भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन का 104वां वार्षिक सम्मेलन होने वाला है. यह सम्मेलन 25 से 27 दिसंबर तक आरसीवीपी नरोन्हा एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एवं मैनेजमेंट के स्वर्ण जयंती ऑडिटोरियम में होगा. इस सम्मेलन में स्टार्टअप्स, MSME और अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी. इसमें नीति आयोग, SBI के चीफ इकॉनामिक एडवाइजर, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP), CRRID Chandigarh, ISID एवं अन्य संश्थानो के पूर्व और वर्त्तमान अधिकारी व्याख्यान देंगे.

आयोजन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान (Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis) द्वारा किया जा रहा है. सम्मेलन में 25 दिसम्बर को पहले सत्र में इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन चैलेंजेस एण्ड पॉलिसी च्वाइसेज (Economic Revitalization Challenges and Policy Choices) पर होने वाले व्याख्यान की अध्यक्षता नीति आयोग (NITI Aayog) के सदस्य प्रो. रमेश चांद करेंगे. 'एग्रीकल्चर फॉर ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट (Agriculture for Growth and Sustainable Development)' पर पूर्व संचालक साउथ एशिया इन्टरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च प्रो. पी. के. जोशी, यूएनईएससीएपी (UNESCAP) की डॉ. श्वेता सक्सेना, सीआरआरआईडी चंडीगढ़ (CRRID Chandigarh) के आरबीआई चेयर प्रोफेसर सतीश वर्मा, गिरि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज लखनऊ (Giri Institute of Development Studies, Lucknow) के डायरेक्टर डॉ. प्रमोद कुमार व्याख्यान देंगे.

टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में पिछले चार साल में 85 बाघों की मौत, जानें क्या कहती है NTCA की रिपोर्ट

इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के सम्मेलन में इसी दिन इसी समय दूसरे सत्र में 'मेन्यूफेक्च रिंगर स्टार्ट अप्स एंड एमएसएमई' पर डायरेक्टर आईएसआईडी नई दिल्ली के प्रो. नागेश कुमार, एसबीआई (SBI) के ग्रुप चीफ इकॉनामिक एडवाइजर डॉ. सौम्य कान्ति घोष (SBI Group Chief Economic Advisor Dr. Soumya Kanti Ghosh), आईएसआईडी (ISID New Delhi) नई दिल्ली के पूर्व संचालक प्रो. एम आर मूर्ति (MR Murthy) व्याख्यान देंगे.

Annual convention of the indian economic association 2022. Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis. Economic Revitalization Challenges and Policy Choices. Agriculture for Growth and Sustainable Development. NITI Aayog. United Nations organisation. indian economy. Finance minister nirmala sitharaman