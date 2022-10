Congress MLA Molest Woman: रेवांचल एक्सप्रेस में महिला से छेड़खानी करने वाले विधायकों की हो सकती है गिरफ्तारी, महिला ने दर्ज कराए बयान

रेवांचल एक्सप्रेस में विंध्य के दो विधायकों पर लगे आरोप में नया मोड़ आ गया है. कहा जा रहा है कि दोनों विधायकों की गिरफ्तारी हो सकती है. महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने सह यात्रियों और रेलवे के स्टाफ के बयान दर्ज कर लिए हैं.

Kharge big statement मल्लिकार्जुन ने खुद को बताया बलि का बकरा, पीएम के चेहरे पर बोले बकरीद में बच गए तब मोहर्रम मनाएंगे

मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस की तरफ से पीएम का चेहरा कौन होगा के सवाल का जवाब देते हुए बड़ा बयान दे डाला. उन्होंने खुद को इशारों इशारों में बलि का बकरा बता डाला.Kharge big statement , malikaarjun Kharge ,Congress President election

SC ST Business Conclave and Expo: सीएम बोले- "रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें"

भोपाल में एससी एसटी बिजनेस कॉन्क्लेव एवं एक्सपो के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि रोजगार बड़ी समस्या है. सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती. वैकल्पिक रोजगार के अवसर खोजने होंगे. कॉन्क्लेव में सामान्य और नीतिगत समस्याओं के निदान के लिए दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की) और मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग के बीच MOU पर हस्ताक्षर किये गये.

PM Modi की शाबाशी, शिवराज को अभय दान, एमपी का भविष्य तय कर गए मोदी !

"महाकाल का आर्शीवाद जब मिलता है, तो काल की रेखाएं मिट जाती हैं". क्या इसे एमपी में बीजेपी की सियासत और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर उठने वाली हवाओं से जोड़ कर देखा जाए. क्या इस वाक्य में ये संकेत है कि सीएम शिवराज पर उनके विरोधियों की ओर से लाया जाने वाला संकट काल मिट चुका है. शायद ये हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पीएम मोदी ने शिवराज को शाबाशी दी वो अपने-आप में सीएम के लिए राहत की बात है.

आमिर के इस ऐड में ऐसा क्या है, जिस पर मचा बवाल, भड़के नरोत्तम मिश्रा ने दे डाली नसीहत

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा एक बार फिर अभिनेता आमिर खान पर बरसते नजर आए. इस बार आमिर अपने एक नए ऐड को लेकर विवादों में हैं. जिसको लेकर नरोत्तम मिश्रा ने आमिर खान को किसी की भी भावनाएं आहत ना करने की सलाह दी है. बता दें आमिर का ये नया ऐड एक निजी बैंक का है, जिसको लेकर वे एक बार फिर सुर्खियों में हैं. narottam mishra statement on aamir khan, aamir khan ad in controversy, narottam told no right to hurt anyone feelings

HM Gwalior Visit: तोमर-सिंधिया में वर्चस्व की जंग, अमित शाह के दौरे के बहाने क्या साधना चाहते हैं ज्योतिरादित्य

ग्वालियर चंबल अंचल में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बीच वर्चस्व की जंग अब सबके सामने आ चुकी है. अभी हाल में नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने संसदीय क्षेत्र में बुलाकर अपनी ताकत का एहसास करया था, वहीं अब ज्योतिरादित्य सिंधिया गृह मंत्री अमित शाह को बुलाकर अपने आपको अंचल का सर्व शक्तिशाली नेता दिखाना चाहते हैं. (Amit Shah Gwalior visit ) (Scindia interests behind Amit Shah Gwalior visit) (home minister Gwalior visit )

Panna Diamond: एक बार फिर हीरे की धरती पन्ना ने चमकाई किस्मत, 2 लोगों को मिले हीरे, बने लखपति

पन्ना में एक बार फिर दो लोगों की किस्मत चमक गई. बुधवार को दो लोगों को हीरा खदान में हीरा मिला है. जिसके बाद दोनों ने ही हीरा कार्यालय में हीरे को जमा कराया है. बता दें दोनों हीरे आगामी नीलामी में रखे जाएंगे.

Karwa Chauth Vrat 2022: इस करवा चौथ शुक्र हो रहे हैं अस्त, नवविवाहित महिला के लिए करवा चौथ व्रत करना जरुरी है या नहीं?

Karwa Chauth Vrat 2022: देश में वैदिक पंचांग की काफी मान्यता है. इसके मुताबिक साल 2022 में करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर 2022 को है. लिहाजा इस साल नवविवाहित जोड़ों के लिए यह व्रत काफी खास है. मगर एक खगोलीय घटना के चलते बहुत कश्मकश की स्थिति है कि क्या उन महिलाओं को करवा चौथ का व्रत करना चाहिए जिनका विवाह 2022 में में हुआ है (dulhan first karwa chauth kya karen kya na karen). पहली बार करवा चौथ में उन्हे क्या ध्यान रखना चाहिए क्या नहीं? इस बार करवा चौथ के दौरान शुक्र ग्रह अस्त हैं. शुक्र ग्रह के अस्त (shukra grah ast hone ka prabhav) होने के दौरान मांगलिक कार्यों के शुरु करने की मनाही होती है. ऐसे में करवा चौथ नई नवेली दुल्हन के लिए करना उचिह है या नहीं, जानें पूरा डिटेल. (newly married dulhan first karwa chauth)

Bhopal Sanskriti Ramayana सबसे कम समय में संस्कृत की रामायण लिखने का दावा, प्रेम कुमारी ने मात्र 101 दिन में हाथ से लिख डाला 12 किलो का ग्रंथ

दिल-दिमाग में जोश और जुनून हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता. इसकी जीती जागती मिसाल हैं भोपाल की प्रेम कुमारी. जिन्होंने अपने हौसले से वह कारनामा कर दिखाया जिस पर कोई सहज विश्वास नहीं कर सकता. 26 वर्षीय प्रेम कुमारी ने दावा किया है कि उन्होंने सबसे कम समय (101 दिन) में अपने हाथ से भारतीय सनातन धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ रामायण को संस्कृत भाषा में लिखा है. इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि इस 15 इंच मोटी और 12 किलो की पुस्तक को उन्होंने अपने हाथ से लिखा है.

Gwalior RPF Found Child: मां ने मार्मिक पत्र के साथ ढाई साल के मासूम को ट्रेन में लावारिस छोड़ा, जानें क्या थी बेबसी

एक गरीब और बेसहारा मां ने मजबूरी में ढाई साल के बेटे को ट्रेन में लावारिस छोड़ दिया. रतलाम भिंड इंटरसिटी एक्सप्रेस के डी 6 कोच में लावारिस हालत में बच्चे को आरपीएफ ने चाइल्ड लाइन की मदद से ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर उतारा. बच्चे के पास से एक मार्मिक पत्र भी मिला जिसे उसकी मां ने छोड़ा था. बच्चा ठीक से बोल भी नहीं पाता है.फिलहाल बच्चे को बाल कल्याण समिति को दे दिया गया है.