भोपाल। अनंत चतुर्दशी पर गणेश प्रतिमा विसर्जन के चलते राजधानी भोपाल की यातायात पुलिस ने आम नागरिकों को सुविधा के लिए डायवर्शन प्लान तैयार किया है. जो आज सुबह 9 बजे से आगामी आदेश तक लागू रहेगा. आम जनों की सुविधा के लिए गणेश प्रतिमा विसर्जन करने जाने वाले लोगों के लिए यह प्लान अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिससे कि वह किसी भी तरह की ट्रैफिक व्यवस्था में फंसने से बचें.

राजधानी में इस तरह रहेगी ट्राफिक व्यवस्था: अनंत चतुर्दशी की झांकियों का चल समारोह आज रात 8 बजे से निकाला जाएगा. यह चल समारोह नादरा बस स्टैण्ड चैराहे से रवाना होकर घोडा नक्काश, छोटे भैया चैराहा, मंगलवारा, इतवारा, गणेश चैक, लखेरा पुरा, भवानी चैक, मोती मस्जिद, रेत घाट कमला पार्क होकर कमलापति घाट पर मूर्तियों को विसर्जित किया जाएगा. साथ ही कुछ झाकियां पाॅलिटेक्निक चैराहा से डिपो चैराहा, 25 वीं वाहिनी के सामने भदभदा तिराहा होकर प्रेमपुरा घाट विर्सजन के लिए जाएगी.

भोपाल के ट्रैफिक रूट में बदलाव

चल समारोह के दौरान आवश्यकतानुसार यातायात व्यवस्था इस प्रकार रहेगी



आज 8 बजे से आगामी आदेश तक शहर में सभी प्रकार के अनुमति प्राप्त/बिना अनुमति प्राप्त, भारी वाहन खजूरी सडक, मुबारकपुर, लाम्बाखेडा चैराहा, इस्लाम नगर, चैपडा कला चैराहा, पटेल नगर, 11 मील, रातीबढ, लालघाटी, नरसिंहगढ तिराहा, एयरपोर्ट चैराहा, करौंद चैराहा, भानपुर चैराहा, रत्नागिरी से आगे शहर में प्रतिबंधित रहेगें.

शाम 5 बजे से सभी प्रकार के सिटीबस/मैजिक/चार पहिया वाहन भारत टाॅकीज चैराहा, अल्पना तिराहे, नादरा बस स्टेण्ड चैराहा एवं भोपाल टाकीज चैराहे के मध्य प्रतिबंधित रहेंगे. यह वाहन भारत टाॅकिज से अल्पना तिराहा, नादरा बस स्टैण्ड से भोपाल टाॅकिज की ओर नहीं आ-जा सकेंगे.



शाम 6 बजे से मंगलवारा थाना तिराहा, दयानंद चैक, जुमेराती पानी की टंकी तिराहा, पुरानी सब्जी मण्डी की ओर से किसी भी प्रकार का कोई वाहन घोड़ा नक्कास, बस स्टेण्ड की ओर नहीं जा सकेगें.

गणेश प्रतिमाओं व झाकियों के नादरा बस स्टेण्ड चैराहे पर कतार में प्रारंभ होने पर भोपाल टाॅकिज चैराहे से नादरा बस स्टेण्ड की ओर, सपना लाॅज तिराहा से नादरा बस स्टेण्ड की ओर अल्पना तिराहे से नादरा बस स्टेण्ड की ओर सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेगें.

रात 8 बजे तीन मोहरा से भोपाल टाॅकीज चैराहा की ओर जाने वाले वाहन इस्लामी गेट से सिंधी कालोनी चैराहा होते हुए अग्रवाल धर्मषाला, समानान्तर मार्ग से जा सकेंगे.

रात में अल्पना टाॅकीज से नादरा बस स्टेण्ड जाने वाले वाहन संगम टाकीज तिराहा रोड अथवा समानान्तर मार्ग से अग्रवाल धर्मशाला की ओर जा सकेंगे.

चल समारोह का अगला हिस्सा मंगलवारा पहुंचने पर सेन्ट्रल लाईब्रेरी एवं छावनी रोड एवं बुधवारा से कोई भी वाहन इतवारा की ओर नहीं जा सकेंगे.

चल समारोह का अगला हिस्सा चैक पहुंचने के उपरान्त कोई भी वाहन रायल मार्केट से पीरगेट (भवानी चैक) की ओर नहीं जा सकेंगे. इसी प्रकार जुलूस का अगला हिस्सा रेतघाट पहुंचने पर कोई भी वाहन करबला से रेतघाट तथा पोलिटेक्निक से कमला पार्क की ओर प्रवेश नहीं पा सकेगें. इसी समय तलैया से बुधवारा की ओर कोई ट्राॅफिक नहीं आ सकेगा.

गणेश प्रतिमांओ का चल समारोह भारत माता चैराहा आने पर यातायात भदभदा नये पुल से सिटी डिपों चैराहे की ओर नहीं आ सकेगा. यह वाहन आईआई एफएम नेहरू नगर चैराहा एमए सिटी चौराहे से होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.



Ganesh Visarjan 2021: भोपाल में गणेश विसर्जन की तैयारियां पूरी, निगम ने जारी किया Helpline Number

बैरागढ़ एवं खजूरी की गणेष प्रतिमाओं/झाकियों का चल समारोह निकलेगा, जो बी.आर.टी.एस काॅरीडोर के आगे सीहोर रोड़ विसर्जन स्थल बैरागढ़ पर विसर्जित होगी. प्रतिमा विसर्जन के दौरान आवश्यकतानुसार यातायात व्यवस्था निम्न प्रकार परिवर्तित रहेगीः

बैरागढ़ विसर्जन स्थल भोपाल से इंदौर मार्ग पर होने से भोपाल शहर एवं इंदौर/देवास की ओर से आवागमन करने वाले वाहन लालघाटी से नरसिंहगढ तिराहा, गांधीनगर तिराहा, एयरपोर्ट तिराहा, मुबारकपुर चैराहा नया वायपास, भौरी, खजूरी सड़क बायपास मार्ग का उपयोग कर आवागमन कर सकेंगे



भारत टाॅकीज चैराहा पर एकत्रित होने वाली प्रतिमाओं का चल समारोह भारत टाॅकीज से सुल्तानिया जनाना अस्पताल, काली मंदिर तलैया, पुल पुख्ता, लिली टाॅकीज चैराहा, पुलिस कन्ट्रोल रूम के सामने से रोशनपुरा से जवाहर चैक होते हुये डिपो चैराहा से प्रेमपुरा विसर्जन घाट पहंुचकर विसर्जित होगी. चल समारोह के दौरान यातायात व्यवस्था निम्न प्रकार रहेगी:

चल समारोह के दौरान भारत टाॅकिज चैराहे की ओर आवागमन बन्द रहेगा। यह वाहन रेल्वे स्टेशन से नये शहर एमपी नगर, न्यू मार्केट की ओर आवागमन के लिए रेल्वे स्टेशन से अशोका गार्डन, 80 फीट रोड, प्रभात चैराहा, सुभाष नगर आर.ओ.बी., मेदा मील, एमपी नगर होकर अवागमन कर सकेगें. इसी प्रकार जो वाहन नये शहर से रेल्वे स्टेशन की ओर आवागमन करने के लिए इसी मार्ग का उपयोग करेंगे. डायवर्शन प्लान



बोगदा पुल से भारत टाॅकिज की ओर वाहनों का आवागमन बन्द रहेगा। यह वाहन प्रभात चैराहा, 80 फीट रोड आशोका गार्डन होकर आवागमन कर सकेंगे.

चल समारोह तलैया पहुंचने पर पुलिस कंट्रोल रूम से भारत टाॅकीज की ओर जाने वाले वाहन पुलिस कंट्रोल रूम, जेल मुख्यालय, कोर्ट चैराहा, मैदा मिल, सुभाष नगर ओव्हर ब्रिज, प्रभात चैराहा होकर जा सकेंगे.

रोशनपुरा से भारत टाॅकीज की ओर जाने वाले वाहन रोशनपुरा चैराहा, अपेक्स बैंक, लिंक रोड नंबर-1, बोर्ड ऑफिस, डीबी मौल, मैदा मिल, सुभाष नगर ओव्हर ब्रिज, प्रभात चैराहा होकर भारत टाॅकीज की ओर आवागमन कर सकेंगे.

चल समारोह रोशनपुरा होने पर अपेक्स बेंक से लिंक रोड नंबर-1, बोर्ड ऑफिस डीबी मौल, मैदा मिल, सुभाष नगर ओव्हर ब्रिज, प्रभात होकर भारत टाॅकीज की ओर आवागमन कर सकेंगे.



यात्री बसों के लिए विसर्जन के दौरान आवश्यकतानुसार यातायात व्यवस्था निम्न प्रकार परिवर्तित रहेगीः-

इन्दौर, सीहोर आदि स्थानों से आने वाले वाहन खजूरी बायपास, मुबारकपुर वायपास से, गांधीनगर, लालघाटी चैराहा से हलालपुर बस स्टैण्ड पर अपनी यात्रा समाप्त करेंगी. विसर्जन के दौरान यात्री बसों का शहर में प्रवेश वर्जित रहेगा.



आई.एस.बी.टी. बस स्टैण्ड से संचालित समस्त यात्री वाहन प्रभात गोविन्दपुरा तिराहा, प्रभात चैराहा, भारत टाॅकीज चैराहा की ओर प्रतिबंधित रहेंगे. यह वाहन होशंगाबाद रोड का उपयोग कर बायपास मार्ग से आवागमन कर सकेंगे.

गुना व ग्वालियर की ओर से आने वाली बसों का समापन स्टैण्ड हलालपुरा बस स्टैण्ड ही रहेगा। सभी प्रकार की बसें लालघाटी से आगे राॅयल मार्केट की ओर नही आ सकेंगी.

बैरसिया बस स्टैण्ड से संचालित समस्त यात्री वाहन का समापन बेस्ट प्राईज तिराहा पर ही रहेगा ये बसे बेस्टप्राईज तिराहा से शहर के अन्दर प्रवेश नही कर सकेगी.

होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा , सागर, पन्ना, छतरपुर आदि स्थानों की ओर से इंदौर, गुना, ग्वालियर की ओर जाने वाली यात्री बसें बायपास मार्ग का उपयोग कर सकेंगी.



वहीं प्रशासन ने अपील की है कि आम जनता से अनुरोध है कि गणेश प्रतिमाओ के विसर्जन के दौरान परिवर्तित मार्ग का उपयोग कर यातायात व्यवस्था में सहयोग कंरे.(Anant Chaturdashi 2022,Traffic routes changed for citizens in Bhopal, Ganesh Visarjan on Anant Chaturdashi)