भोपाल। मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से करीब 500 गांवों के किसानों की फसलों को भारी नुकसान (ruined crops in heavy rain and hail in MP) पहुंचा है. चने और सरसों की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं. राज्य सरकार ने 24 घंटे के अंदर नुकसान का सर्वे कराने और 72 घंटे यानी अगले 3 दिनों में बीमा कंपनियों को इसकी रिपोर्ट देने के लिए निर्देशित किया है. कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक जल्द से जल्द नुकसान की 25 फीसदी राशि की भरपाई कर दी जाएगी, जिन फसलों का बीमा नहीं है, उन्हें आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजा दिया जाएगा.

जानकारी देते कृषि मंत्री कमल पटेल

72 घंटे में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश

कृषि मंत्री ने बताया कि मौसम में अचानक हुए परिवर्तन से हुई बारिश और ओलावृष्टि से प्रदेश के कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है, करीब 500 गांव की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. उसको देखते हुए सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि 24 घंटे के अंदर नुकसान का सर्वे कराया जाए. सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी और पंचनामा भी बनाया जाए, ताकि कोई भी प्रभावित किसान मुआवजे से अछूता न रहे. जिन फसलों का बीमा नहीं है, उन्हें आरबीसी 6-4 के तहत राहत दिलाई जाएगी.

कमल पटेल, कृषि मंत्री

2020 की बीमा राशि अब तक पेंडिंग

किसानों के नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे. कमल पटेल ने बताया कि सर्वे के बाद किसानों (Agriculture Minister Kamal Patel statement on ruined crops in heavy rain ) को जल्द से जल्द 25 फीसदी राहत राशि दिलाई जाएगी, बाकी राशि फसल आने तक उपलब्ध करा दी जाएगी. हालांकि, जब मंत्री से सवाल किया गया कि 2020 की बीमा राशि अभी तक किसानों को नहीं मिली है तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकार से राशि प्राप्त हो चुकी है, अगले 1 माह में यह राशि भी किसानों को उपलब्ध करा दी जाएगी.

43 जिलों में हुई भारी बारिश

मानसून में हुए हुए बदलाव के चलते प्रदेश में ज्यादा नुकसान छतरपुर, सागर, टीकमगढ़, गुना, राजगढ़, विदिशा, शिवपुरी, रतलाम, मुरैना, मंदसौर, नीमच, उज्जैन सहित कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है. मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में खजुराहो, सिवनी, सतना, उमरिया, नौगांव, दमोह, मंडला, सीधी, सागर, टीकमगढ़, छिंदवाड़ा जिलों में हल्की-फुल्की बारिश हुई है. हालांकि, प्रदेश के पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, सिंगरौली, सीधी, सतना में आगामी 2 दिनों में हल्की बारिश का अनुमान है.