BJP Mission 2023: कोर कमेटी की बैठक के बाद संगठन में हलचल, नॉन परफॉर्मिंग जिला अध्यक्षों की होगी छुट्टी

बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद पार्टी ने सर्जरी शुरू कर दी है. निष्क्रिय और शिकायत वाले निगम मंडल पदाधिकारियों, जिला अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों पर एक्शन लेने की तैयारी है. संगठन ऐसे नेताओं की सूची तैयार कर रहा है जो पार्टी लाइन की अनदेखी कर रहे हैं और जनता व कार्यकर्ता से संवाद में पीछे हैं. पार्टी ऐसे लोगों को हटाकर नए कार्यकर्ताओं को मौका देगी. (BJP Mission 2023)

Bharat Jodo Yatra में अरुण यादव की अनदेखी पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा- हे नाथ! यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों ?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra in MP) के लिए मध्यप्रदेश के बुरहानपुर और खंडवा जिले का प्रभारी विधायक सुरेन्द्र सिंह शेरा को बनाया गया है. इसको लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने चुटकी ली है. उन्होंने कहा है कि आखिर कमलनाथ ने यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों क्यो बनाई है. बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्यप्रदेश में 20 नवंबर को बुरहानपुर से प्रवेश करने जा रही है.

Jabalpur Murder प्रेमिका की हत्या करने के बाद वीडियो जारी कर प्रेमी बोला- बेवफाई की कीमत मौत

सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक और इंटाग्राम की दोस्ती और प्यार कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं, इसका अंदाजा जबलपुर के खौफनाक हत्याकांड को देखकर लगाया जा सकता है. इसमें गुजरात के एक युवक की इंटाग्राम के जरिये जबलपुर की युवती से दोस्ती हुई जो आगे चलकर प्यार में बदल गई. युवक द्वारा जारी वीडियो के अनुसार उसी इंस्टाग्राम के जरिये जब girlfriend की बेवफाई का पता चला तो उसने उसकी निर्मम हत्या (Jabalpur Murder) कर दी. हालांकि पुलिस की गिरफ्त से अभी कातिल दूर है इसलिए असली सच्चाई उसके पकड़े जाने के बाद ही सामने आएगी.

Damoh Accident: हटा के पास जीप और बाइक में भिड़ंत, दो लोगों की मौत, आग का गोला बनी बोलेरो गाड़ी

दमोह जिले में हटा-दमोह मार्ग पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. ये हादसे बोलेरो गाड़ी और बाइक की टक्कर के कारण हुआ. हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि बोलेरो गाड़ी धू-धू कर जल उठी.

Talibani Punishment: चोरी करने पर बोरिंग लिफ्टर मशीन पर लटकाकर डंडे से की पिटाई, वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान

पेड़ से बांधकर या फिर लटकाकर Talibani Punishment देने का प्रचलन सा हो गया है. इसी तरह की सजा देने का एक और वीडियो उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र में वायरल हुआ है. इसमें एक व्यक्ति चोरी करने वाले को हाथ बांधकर लटकाकर डंडे से पिटाई कर रहा है. घटना पुरानी है लेकिन वीडियो हाल में वायरल हुआ. इस संबंध में थाना प्रभारी ने विडियो का संज्ञान लेते हुए जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

Compensation बांधवगढ़ किले का अधिग्रहण कर मुआवजा अदा करे सरकार, रीवा राजघराने की याचिका पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

आजादी के बाद देश में रियासतें तो खत्म हो गईं, लेकिन राजघराने अभी भी कायम हैं. ऐसा ही एक राजघराना है rewa royalty का. यहां के महाराज पुष्पराज सिंह ने राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ में स्थित अपनी निजी संपत्ति का compensation दिलाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. उच्च न्यायालय ने भी उसका संज्ञान लेते हुए सभी संबंधितों को नोटिस जारी कर 19 दिसंबर तक जवाब मांगा है.

Satpura Tiger Reserve : तीन शावकों के साथ सुरक्षित स्थान पर जाती दिखाई दी बाघिन, पर्यटक हुए रोमांचित

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र (MP Satpura Tiger Reserve) में ठंड बढ़ने के साथ पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हो गया है. पिछले एक माह में करीब एक दर्जन से अधिक बाघों को पर्यटकों ने जंगल सफारी के दौरान देखा है. जंगल सफारी के दौरान जानवर भी अठखेलियां करते दिखाई देते हैं. इस बार सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने एक बार फिर तीन नन्हे शावकों के साथ (Tigress seen with three cubs) बाघिन का वीडियो जारी किया है.

MP Assembly Elections बसपा के वोट बैंक पर बीजेपी की सेंधमारी की तैयारी, दलितों को रिझाने में कांग्रेस भी जुटी

मध्यप्रदेश के आगामी Assembly Elections में भाजपा की नजर आदिवासी वोटरों के साथ-साथ (bsp) के वोट बैंक पर भी लगी हुई है. दलित वोटों का भी सत्ता हासिल करने में महती योगदान रहता है. जहां दलित वोटरों से प्रभावित कुल 35 सीटों में भाजपा ने 2013 में 28 सीटें हासिल कर सरकार बनाई थी. वहीं पिछले 2018 में उसे मात्र 18 सीटें मिली थीं. जिसके चलते वह सरकार बनाने से चूक गई थी.

Gujarat Elections: MP के मंत्रियों और सांसद को मिली अहम जिम्मेदारी, सेंट्रल गुजरात में संभालेंगे प्रचार की कमान

Gujarat assembly elections के लिए भाजपा नेतृत्व ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. इस बार चुनाव वहां पर त्रिकोणीय नजर आ रहा है. कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी (आप) भी मैदान में अपनी पूरी ताकत के साथ डटी है. यह अलग बात है उसे कितने सीट मिलेंगी. भाजपा ने अपने आस-पास के राज्यों के कुछ नामचीन नेताओं को भी प्रचार के लिए बुला लिया है. इसी कड़ी में मध्यप्रदेश के चार मंत्री और एक सांसद वहां डेरा डाल चुके हैं. हर एक नेता को पांच से लेकर छह विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है. संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को central gujarat की 37 सीटों की बड़ी जिम्मेदारी मिली है.

Freedom Fighter नहीं रहे आजादी की लड़ाई के नायक रघुवीर चरण शर्मा, विदिशा में शोक की लहर

विदिशा शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश के जाने-माने freedom fighter रघुवीर चरण शर्मा का देहांत हो गया. वह 99 वर्ष के थे. अगले वर्ष 13 फरवरी को पूरा शहर उनका सौवां जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहा था. जीवभर अपने सिद्धांतों पर चलने वाले raghuveer charan sharma ने सरकार से मिलने वाली सम्माननिधि का एक भी पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं किया. वह सारी धनराशि सामाजिक कार्यों पर लगाते रहे. शुक्रवार को दोपहर 12 बजे मुक्तिधाम में उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी.