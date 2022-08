भोपाल। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर वैराग्य नंद गिरी उर्फ़ मिर्ची बाबा को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. मिर्ची बाबा हमेशा विवादों में रहे हैं. उनकी कांग्रेसियों से नजदीकियां जगजाहिर हैं. उन्होंने दिग्विजय सिंह की जीत के लिए लाल मिर्च का यज्ञ किया था. उस समय उन्होंने दावा किया था कि दिग्विजय सिंह नहीं जीते तो मैं जल समाधि ले लूंगा. 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिर्ची बाबा अचानक सुर्खियों में आए, जब उन्होंने दिग्विजय सिंह के समर्थन में लाल मिर्च का यज्ञ किया. दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए और फिर मिर्ची बाबा कई महीने तक गायब रहे.

मिर्ची बाबा का विवादों से पुराना नाता

मिर्ची बाबा पर सियासी संग्राम शुरू : मिर्ची बाबा की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप- प्रत्यारोप कर रहे हैं. कांग्रेस के कट्टर समर्थक मिर्ची बाबा की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया में उन तस्वीरों को बता रहे हैं जिनमें बाबा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं. वहीं गिरफ्तारी के तुरंत बाद बीजेपी ने भी मिर्ची बाबा की कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के साथ फोटो साझा की.

जब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को दी धमकी : कांग्रेस की सरकार आने के बाद मिर्ची बाबा को कांग्रेस की तरफ से काफी सपोर्ट मिला और वे लगातार बीजेपी के खिलाफ आग उगलते रहे लेकिन कुछ महीनों पहले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और मिर्ची बाबा के बीच विवाद हो गया. उन्हें कांग्रेस के कार्यक्रम में मंच पर जगह नहीं दी गई, जिसके बाद मिर्ची बाबा आगबबूला हो गए और जमीन पर बैठ गए. साथ ही गोविंद सिंह पर कई आरोप भी जड़ दिए. मौके को देखते हुए गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा से मिर्ची बाबा की मुलाकात सुर्खियों में रही. मिर्ची बाबा ने नरोत्तम मिश्रा की खूब तारीफ की. हालांकि लग रहा था कि मिर्ची बाबा बीजेपी के समर्थन में आ जाएंगे लेकिन बात नहीं बनी और बाबा फिर कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दिए.

मिर्ची बाबा का विवादों से पुराना नाता

सीएम हाउस के घेराव का ऐलान भी किया था : गायों को चारा न मिलने और गौ हत्या के आरोपों के साथ मिर्ची बाबा ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उनकी गिरफ्तारी को लेकर कमलनाथ सहित पूरी कांग्रेस समर्थन में आ खड़ी हुई. कमलनाथ उनसे बाद में मिलने भी पहुंचे. बता दें कि कमलनाथ के स्वास्थ्य और जीत के लिए मिर्ची बाबा ने अनुष्ठान किया था. 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के सपोर्ट में कम्प्यूटर बाबा के बाद मिर्ची बाबा भी राजनीति में काफी सक्रिय हुए थे. दोनों ने चुनावों में कांग्रेस का जमकर प्रचार- प्रसार भी किया था. काली फिल्म पोस्टर पर विवाद में मिर्ची बाबा का विवादित बयान सामने आया था, जिसमे बाबा ने कहा था कि वह ऐसी फिल्में बनाने वालों का सिर काटने वाले को 20 लाख रुपये देंगे.

मिर्ची बाबा का विवादों से पुराना नाता

कौन हैं मिर्ची बाबा : बाबा का असली नाम बाबा वैराज्ञानंद महाराज है जो मिर्ची बाबा के नाम से जाने जाते हैं. बाबा वैराज्ञानंद महाराज को नागा साधु का दर्जा हासिल है जो दुनियादारी से ताल्लुक नहीं रखते. मगर उनकी अक्सर चर्चा राजनीतिक बयानबाजियों और साथ ही राजनीतिक गलियारों में बड़े बड़े लोगों के साथ उठने बैठने से हुई. मिर्ची बाबा निरंजनी आखाड़ा के महामंडलेश्वर थे जिन्हे उनकी हरकतों के चलते आखाड़ा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया. उन्हे कमलनाथ की सरकार के दौरान मंत्री का दर्जा हासिल था और सुविधाएं भी मिली. अखाड़ा ने कहा कि किसी भी महामंडलेश्वर को इस तरह राजनीति में बयानबाजी करना और हरकतें करना शोभा नहीं देता. जिंदा समाधी लेने की घोषणा के बाद बाबा जब गायब हुए तो तत्कालीन राजस्थान BJP उपाध्यक्ष ज्ञानदेव सिंह आहुजा ने उन पर 5 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी कर दी थी.

मिर्ची बाबा का विवादों से पुराना नाता

Mirchi Baba Arrest: रेप के आरोप में मिर्ची बाबा गिरफ्तार, महिला को संतान सुख का दिया था झांसा

कैसे पड़ा मिर्ची बाबा नाम : उन्होंने साल 2019 में लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह के लिए कैंपेन किया और तब चर्चाओं में आए. महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्य नंद गिरी महाराज उर्फ मिर्ची बाबा ने दिग्विजय सिंह की हार पर जिंदा समाधी लेने का ऐलान किया था. उन्होने बहुत बड़ा और 5 कुंतल मिर्ची से दिग्विजय सिंह की प्रज्ञा ठाकुर पर जीत के लिए महायज्ञ किया. तब से लोगों के बीच मिर्ची बाबा के नाम से मशहूर हो गए. हालांकि दिग्विजय की हार पर नाटक नौटंकी भी खूब हुई.

मिर्ची बाबा का विवादों से पुराना नाता

स्मृति ईरानी पर की भद्दी टिप्पणी : स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर उपजे राजनीतिक विवाद में भी बाबा ने ऐसी टिप्पणी की जिसके चलते वो निशाने पर आए. उन्होने कहा कि सड़कों पर डांस करती थीं. बाबा ने स्मृति ईरानी को लेकर कहा कि आज की मंत्री जी रसोई गैस की कीमतें 400 रुपए प्रति सिलेंडर होने पर सड़क पर डांस करती थी विरोध में. उन्होने स्मृति ईरानी की बेटी पर भी अभद्र कमेंट किया था. (Mirchi Baba arrested in rape) (long history of controversies) (Mirchi Baba and controversy) (Politics on Mirchi Baba)