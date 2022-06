भोपाल। भोपाल जिले के बैरसिया के विरहा गाव में रैबीज से 8 गायों की मौत हो गई. 15 दिन पहले गायों को एक पागल सियार ने काटा था. गांव वालो ने सियास को पीट-पीटकर मार डाला था. गायों की मौत पिछले 4 दिन के अंदर हुई है. ग्रामीणों ने गायों को गड्ढा कर दफना दिया. बता दें कि बैरसिया में गायों के मरने का मामला आया बीते जनवरी माह में बहुत चर्चा में आया था. ुस दौरान बड़ी संख्या में गायों की मौत एक गौशाला में हुई थी.

गौशाला में मरी थीं गाएं : इसी साल के जनवरी में भोपाल की बैरसिया तहसील के बसई गांव में 20 साल से संचालित हो रही गोसेवा भारती गोशाला का गोवंश की कब्रगाह के रूप में पर्दाफाश हुआ था. शासन से लाखों रुपये अनुदान लेने के बाद भी यहां गाय दाने- दाने को मोहताज थीं. भीषण ठंड से भी बचाव के कोई इंतजाम नहीं थे.

MP Municipal Elections 2022: तीसरा मोर्चा दिखाएगा ताकत! सत्ता के सेमीफाइनल में सपा, बसपा, आप की ताल

गायों के 67 शव मिले थे : परिणाम यह हुआ कि एक-एक करके गाय दम तोड़ती चली गयीं. आक्रोशित ग्रामीणों की मौजूदगी में जब कलेक्टर, एसपी पहुंचे तो गोशाला में गायों के 67 शव पाए गए. इसके बाद कलेक्टर अविनाश लवानिया ने संचालन समिति के खिलाफ एफआइआर दर्ज करवाते हुए समिति को संचालन से बेदखल कर दिया था. (8 cows died again in Berasia) (8 cows died by rabies) (Mad jackal bitten to cows)