आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1.रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा, जानिए कार्यक्रम

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ रहे हैं. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin ) छह दिसंबर को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन (21st India-Russia Annual Summit ) में हिस्सा लेंगे तथा द्विपक्षीय एवं विशेष सामरिक संबंधों के सभी आयामों पर विस्तृत चर्चा करेंगे. पढ़ें पूरी खबर

2. संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा सप्ताह, हंगामा जारी रहने के आसार

संसद के शीतकालीन सत्र का पहला सप्ताह हंगामेदार रहा है. सोमवार से दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है. ऐसे में राज्य सभा से निलंबित 12 सांसदों के मुद्दे व अन्य बिंदुओं पर हंगामे के आसार हैं. गत पांच दिनों में तीन अहम विधेयक पेश किए जा चुके हैं. इसके अलावा कई प्राइवेट मेंबर बिल भी लाए गए हैं. ऐसे में शीतकालीन सत्र के इस सप्ताह पर भी सभी की नजरें टिकी रहेंगी. पढ़ें पूरी खबर

3. राष्ट्रपति कोविंद का महाराष्ट्र दौरा सोमवार से, 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को करेंगे सम्मानित

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ram Nath Kovind) 6 से 9 दिसंबर तक महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे. राष्ट्रपति मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में नौसेना की 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन (Indian Navy 22nd Missile Vessel Squadron) को प्रेसिडेंट स्क्वाड्रन (President's Standard) प्रदान करेंगे. आठ दिसंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में डाक विभाग द्वारा एक स्मारक डाक टिकट के साथ एक विशेष दिवस कवर भी जारी किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. MP corona update : 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 9 नए कोरोना संक्रमित, भोपाल में सबसे ज्यादा 5 मरीज मिले

MP corona update : मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बीते कुछ दिनों में बढ़े हैं. बीते 24 घंटे में प्रदेश में 9 नए केस मिले हैं (18 corona positive cases in 24 hours in MP). जिनमें सबसे अधिक 5 मरीज भोपाल में मिले. वहीं इंदौर, जबलपुर, अनूपपुर और शहडोल में एक-एक संक्रमितों की पुष्टि हुई है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. कांग्रेस महिला नेता नूरी खान ने एक घंटे में वापस लिया अपना इस्तीफा, फिर twitter से हटाया

उज्जैन में कांग्रेस की तेज तर्रार कांग्रेस नेता और प्रवक्ता नूरी खान (Congress Leader and Spokesperson Noori Khan) ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था. हालांकि नूरी खान ने एक घंटे में ही अपना इस्तीफा वापस ले लिया, लेकिन इस ट्वीट को नूरी खान ने डिलीट कर दिया है. यहां पढ़ें खबर

3. कमलनाथ पर सिंधिया का तंज! सीएम रहते उनके पास कोरोना संकट पर मीटिंग के लिए नहीं होता था समय

MP political news: केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार अशोकनगर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया का जोरदार स्वागत हुआ. इस दौरान उन्होंने भारी भीड़ के बीच रोड शो भी किया. वहीं आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधा, और पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ें (Scindia praised PM Modi). पढ़ें खबर

4. Madhya Pradesh Weather Update: प्रदेश में फिर छाने लगे हैं बादल, अगले 3 दिनों तक हल्की ठंड

MP Weather News: मध्य प्रदेश में अगले 3 दिनों तक हल्की ठंड पड़ने के आसार है. वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात के कारण कई जिलों में बादल भी छाये रहेंगे. मौसम विभाग की मानें तो दिसंबर के आखिरी सप्ताह में प्रदेश में अच्छी ठंड पड़ेगी (MP may see coldest winter in december). यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

5. ट्रेन पर चढ़कर सेल्फी ले रहा 'दीपक' हाईटेंशन लाइन में झुलसा, दोस्तों ने पहुंचाया अस्पताल

ट्रेन पर चढ़कर सेल्फी (selfie on train) लेना एक युवक को महंगा पड़ गया. सेल्फी लेने के लिए ट्रेन पर चढ़ा युवक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया (Youth caught in high tension line). दोस्तों ने युवक को आस्पताल पहुंचाया. जहां उसका इलाज जारी है. विस्तार से पढ़ें खबर

6. MP Corona Omicron Alert: स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी बोले- स्थिति फिलहाल नियंत्रण में, लेकिन सावधान रहें लोग

MP Corona Omicron Alert: मध्य प्रदेश में बीते दिनों कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है. प्रदेश की सरकार अलर्ट है.वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी (health minister prabhuram chaudhary on corona) ने कहा है कि फिलहाल हालात हमारे काबू में हैं, और आनेवाले समय में हमें सतर्क रहने की जरूरत है. यहां पढ़ें खबर

7. MP Panchayat Election 2022: पंचायत चुनाव में पहली बार होगा नोटा का प्रयोग, ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा

MP Panchayat Election 2022: प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है. चुनाव के नियमों की जानकारी देते हुए शिवपुरी जिला प्रशासन (Shivpuri Administration on Panchayat Election) ने बताया कि इस बार के चुनाव में मतदाता को नोटा का अधिकार भी मिलेगा, यानी वोटर्स इस बार अपने क्षेत्र में पंच, सरपंच, जनपद सदस्य प्रत्याशी, जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में खड़े हुए लोगों में से कोई भी पसंद न आने पर उसे नकार सकते हैं (NOTA will be used for the first time in Panchayat elections). पढ़ें खबर

8. पंचायत चुनाव को लेकर दिग्विजय ने मारा सियासी 'पंच', बोले- आरक्षण के नियम-कानून का पालन नहीं हुआ

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों के एलान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण के नियम-कानून का पालन नहीं हुआ है. (Women Reservation in Panchayat elections 2022). यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

9. Omicron Variants in India : शाहजहांपुर में विदेश से आए 30 लोग लापता

यूपी के शाहजहांपुर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट (Omicron Variants in India) को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है. वहीं ओमीक्रोन वेरीएंट (Omicron Variants in India) सामने आने के बाद शाहजहांपुर स्वास्थ्य विभाग को विदेश से आए 119 नागरिकों की लिस्ट मिली है. जिसमें 89 नागरिकों और उनके परिवार की जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं. जिसमें 30 नागरिक अभी भी लापता हैं. विस्तार से पढ़ें खबर

10. नगालैंड में फायरिंग में 13 की मौत, इलाके में तनाव, गृह मंत्री ने जताया दुख

नगालैंड के मोन जिले में सुरक्षाबलों की कथित गोलीबारी (nagaland firing) में कम से कम 13 आम लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि वह इस घटना की जांच कर रही है, ताकि यह पता चल सके कि क्या यह गलत पहचान का मामला है. सेना ने बताया कि इस दौरान एक सैन्यकर्मी की मौत हो गई और कई अन्य सैनिक घायल हो गए. इसने कहा कि यह घटना और उसके बाद जो हुआ, वह 'अत्यंत खेदजनक' है तथा लोगों की मौत होने की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की उच्चतम स्तर पर जांच की जा रही है. पढ़ें पूरी खबर

11. omicron variant : नाइजीरिया से पुणे आए छह लोग संक्रमित, जयपुर में 9 लोग भी चपेट में

नाइजीरिया से पुणे आए छह लोग ओमीक्रोन वैरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं. इसके अलावा जयपुर में भी 9 मामले सामने आए हैं. महाराष्ट्र में कोरोना के ओमीक्रोन वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या आठ हो गई है. रविवार को ओमीक्रोन वैरिएंट से संक्रमित कुल 16 मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक मामला दिल्ली में सामने आया है. देश में ओमीक्रोन वैरिएंट से संक्रमित कुल मामलों की संख्या 21 हो गई है. पढ़ें पूरी खबर

12. अभी खत्म नहीं हुआ किसान आंदोलन, पर कुंडली बॉर्डर से लौटने लगे निहंग

तीन कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर शुरू हुआ किसान आंदोलन (farmer protest) अब अन्य मांगों पर आकर अटक गया है, लेकिन जिस तरह से सरकार किसानों की अन्य मांगों को पूरा करने के लिए सकारात्मक कदम उठा रही है, उसको देखते हुए सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल गुरदासपुर के निहंग जत्थे पंथ काली गुरूनानक ने वापस जाने की तैयारियां (nihang sardar returning to punjab) शुरू कर दी हैं. पढ़ें पूरी खबर

13. किसान नेता राकेश टिकैत को मिली जान से मारने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

किसान नेता राकेश टिकैत को एक बार फिर जान से मारने की धमकी (Death threat to rakesh tikait) मिली है. गाजियाबाद के कौशांबी थाने में इस मामले में FIR भी दर्ज (FIR lodged in kaushambi police station) कराई गई है. शनिवार को एक कॉल राकेश टिकैत की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के कॉन्स्टेबल ने रिसीव किया (Rakesh tikait death threat on call). इस पर कॉल करने वाले ने पहले गालियां दीं फिर जान से मारने की धमकी. पढ़ें पूरी खबर

14. मोदी के नेतृत्व में फतह करेंगे राजस्थान मिशन 2023 : अमित शाह

राजस्थान के जयपुर में भाजपा की दो दिवसीय कार्यसमिति की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिशन 2023 को फतह करने की बात कही. शाह ने इसके लिए संगठन की मजबूती पर जोर दिया और पन्ना प्रमुख की निचले स्तर तक रचना पर जोर दिया. कार्यसमिति के समापन सत्र को संबोधित करते शाह ने राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया तो वहीं मोदी सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक ले जाने की अपील भी की. पढ़ें पूरी खबर

15. SKM Centre Talk : राकेश टिकैत बोले- किसान मोर्चा वार्ता को तैयार, नहीं मिला निमंत्रण

संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) की बैठक में सरकार के साथ बात करने के लिए पांच नेताओं की समिति बनाई गई है. किसान नेता राकेश टिकैत (Farmer Leader Rakesh Tikait) ने कहा कि जो समिति संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में गठित की गई है, वह हर मुद्दे पर सरकार से बात करेगी. लेकिन अभी तक सरकार से कोई निमंत्रण नहीं आया है. पढ़ें पूरी खबर

2. उज्जैन महाकाल मंदिर के गर्भगृह में भक्तों को मिलेगा प्रवेश, पूजन-आरती पर रहेगा प्रतिबंध, कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी

Ujjain latest news: महाकाल के भक्तों के लिए अच्छी खबर है. भक्त अब उज्जैन के महाकाल मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश कर पाएंगे. सोमवार से ये सुविधा शुरू हो रही है. हालांकि, भक्त गर्भगृह में पूजन-आरती नहीं कर पाएंगे. इस दौरान भक्तों के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन (necessary to follow corona guidelines) करना जरूरी होगा. यहां पढ़ें खबर

3. पुलिस हिरासत में राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त रिटायर्ड शिक्षक, राशि गबन मामले में हैं आरोपी

स्कूल में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर राशि गबन करने के मामले में 2 साल से फरार चल रहे एक शिक्षक को पुलिस ने हिरासत में लिया है. मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है. (Police Arrested President Awardee Retired Teacher) पढ़ें खबर

4. Omicron Variant का खौफ! जबलपुर में रशिया से आया युवक, कोरोना जांच के लिए सैंपल देने से किया इनकार

जबलपुर में रशिया से आए पर्यटक (Tourists from Russia in Jabalpur) ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना के लिए सैंपल देने से मना कर दिया. युवक के पास कोरोना निगेटिव रिपोर्ट (Corona Negative Report) थी. लेकिन नई गाइडलाइन के तहत उसका सैंपल लेना था. हालांकि बड़ी मुश्किल से युवक ने अपना सैंपल दिया. विस्तार से पढ़ें खबर

5. ग्वालियर में गुंडा राज! पांच दिन में हुए 7 कत्ल, पुलिस के हाथ भी खाली, अब तक सिर्फ एक आरोपी पकड़ाया

ग्वालियर अब वारदातों का गढ़ बनता जा रहा है. पिछले 5 दिनों में जिले में 7 हत्या के मामले सामने आए हैं. वहीं अभी तक सिर्फ आरोपी ही पुलिस के हत्थे चढ़ा है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

1. पंचायत चुनाव में उतरेगा आदिवासी संगठन 'जयस', बिगड़ेगा बीजेपी-कांग्रेस का समीकरण, जानें कैसी रहेगी स्थिति

मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है. वहीं अब आदिवासी संगठन जयस ने मैदान में ताल ठोकने का एलान कर दिया है. जिससे बीजेपी-कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दोनों ही पार्टियों को आदिवासी वोट बंटने का डर सता रहा है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

1. अनूठी विदाई: पुलिस ने निवर्तमान एसपी को ढोल नगाड़ों के साथ पालकी में किया विदा, देखें VIDEO

भिंड। जिले में करीब 18 महीने के कार्यकाल के बाद भोपाल मुख्यालय तबादला होने पर भिंड पुलिस ने कप्तान मनोज कुमार सिंह (sp manoj kumar singh farewell) का अनूठा विदाई समारोह आयोजित किया. कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के साथ नवागत एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान और भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस (bhind collector satish kumar) ने भी शिरकत की. इसे यादगार बनाने के लिए मेहगांव टीआई डीबीएस तोमर, देहात थाना प्रभारी रामबाबु यादव, गोहद SDOP नरेंद्र सोलंकी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों ने पालकी में बैठाकर एसपी मनोज कुमार सिंह को भिंड से भोपाल के लिए विदा (bhind sp unique farewell) किया. वहीं पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने भी जिले के कार्यकाल में मिले सहयोग के लिए चम्बल के लोगों का आभार व्यक्त किया. यहां क्लिक कर देखें वीडियो

2. VIDEO: मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा चाहे गोली मारो या फांसी चढ़ा दो... बुजुर्ग ने जमकर काटा बवाल

इंदौर जिले के रालामंडल इलाके के एक गांव में बुजुर्ग ने वैक्सीन नहीं लगवाने की जिद पकड़ ली. हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने बुजुर्ग को मनाने की हरसंभव कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग का साफ कहना था कि चाहे गोली मार दो, फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन टीका नहीं लगवाऊंगा. हालांकि टीम ने बुजुर्ग को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन तब भी वह नहीं माना. और कहा कि पहला टीका लगवाने के बाद उनकी पत्नी 15 दिन बिस्तर पर पड़ी रही. अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे रोटी कौन देगा. मुख्यमंत्री शिवराज या फिर प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों न आ जाएं, टीका तो नहीं लगवाऊंगा. (Old Man Refuses To Get Corona Vaccine) यहां देखें वीडियो

3. जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से आम जन-जीवन प्रभावित

जम्मू-कश्मीर में आज तड़के बारिश और बर्फबारी (snowfall in Jammu Kashmir) हुई, जिससे घाटी में ठंड बढ़ गई है. बर्फबारी के कारण पहाड़ी इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है. शोपियां स्थित श्रीनगर-लेह, गुरेज-बांदीपोरा और मुगल रोड सहित कई राजमार्गों पर बर्फ जमा हो गई है. इस कारण यातायात बंद कर दिया गया है. बर्फबारी के कारण आम जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. पढ़ें पूरी खबर