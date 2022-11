MP Politics : कमलनाथ का बड़ा आरोप - राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबराई BJP विघ्न डालने की साचिश रच रही

मध्यप्रदेश में प्रवेश करने वाली राहलु गांधी की भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo yatra in MP) को लेकर कांग्रेस व बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है. भारत जोड़ो यात्रा में उपद्रव फैलाने के आरोप के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी हमला बोला है. कमलनाथ (Kamal Nath)ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की कोशिश है कि यात्रा को डिस्टर्ब किया जाए. जब उनसे पूछा गया कि भारत जोड़ो यात्रा पर हमले हो रहे हैं तो कमलनाथ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी परेशान है.

मुंबई में इन बड़े उद्योगपतियों से सीधी बात करेंगे शिवराज सिंह, इंदौर Global Investors Summit का देंगे निमंत्रण

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज गुरुवार को मुंबई के दौरे पर हैं. वो यहां होटल ताज में उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में निवेश से संबंधित बातचीत करेंगे. इस दौरान शिवराज सिंह जनवरी में होने वाले Global Investors Summit 2023 के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित भी करेंगे. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इंदौर में आयोजित हो रहा है.

MP Mandla : कार्यकर्ताओं के साथ मादर की थाप पर जमकर थिरके पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम व विधायक नारायण सिंह

मंडला में पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम (Former minister Omkar Singh) और विधायक नारायण सिंह पट्टामादर मादर की थाप पर जमकर थिरके. दोनों का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ये दोनों नेता बिछिया नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं पार्षद शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इसी दौरान इनके स्वागत हेतु कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल- नगाड़े बुलाए गये और सभी कार्यकर्ता जमकर थिरके. कार्यकर्ताओं को डांस करते देख पूर्व मंत्री व विधायक अपने आपको रोक नहीं पाए और कार्यकर्ताओ के साथ थिरकने लगे.

Rewa controversy दो मालिकों की दावेदारी में बेचारी भैंस को मिली सजा, चार दिन तक पुलिस लॉकअप के बाहर बंधी रही

एक भैंस के दो दावेदार होने से मामले ने तूल पकड़ा और थाने तक पहुंच गया. इस चक्कर में बेचारी भैंस चार दिन तक पुलिस लॉकअप के बाहर बंधी रही. (police tied outside lockup for four days) अंत में थक-हारकर पुलिस ने कुछ फोटो दिखाने पर भैंस को एक पक्ष के हवाले कर दिया. इसके बाद भी दूसरा पक्ष अड़ा हुआ है कि वह भैंस उसकी है. इसे वापस उसे दिलाया जाए. इस विवाद का पटाक्षेप अभी तक नहीं हो पाया है.

Hospital Fraud आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा करने वाले वैष्णवी हॉस्पिटल का लाइसेंस रद, जाने कैसे पकड़ी गईं गड़बड़ियां

सरकारी अस्पतालों में फर्जीवाड़ा होने की शिकायतें अक्सर मिलती रहती हैं. इस बार बैतूल के एक निजी अस्पताल vaishnavi hospital पर प्रशासन की टीम ने छापेमारी के दौरान बहुत सी गड़बड़ियां पायीं. इतना ही नहीं आयुष्यमान योजना में भी फर्जीवाड़ा किया गया था. जिसके चलते अस्पताल का license रद कर दिया गया है.

MP Morena : आरक्षक ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं से की अभद्रता, SP से निलंबित करने की मांग

मुरैना में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुधवार रात विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता (Bajrang Dal Workers) हित चिंतक का अभियान के तहत लोगों को सदस्य बना रहे थे. इसी दौरान एक दुकान पर कथित रूप से शराब पीकर पहुंचे पुलिस के आरक्षक ने उनके साथ अभद्रता की और गालीगलौच की. संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सिटी कोतवाली थाने पहुंचकर नगर पुलिस अधीक्षक को इस बारे में ज्ञापन दिया.

MP Shivpuri सियार ने किशोरी पर किया हमला, बचाने आए दादा को भी जख्मी किया

माना जाता है कि सियार उस इलाके में बहुत कम आते हैं, जहां इंसान रहते हैं. कभी-कभी अगर इंसानी इलाके में आ भी जाते हैं तो वह भयभीत होकर सामने वाले इंसान पर हमला भी कर देते हैं. ऐसी ही एक घटना शिवपुरी जिले से सामने आई है. यहां अपने खेतों में मूंगफली बटोर रही एक 12 वर्षीय बालिका पर सियार ने हमला कर उसे जख्मी कर दिया. हालांकि लड़की की हालत ज्यादा गंभीर नहीं है.

Liquor ban जनता चाहे तो ही शराबबंदी हो सकती है, बोले मुन्नालाल गोयल-सरकार के चाहने से कुछ नहीं होगा

मध्यप्रदेश में इस समय liquor can को लेकर बयानबाजी की बहार आई हुई है. जिसको देखो वही शराबबंदी को लेकर अपने विचार प्रकट करने में लगा हुआ है. इसी के सहारे राजनीतिक लोग अपनी राजनीति भी चमकाने में लगे हुए हैं. अब ताजा बयान बीज विकास निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल का आया है. उन्होंने शराबबंदी की सारी जिम्मेदारी जनता के ऊपर छोड़ दी है.

Indore Suicide Case पुलिस ने चारो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया, करुणा शर्मा के पति के भी बयान लिए

इंदौर की इंटीरियर डिजाइनर के suicide case में पुलिस ने उन चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिनका जिक्र karuna sharma ने अपने सुसाइड नोट में किया था. हालांकि इस केस की गुत्थी अभी भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाई है. पुलिस ने इस संबंध में चारों आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है. इसके अलावा करुणा के पति के भी बयान दर्ज किए हैं.

Alirajpur Illegal Clinics: अलीराजपुर जिले में झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार, मुन्ना भाई कर रहे ग्रामीणों का इलाज

अलीराजपुर जिले में धड़ल्ले से अवैध क्लीनिक संचालित हो रहे हैं. केवल नानपुर में ही लगभग 25 बंगाली डॉक्टरों ने अवैध रूप से अपने क्लीनिक संचालित कर रखे हैं और गरीबों से मनमाफिक वसूली कर रहे हैं. मामला संज्ञान में आने पर नानपुर स्वास्थ केंद्र के सीनियर डॉक्टर ने कहा कि अवैध क्लिनिक पर कार्रवाई कर एफआईआर करवाएंगे.