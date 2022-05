भोपाल। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इस बाद 15 राज्यों की 57 सीटों राज्यसभा के चुनाव होंगे. इनमें मध्यप्रदेश की 3 और छत्तीसगढ़ की 2 सीटें भी शामिल हैं यानि यहां पर भी राज्यसभा के चुनाव होंगे. इनमें तीन सीटें मध्यप्रदेश की भी हैं. 29 जून को मप्र की तीन सीटें एमजे अकबर, सम्पतिया उइके और कांग्रेस के विवेक तन्खा का कार्यकाल खत्म होगा.

नतीजे भी 10 को आएंगे : जारी सूचना के अनुसार 10 जून को राज्यसभा का चुनाव होगा और इसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे. राज्यसभा के चुनाव के लिए 24 मई को अधिसूचना जारी होगी, 30 मई को नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन होगा 1 जून को नामांकन की स्क्रूटनी होगी. नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 3 जून रहेगी और 10 जून को सुबह 9:00 से शाम 4:00 बजे तक मतदान होगा. 10 जून को शाम 5:00 बजे के बाद मतों की गणना होगी, 10 जून को ही चुनाव के परिणाम आ जाएंगे.

राज्यसभा की सीट के चलते कांग्रेस ने खोई थी सत्ता : मध्यप्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनी. लेकिन, कमलनाथ सरकार 15 महीने बाद ही गिर गई. माना जाता है कि इसके पीछे की मुख्य और सबसे बड़ी वजह राज्यसभा चुनाव ही था. उस वक्त दो सीटें कांग्रेस के पास थीं. इनमें से एक सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा जाना चाहते थे. लेकिन, कांग्रेस ने उनसे ज्यादा महत्व दिग्विजय सिंह को दिया. इसके बाद सिंधिया ने न केवल बगावत की, बल्कि सरकार ही गिरा दी. इसलिए अब कांग्रेस फूंक-फूंककर कदम रख रही है.

राज्यसभा के लिए सीट का गणित : मध्यप्रदेश में विधानसभा की 230 सीट हैं. इनमें बीजेपी के 127 और कांग्रेस के 96 विधायक हैं. बीएसपी के दो, सपा का एक और चार निर्दलीय विधायक हैं. राज्यसभा की तीन सीटों के लिए वोटिंग होगी. 58 वोट से कोई भी पार्टी एक सीट हासिल कर लेगी. बीजेपी के विधायकों की संख्या ज्यादा है, इसलिए उसके पास दो सीटें हो जाएंगी. दूसरी ओर, कांग्रेस अगर निर्दलीय और दूसरे दलों की मदद भी लेती है तो एक सीट से ज्यादा नहीं जीत सकती.

57 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा : चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है. 15 राज्यों के 57 सदस्य जून से अगस्त के बीच सेवानिवृत्त हो रहे हैं. इनमें सबसे ज्‍यादा सीटें उत्‍तर प्रदेश से 11, महाराष्‍ट्र और तमिलनाडु से 6-6, बिहार से 5 और राजस्‍थान और कर्नाटक से 4-4 सीटें शामिल हैं. निर्मला सीतारमण (भाजपा) और पी चिदंबरम (कांग्रेस) द्वारा खाली की गई कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीटों पर भी मतदान होगा. चुनाव आयोग ने बताया कि 57 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना 24 मई को जारी होगी. उम्मीदवार 31 मई तक नामांकन कर सकेंगे. (Announcement of elections for 57 RS seats) (voting held on June 10)

(Three seats of RS in MP)