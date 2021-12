आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुरुवार को सहारनपुर दौरा, जनसभा को भी करेंगे संबोधित

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) का गुरूवार को सहारनपुर का दौरा करेंगे. जहां विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के अलावा वे एक विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित करेंगे. इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) भी उनके साथ मौजूद रहेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. MP में अब 'पुरूष' बनेगी महिला कॉन्सटेबल, जानिए फीमेल से मेल बनने के पीछे का चौकाने वाला मामला

जिला पुलिस बल में पदस्थ एक महिला आरक्षक अपना जेंडर चेंज (Female Constable Gender Change) कराएगी. महिला आरक्षक ने इस संबंध में राज्य शासन ने इसके लिए अनुमति मांगी थी. जिस पर गृह विभाग ने अपनी मुहर (mp government approved application) लगा दी है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. MP Corona Case Update: प्रदेश में 24 घंटे में 17 केस, भोपाल में मिले 9 नए मरीज-इंदौर के 5 पॉजिटिव में 2 स्कूली बच्चे

MP Corona Case Update: मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बीते कुछ दिनों में बढ़े हैं. 24 घंटे में प्रदेश में 17 नए केस मिले हैं (17 cases in 24 hours in MP), जिनमें से सबसे अधिक 9 मरीज भोपाल से मिले हैं. जबकि इंदौर में 5 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें दो स्कूली बच्चे भी हैं, वहीं 24 घंटे में 12 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं. यहां पढ़ें खबर

3. custodial deaths in 2021: MP में इस साल पुलिस हिरासत में हुईं 11 मौतें, देश में चौथे स्थान पर, देशभर में 151 है आंकड़ा

प्रदेश में इस साल पुलिस हिरासत (custodial deaths in 2021) में 11 मौतें (11 deaths recorded in mp) हुई हैं. पिछले साल यह आंकडा 14 था. पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सुधार हुआ है.इस आंकडे के साथ मध्य प्रदेश पुलिस हिरासत में हुई मौतों के मामले में देश में चौथे स्थान पर है. पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 26 मौतें हुई हैं. पढ़ें खबर

4. Corona Alert MP: कोरोना की तीसरी लहर का डर, कितना तैयार है एमपी

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के कारण एमपी सरकार अलर्ट मोड पर है. चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया है राज्य में दवा, इंजेक्शन, ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी सामग्री का पर्याप्त स्टॉक है (Corona Alert MP medicines stock). मंत्री सारंग ने कहा कि सरकार पहले से ही अलर्ट (mp preparation on corona third wave) मोड पर है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

5. MP Fertilizer crisis: जुग-जुग जियो 'महाराज', सिंधिया ने परेशान किसानों को दिलाई एक रैक खाद

फसलों के लिए पर्याप्त खाद की उपलब्धता (Fertilizer crisis in Madhya Pradesh) के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार लागातार प्रयासरत है. भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को भारत सरकार के रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया से बात करके तीनो जिलों गुना, शिवपुरी एवं अशोकनगर के लिए एक एक रैक यूरिया खाद उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया. यहां पढ़ें खबर

6. No Lockdown in MP: क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में बोले शिवराज, मैं नहीं चाहता की काम-धंधे बर्बाद हों

बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली (CM Shivraj Crisis Management Meeting). इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से साफ कह दिया कि सरकार कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है. पढ़ें खबर

7. MP में प्रशासनिक 'सर्जरी', एक दर्जन आईपीएस अफसरों के तबादले, भिंड और सागर एसपी भी बदले

मध्य प्रदेश गृह विभाग ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए एक दर्जन आईपीएस अफसरों के तबादले किए (IPS Officers Transfer in Madhya Pradesh). सागर और भिंड एसपी की भी नई पदस्थापना हुई है. वहीं भारतीय पुलिस सेवा के 1987 बैच की आईपीएस अरुणा मोहन राव को अग्निशमन सेवाओं का स्पेशल डीजी बनाया गया है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

8. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन कृषि कानून वापसी बिल पर हस्ताक्षर किए

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन कृषि कानून वापसी बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. इसके साथ ही तीनों कृषि कानून का अस्तित्व खत्म हो गया है. संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया था. उसी दिन यह विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो गया था. पढ़ें पूरी खबर

9. Farmers Protest : सरकार लिखित आश्वासन दे तो घर वापसी संभव !

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की. मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि यूपीए जैसा अब कुछ नहीं रहा. राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए ममता ने कहा कि कोई कुछ करेगा नहीं, सिर्फ विदेश में रहेगा तो कैसे काम चलेगा. पढ़ें पूरी स्टोरी.

10. ममता के बयान पर बोली कांग्रेस, 'हमारे बिना भाजपा को नहीं हरा सकते'

कांग्रेस महासचिव केसी केसी वेणुगोपाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस के बिना भाजपा को हराना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति की हकीकत सबको पता है. आपको बता दें कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने मुंबई में कहा था कि यूपीए जैसा अब कुछ नहीं है. उन्होंने कांग्रेस को एक तरीके से 'अगंभीर' पार्टी भी बताया. पढ़ें पूरी खबर.

11. ART रेगुलेशन विधेयक लोकसभा से पारित, 'बच्चा जनने' के अधिकार पर होगा प्रभाव, जानिए

लोकसभा में सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक पेश किया गया. यह विधेयक सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लीनिकों के विनियमन और पर्यवेक्षण, गलत इस्तेमाल की रोकथाम, प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं के सुरक्षित और नैतिक अभ्यास के लिए है. लोक सभा में कई संशोधनों के साथ इस विधेयक को मंजूरी दी गई. सरकार का कहना है कि महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण की दिशा में यह विधेयक अहम साबित होगा. पढ़ें पूरी स्टोरी.

12. केंद्र सरकार ने कहा, किसान आंदोलन के दौरान मृत किसानों का रिकॉर्ड नहीं, मुआवजे का सवाल ही नहीं

केंद्र सरकार ने किसानों की मौत पर आर्थिक मदद से जुड़े एक सवाल पर कहा है कि सरकार के पास कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है. केंद्र ने कहा है कि सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए आर्थिक मदद का सवाल ही नहीं उठता. पढ़िए पूरी खबर.

13. एनसीपी की महिला सांसद ने एक ही बार में पेश किए 10 रिपोर्ट, राज्य सभा में हुई सराहना

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की महिला सांसद वंदना चव्हाण ने आज एक ही बार में 10 रिपोर्ट पेश कर दिए. संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन वंदना ने रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा. इसके बाद राज्य सभा सभापति वेंकैया नायडू ने उनकी सराहना की. पढ़ें पूरी खबर.

14. कंगना रनौत के खिलाफ SC में याचिका दायर, जानिए क्या है मामला

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में देश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके सभी सोशल मीडिया पोस्ट को भविष्य में सेंसर करने की मांग की गई है. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ

1. Betul Major Road Accident: दर्दनाक हादसे में 6 की मौत 16 घायल, सीएम ने दिए मदद के निर्देश

बुधवार को मध्य प्रदेश में दो बड़े सड़क हादसे हुए. बैतूल के मुलताई में ट्रक-बस की भिड़ंत( Betul Major Road Accident)से हुए दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत (MP 6 killed in Road Accident) हो गई. हादसे में 16 लोग घायल भी हुए हैं. दूसरा हादसा भिंड में हुआ जहां एक डंपर और यात्री बस की भिड़ंत में दो दो दर्जन लोग घायल हो गए. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. एक दिवसीय एमपी दौरे पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, सीएम भूपेश बघेल पर साधा निशाना- राज्य में धान खरीदी व्यवस्था चौपट

Dr. Raman Singh in Rewa: एक दिवसीय दौरे पर रीवा पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और सीएम भूपेश बघेल पर जमकर निशाना साधा. धान की खरीद और किसानों को हो रही परेशानी के लिए उन्होंने भूपेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया. यहां पढ़ें खबर

3. MP assembly elections 2023: एमपी को अभेद्य किला बनाने में जुटी बीजेपी, 10 प्रतिशत वोट शेयर कराएगा भाजपा की नैया पार

एमपी में बीते डेढ़ दशक के बाद मिली एक बड़ी हार ने भाजपा के कान खड़े कर दिए हैं. 2023 विधानसभा चुनाव (MP assembly elections 2023) को लेकर बीजेपी का बड़ा प्लान यह है कि भाजपा ने राज्य को अपना अभेद्य किला बनाने की कोशिशें तेज कर दी है. इसी के चलते पार्टी अपने वोट प्रतिशत को 10 प्रतिशत और बढ़ाने में जुट गई है. पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा वोट शेयर में 10 प्रतिशत से ज्यादा का इजाफा कर उसे 51 फीसदी से ऊपर ले जाना है. पढ़ें खबर

EXCLUSIVE

1. भोपाल गैस त्रासदी के 37 साल: चंद घंटों में चली गई हजारों लोगों की जान, आज भी नहीं भरे जख्म

2-3 दिसंबर 1984 की वो काली (37 years of bhopal gas tragedy)अंधियारी दरम्यानी रात को कौन भूल सकता है. वो खौफनाक मंजर, जब आंखों और सीने में जलन सहते हुए अपनी जान बचाने भोपाल के लोग सड़कों पर भागे जा रहे थे. चारों तक चीख, पुकार थी. ऐसा लग रहा था जैसे शहर पर मौत का हमला हुआ था. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. कोरोना की तीसरी लहर आ गई तो! धोखा तो नहीं देंगे ऑक्सीजन प्लांट, फिर होगी इंजेक्शन की कालाबाजारी !

कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार अलर्ट है. (Health Services In MP Third wave Corona )सीएम शिवराज सिंह के निर्देश पर प्रभारी मंत्री और कलेक्टर अपने-अपने जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं की निरीक्षण कर रहे हैं. सरकार का दावा है कि ज्यादातर अस्पतालों में (Inspection of oxygen plants in mp)व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है. यहां पढ़ें खबर

3. ETV BHARAT से बोले छत्तीसगढ़ के सीएम- यूपी में आएंगे चौंकाने वाले परिणाम, जानें और क्या कुछ कहा उन्होंने

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel) का 16 दिसंबर 2021 का अपने कार्यकाल का तीन साल पूरा हो जाएगा. उत्तर प्रदेश चुनाव का वरिष्ठ पर्यवेक्षक (Senior Observer UP Elections 2022) बनाए जाने के बाद से भूपेश बघेल ने यूपी के कई दौरे भी किए हैं. वे के नेता और कार्यकर्ता के साथ लगातार जीत के समीकरण तैयार कर रहे हैं. वहीं छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान खरीदी (Chhattisgarh Paddy procurement 2021) शुरू हो गई है. देखें वीडियो.

SPECIAL

1. सूदखोरों पर शिकंजा! एक्शन में एमपी सरकार, पीड़ित महिला का वीडियो वायरल- सूदखोरों से बचाइए मुख्यमंत्री जी!

एमपी में सूदखोरों पर शिकंजा कसता जा रहा है. ग्वालियर की एक पीड़ित महिला ने वीडियो जारी कर सीएम शिवराज सिंह से सूदखोरों से बचाने की अपील की है. वहीं उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से मिलकर एक महिला ने मदद की गुहार लगाई है. इधर शहडोल प्रशासन ने सूदखोर के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है. यहां क्लिक कर पढ़ें खबर

2. भोपाल का जहरीला तालाब: दुनिया का सबसे खतरनाक कचराघर, यूनियन कार्बाइड में लाखों टन जहरीला कचरा दफन

भोपाल गैसे त्रासदी के 37 साल बाद भी यूनियन कार्बाइड (poisonous ponds of bhopal)के जहरीले तालाब लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं. लोग अब इन तालाबों में सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं. सरकार ने कई बार कार्रवाई भी की, लेकिन खानापूर्ति के बाद लोग फिर से इन जहरीले तालाबों (story of bhopal gas tragedy) से मौत बांट रहे हैं. यहां पढ़ें खबर

3. भोपाल गैस त्रासदी के 37 साल बाद भी नहीं मिटे बर्बादी के निशान! आज भी 'पीड़ितों के सीने में' दफन है लाखों टन कचरा

37 साल पहले भोपाल के सीने पर लगा जख्म अब तक नहीं भर सका है या यूं कहे कि इस जख्म को भरने की बजाय जख्म बनाए रखने की कोशिश की जा रही है क्योंकि त्रासदी के 37 साल (37 years of Bhopal gas tragedy) बीत जाने के बाद भी अब तक वहां से कचरा नहीं हटाया जा सका है, जिसके चलते वहां की आब-ओ-हवा के साथ ही भूमिगत जल भी जहरीला होने लगा है. पढ़ें खबर

4. Bina Refinery Covid Hospital Closed: सरकार की बड़ी लापरवाही! कोरोना अलर्ट के बीच बीना रिफानरी का कोविड अस्पताल बंद

एक ओर सरकार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त करने में लगी है, तो वहीं बीना रिफाइनरी का अस्थाई कोविड अस्पताल बंद करने के(Bina Refinery Covid Hospital Closed) आदेश भी सरकार ने दिए हैं. कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बिना रिफाइनरी (bina temporary covid hospital closing order)के परिसर में ये अस्पताल बनाया गया था. विस्तार से पढ़ें खबर

VIDEO

1. Bhopal Gas Tragedy 1984: मानव इतिहास की सबसे खतरनाक गैस त्रासदी, सिर्फ बरसी पर ही क्यों आती है याद

मानव इतिहास की सबसे भयावह गैस त्रासदी को 37 साल(Bhopal Gas Tragedy 1984) पूरे हो गए हैं. हर साल आज के दिन फिर इसकी याद आती है. कुछ जगहों पर श्रद्धंजिल सभा हो जाती है. दिन बीत जाता है और फिर सरकारें उस भयानक गैस त्रासदी को भूल जाती है. (Bhopal Gas Tragedy anniversay)लेकिन पीड़ितों के आंसू बहते रहते हैं. उनके जख्म और हरे हो जाते हैं.(what happended that night in bhopa) सरकारें हर बार गैस पीड़ितों की मदद का दावा और वादा करती है. यहां देखें वीडियो