भोपाल। जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई. बैठक में भोपाल जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ ही सभी अधिकारियों को बुलाया गया. विधायकों ने भी अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा और सभी ने वार्ड के परिसीमन को लेकर सहमति व्यक्त की. इससे आगामी चुनाव से पहले वार्ड का परिसीमन हो जाएगा. इसके अलावा सड़कों के रखरखाव और निर्माण संबंधी कामों को 15 जून से पहले करने के निर्देश दिए गए.

नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करें : बैठक में प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सभी जनप्रतिनिधियों के क्षेत्रों की समस्याओं को सुना और अधिकारियो को निर्देश दिए कि जिले में जितनी भी सड़कों के डामरीकरण के कार्य चल रहे हैं, उन्हें 15 जून तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिया जाए. जिले की नगरीय सीमा में कई जगह पेयजल पाइपलाइन की टेस्टिंग का काम चल रहा है. कहीं भी यदि पानी की समस्या आ रही है तो जनसामान्य को टैंकर से पानी सप्लाई कराया जाए. जिले में सीपीए के खत्म होने के बाद जो कार्य पेंडिंग हैं, उनके लिए कलेक्टर सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाकर काम के वितरण के संबंध में प्रस्ताव विभाग को भेजें और सभी कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराएं.

सड़कों की मरम्मत 15 जून से पहले करें : प्रभारी मंत्री ने कहा कि बैरसिया क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कार्य 7 दिन में शुरू किया जाए अन्यथा संबंधित सड़क एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए. कलियासोत से नहर किनारे बन रही 12 किमी लंबी सड़कों के दोनों और नाली बनाने के लिए उपयोगिता को देखा है और जलभराव की स्थिति का आकलन कराया जाए. सभी विभाग के अधिकारी जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर काम करें और काम शुरू होने से पहले एक बार सभी जनप्रतिनिधियों से बात अवश्य करें.

विधायक रामेश्वर शर्मा ने दागा मंत्री के सामने सवाल- भोपाल में रात्रि डेढ़ बजे तक कैसे खुल रही हैं चिकन शॉप

विधायकों ने दर्ज कराई अपनी शिकायत : बैठक में बैरसिया विधायक विष्णु खत्री ने बैरसिया क्षेत्र की प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के अंतर्गत बन रही सड़कों के धीमे गति से हो रहे कार्य की बात उठाई. विधायक कृष्णा गौर ने सीपीए के टेंडर हो चुके कार्य प्रारंभ न हो पाने की बात रखी. विधायक रामेश्वर शर्मा ने निर्माणाधीन सड़कों के किनारों पर नाली बनाने और पानी के टंकियों को भरने की बात रखी. विधायक आरिफ मसूद ने सड़कों पर सीवेज और पीने के पानी की पाइप लाइन डालने के कारण खराब हुई सड़कों के रेस्टोरेशन और रखरखाव की बात कही. विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई वार्ड शहरी सीमा में आ गए है, इसके लिए पुनः नए तरीके से परिसीमन कराया जाए.

(Argument between two MLA in Bhopal) (Argument between Rameshwar and Masood) (Review meeting of Bhopal district)