियेशन (बीसीए) को एक एमओयू के तहत 21 साल के लिए लीज पर देने की तैयारी की जा रही थी. जिसका छात्र विरोध कर रहे है. (Students stage protest against mou from bca)

छात्रों ने बीसीए से एमओयू के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन

क्रिकेट संघ से MOU रद करने की मांगः भोपाल के बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के फिजिकल एजुकेशन के छात्र-छात्राओं का कहना है कि BPEd, FIPE d विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग के और BPES के छात्र छात्राओं के सुबह शाम 3-3 घंटे विभिन्न खेलों के प्रेक्टिकल क्लास होते हैं. इनमें से अधिकांश क्लास मैदान में ही लग रही हैं. उस मैदान को भोपाल क्रिकेट एसोसिएशन को देने की साजिश mou के माध्यम की जा रही है. इसका छात्र पुरजोर विरोध कर रहे हैं. छात्र-छात्राओं की मांग पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी भी छात्रों द्वारा दी गई है. (Demand to cancel mou from cricket association)

पहले भी हो चुका है इस तरह प्रयासः आज के पहले भी एक बार इसी तरह की कोशिश की गई थी. जिसमें 2007 से 80 एकड़ भूमि को राज्य सरकार को देने की तैयारी की गई थी. जिस पर हाईकोर्ट से इस स्टे लगा हुआ है. छात्रों का कहना है कि अगर यह MOU होता है तो क्रिकेट एसोसिएशन के साथ-साथ बाहरी व्यक्ति भी विश्वविद्यालय कैंपस में आएंगे. जिससे हमारी कक्षायें तो खत्म होगी ही साथ ही हम गरीब छात्र छात्राओं के साथ अवांछनीय गतिविधिया भी होंगी. छात्र लगातार कुलपति से बात करने की मांग कह रहे थे परंतु बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार आई के मंसूरी ने आकर छात्रों से बात की है. उन्हें आश्वासन दिया कि छात्रों का पक्ष रखा जाएगा. इतना ही नहीं छात्र हित में ही निर्णय लिया जाएगा. 3 घंटे चले आंदोलन के बाद छात्रों ने आश्वासन मिलने पर अपना आंदोलन खत्म किया. इस दौरान पुलिस को सूचना दी गई थी. पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी और छात्रों को समझाया गया. (Demand to cancel mou from cricket association) (Attempts have already been made like this)