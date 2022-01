आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. PM Modi VC: पीएम मोदी शनिवार को 150 से अधिक स्टार्टअप कारोबारियों से करेंगे संवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) शनिवार को कृषि व स्वास्थ्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के 150 से अधिक स्टार्टअप कारोबारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस (Video conference with startup entrepreneurs) के माध्यम से संवाद करेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

2. शासन सुधारों पर विशेषज्ञों के साथ शनिवार को बैठक की अध्यक्षता करेंगे जितेंद्र सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित 'विजन इंडिया@2047' ('Vision India @ 2047') को प्राप्त करने के लिए जरूरी संरचनात्मक और संस्थागत सुधारों को तैयार करने के वास्ते केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Union Minister Jitendra Singh) शनिवार को विशेषज्ञों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. सीएम शिवराज ने लिया ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का जायजा, किसानों ने किया वादा, नुकसान का मिलेगा मुआवजा

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह (CM Shivraj visit Prithvipur ) चौहान बारिश से नष्ट हुई फसलों का जायजा लेने टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर पहुंचे. उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनकी आपबीती सुनी और उन्हें मुआवजे देने की बात कही. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. New Corona Restrictions in MP: मध्य प्रदेश में 31 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल, राजनीतिक रैलियों और मेले भी प्रतिबंधित

कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को बीच मध्य प्रदेश के सभी स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे. सरकार ने बड़ी राजनीतिक रैलियों और सभाओं पर भी पाबंदी लगा दिया है. (MP schools to be closed till 31 January 2022) यहां पढ़ें खबर

3. MP corona update: 24 घंटे में कोरोना के 4,755 नए केस, पॉजिटिविटी रेट हुआ 6%

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो रही है. बीते 24 घंटे में 4,755 नए केस मिले हैं. संक्रमण की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार आज कुछ कड़े फैसले ले सकती है. (Corona Cases In MP) पढ़ें खबर

4. New corona guidelines in MP: घर से ही प्री बोर्ड की परीक्षा देंगे छात्र, फिलहाल प्रदेश में लॉकडाउन नहीं, पाबंदियां हुईं सख्त

तीसरी लहर में तेज होते संक्रमण को देखते हुए शिवराज सरकार ने प्रदेश में नई पाबंदियां लगाईं है. सीएम ने साफ किया है कि प्रदेश में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगने जा रहा है (no lockdown in MP). मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जिला, विकासखंड, वार्ड तथा ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ चर्चा के दौरान कोरोना को लेकर नई पाबंदियों (Shivraj government imposed New corona restrictions) की घोषणा की. विस्तार से पढ़ें खबर

5. 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' से mp में कांग्रेस ने शुरू की 2023 की तैयारी, 2.58 करोड़ महिला मतदाता पर करेगी फोकस

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा द्वारा चलाए जा रहे लड़की हूं लड़ सकती हूं (ladki hun lad sakti hun) अभियान की सफलता को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी इस अभियान की शुरूआत (congress campaign in mp)की गई है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

6. भोपाल के 'स्वच्छता दूत' बनाए गए एक्टर रजा मुराद को 24 घंटे में हटाया गया, नगरीय प्रशासन मंत्री ने दिए आदेश

एक्टर रजा मुराद भोपाल स्वच्छता अभियान (Bhopal cleanliness campaign) के ब्रांड एंबेसडर नहीं होंगे. भोपाल नगर निगम ने गुरुवार को ही रजा मुराद को ये जिम्मेदारी दी थी, जिसे नगरीय प्रशासन मंत्री ने निरस्त कर दिया है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

7. मकर संक्रांति की सीख भी नहीं आयी काम, बैतूल में भूखी महिला ने दान न मिलने पर मौत को लगाया गले

मकर संक्रांति पर दान का अपना एक महत्व होता है, लेकिन विडंबना देखिए कि बैतूल में एक महिला ने इसलिए फांसी लगा कर जान दे दी क्योंकि उसे भीख नहीं मिली. महिला ने एक हफ्ते से भरपेट भोजन नहीं किया था. यहां पढ़ें खबर

8. मध्य प्रदेश में संक्रमण की सुनामी! 44 जिलों में 4755 नए मरीज, हॉटस्पॉट बनने की ओर सागर

कोरोना संक्रमण मध्य प्रदेश (Corona Cases In MP) में तेजी से फैल रहा है. प्रदेश के 56 में से 44 जिले संक्रमण की चपेट में हैं. पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 4,755 कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं. सागर और उज्जैन में भी केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं. वहीं शिवराज सरकार ने शुक्रवार को कुछ पाबंदियां (New corona guidelines in MP ) बढ़ाई है. पढ़ें खबर

9. अखिलेश-स्वामी प्रसाद मौर्य की वर्चुअल रैली में उमड़ी भीड़, डीएम ने दिए जांच के आदेश

समाजवादी पार्टी के लखनऊ कार्यालय पर स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के बागी विधायकों ने सपा का दामन थाम लिया. इस दौरान उमड़ी भारी भीड़ न केवल कोविड प्रोटोकाल की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि चुनाव आयोग के निर्देशों का भी जमकर उल्लंघन (covid protocol crowd gathers at Lucknow Samajwadi party office) किया. कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने रैली पर रोक लगा रखी है. डीएम ने पूरे मामले में जांच के आदेश (DM orders enquiry) दिए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

10. omicron और covid के गहराते संकट के बीच केंद्र और राज्यों का सिरफुटौव्वल

कोरोना के ओमीक्रोन वेरिएंट (covid omicron variant) और कोरोना केस के तेजी से बढ़ते संक्रमण के कारण भारत में कोरोना महामारी का संकट गहराने की आशंका है. इसी बीच केंद्र और राज्यों के बीच कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर जुबानी जंग (Centre and State indulge in vaccine war) देखी जा रही है. केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार का दावा खारिज कर दिया है कि प्रदेश में कोरोना टीके की कमी है. पढ़ें पूरी खबर.

11. कार के बेस मॉडल में छह एयरबैग्स अनिवार्य, गडकरी ने नोटिफिकेशन को दी मंजूरी

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कार में छह एयरबैग्स अनिवार्य करने वाले प्रावधान को मंजूरी प्रदान कर दी. इससे संबंधित नोटिफिकेशन को मंजूरी दे दी गई है. इसके अनुसार आठ सीटों वाले मोटर वाहनों में कम से कम छह एयरबैग्स अनिवार्य हैं. इसका मतलब है कि सभी कंपनियों के कार के बेस मॉडल में छह एयरबैग्स होंगे ही. पढ़ें पूरी खबर.

12. Alwar Rape Case: भाजपा ने पूछा सवाल, अलवर कब जाएंगी प्रियंका व कांग्रेस के नेता

भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) ने राजस्थान के अलवर जिले में मानसिक रूप से निशक्त 15 वर्षीय किशोरी के कथित बलात्कार की घटना को लेकर कांग्रेस और उसकी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना (Targeting Priyanka Gandhi Vadra) साधा और चयनात्मक राजनीति करने का आरोप (accused of doing selective politics) लगाया. पढ़ें पूरी खबर.

13. CDS Bipin Rawat chopper crash : कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में तोड़फोड़ या लापरवाही से इनकार

भारतीय वायु सेना ने कहा है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 'ट्राई सर्विसेज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी' (tri- services court of inquiry ) ने अपने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दिये हैं. इस हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और 13 अन्य की मृत्यु हो गई थी. पढ़ें पूरी खबर.

14. सरकार बनाएं दलित-पिछड़े और मलाई खाएं अगड़े, यह नहीं चलेगा : स्वामी प्रसाद मौर्य

योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी ने समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा (Targeted fiercely on Yogi government) है. स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार बनाएं दलित पिछड़े और मलाई खाएं अगड़े, यह नहीं चलेगा. पढ़ें पूरी खबर.

15. selling stolen apple products online : भारतीय-अमेरिकी को 66 महीनों की कैद

चोरी के एप्पल उत्पाद ऑनलाइन बेचने के आरोप में एक भारतीय-अमेरिकी व्यक्ति को 66 महीनों की कैद की सजा सुनाई गई है. पढ़ें पूरी खबर..

MUST READ

1. अंडमान-निकोबार के आश्रम से गायब हुईं लड़कियां शिवपुरी में मिलीं, फर्जी पिता बने शख्स ने काम दिलाने के बहाने बेच दिया

अंडमान और निकोबार के आश्रम से (Rescued three girls in shivpuri) झारखंड की पांच युवतियां गायब हो गईं थी. जिनमें से तीन लड़कियों को शिवपुरी और झारखंड पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर रेस्क्यू कर लिया है. साथ ही चार आरोपियों को ​भी दबोच लिया है. यहां क्लिक कर पढे़ं खबर

2. पत्नी की हत्याकर खुद भी फांसी पर झूला पति, सुसाइड नोट में खुले अहम राज

जबलपुर सिहोरा थाना क्षेत्र में (Murder in Jabalpur) पत्नी पर शक के चलते उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद वे खुद फांसी के फंदे पर झूल गया. मृतक के पास से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है जिसमें उसने पत्नी की बेवफाई के चलते वारदात को अंजाम देने की बात की है. यहां पढ़ें खबर



EXCLUSIVE

1. स्कूल बंद, विपक्ष ने कहा देर से लिया फैसला, घर पर बच्चों को संक्रमण से कैसे रखें सुरक्षित, जानिए क्या कहते हैं पीडियाट्रिक्स एक्सपर्ट

प्रदेश में पिछले 11 दिनों में 1700 से ज्यादा बच्चों के संक्रमित हो जाने के बाद सरकार ने स्कूल बंद कर दिए हैं. वहीं विपक्ष ने इसे दबाव के बावजूद देर से लिया गया फैसला बताया है. ईटीवी भारत ने पीडियाट्रिक्स एक्सपर्ट से बातचीत कर जाना कि घर पर भी बच्चे संक्रमण से कैसे सुरक्षित रहें. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. फेस टू फेस: जावेद हबीब का नाम मिटाने के बाद आकाश विजयवर्गीय के निशाने पर इंदौर के स्पा सेंटर्स

बीजेपी के बल्लेबाज विधायक आकाश विजयवर्गीय (Face to face BJP MLA Akash Vijayvargiya) अपने वादों पर खरे उतरे और इंदौर शहर से जावेद हबीब का नाम पूरी तरह से साफ कर दिए. अब इंदौर में जावेद हबीब के नाम से एक भी सैलून नहीं है. अब उनका अगला टारगेट शहर में चल रहे स्पा सेंटर्स (Akash Vijayvargiya Targeted Spa Centers) हैं, जहां क्रॉस सर्विस मिलती है. यहां पढ़ें खबर

3. जबलपुर में बांद्रा स्पेशल ट्रेन के दो डिब्बे डिरेल, आवागमन बाधित

जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेन के दो डिब्बे डिरेल हो गए (train derailed in Jabalpur), हालांकि ट्रेन को पटरी पर लाने का काम जारी है, लेकिन इससे आवागमन बाधित हुआ है, वही घटना के जांच के आदेश भी दिए गए हैं. विस्तार से पढ़ें खबर

SPECIAL

1. एक्सपर्ट्स की रायः फेफड़ों पर ओमीक्रोन का असर कम, सीटी स्कैन की ज्यादा जरूरत नहीं, तीसरी लहर में बदला डेथ ट्रेंड

देश सहित मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण (Corona third wave in MP) की रफ्तार तेज है. लेकिन बेकाबू होते इस संक्रमण के बीच राहत की बात ये है कि कोरोना पॉजिटिव हो रहे लोगों के फेफड़ों पर ज्यादा असर नहीं हो रहा. इसी वजह से तीसरी लहर में सीटी स्कैन की जरूरत ना के बराबर पड़ रही है. वहीं वैक्सीनेशन और ऑटो इम्युनिटी के कारण डेथ रेट में भी गिरावट आई है. लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है, सरकार ने भी कहा है कि ओमीक्रोन को हल्के में ना लें. यहां पढ़ें खबर

2. Bikini Girls in Politics: पॉलिटिक्स में भी खूब हिट रही हैं ग्लैमर की दुनिया से आईं अभिनेत्रियां

अभिनय की दुनिया से राजनीति में आने वाली अभिनेत्रियों (Actresses coming from acting world to politics) की राह कभी आसान नहीं होती. इसके पीछे वजह यह भी है कि इन्हें पिछले जीवन और काम के लिए कुछ लोगों के कटाक्ष और गंदी टिप्पणियों को भी सहना पड़ता है. पर जनता के बीच अपने सेवा भाव के चलते कई अभिनेत्रियां राजनीति में बेहद सफल (Many actresses are very successful in politics) हुईं और हो भी रहीं हैं. तमिलनाडु में सीएम बनीं जयललिता इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैं. एक रिपोर्ट.

VIDEO

1. Indore Makar Sankranti: कैलाश विजयवर्गीय ने उड़ाई पतंग, कांग्रेस पर भी साधा निशाना

इंदौर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाई, साथ ही गिल्ली डंडा भी खेला. कार्यक्रम का आयोजन शहर के सुगनी देवी कॉलेज में किया गया. मकर संक्रांति पर्व पर विजयवर्गीय ने लोगों को शुभकामनाएं भी दीं. विजयवर्गीय ने ईटीवी भारत के जरिए कहा कि सूर्य के उत्तरायण होने से सभी लोगों के जीवन में नवीन प्रकाश और समृद्धि आएगी. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर भी जमकर निशाना साधा. देखिए वीडियो