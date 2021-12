वादों में अटल! सीएम की घोषणा के बाद भी अब तक फाइलों में घूम रहा 'अटल स्मारक', नहीं बंधी 'न्यास की गठरी'

भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती (Bharat Ratna Atal Bihari Vajpayee birth anniversary) है, सीएम से लेकर पीएम और राष्ट्रपति सब उन्हें याद कर रहे हैं, पर उनकी यादों को सहेजने वाला स्मारक (formation of Atal Memorial pending till now) अब तक धूल फांक रहा है.

अटल जयंती: सुशासन दिवस पर CM शिवराज ने किया नमन, कहा- आपका योगदान हमेशा प्रेरित करता रहेगा

आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती (atal bihari vajpayee jayanti celebrated in bhopal) है. इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें याद करते हुए नमन किया. उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन करता हूं.

MP: बीजेपी विधायकों को मिला विपक्ष को घेरने का टास्क! तैयार करना है नए साल का डेवलपमेंट प्लान

मुख्यमंत्री निवास पर हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक (BJP MLAs meet at Chief Minister residence) में नए साल के प्लान पर चर्चा की गई, साथ ही विपक्ष की घेराबंदी के लिए रणनीति (mp bjp new year action plan) बनाई गई है.

Shahdol Weather Report: कड़ाके की ठंड के बाद अब बारिश के आसार, जानिए मौसम रिपोर्ट

शहडोल मौसम विभाग ने शनिवार को रिपोर्ट जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश (rain in shahdol) के आसार जताए हैं.

Desh ka Dil Dekho:वनराज के साथ करें 2022 का आगाज, Nauradehi Wildlife Sanctuary पर्यटकों के स्वागत को तैयार

पन्ना टाइगर रिजर्व पूरे दुनिया में वाइल्डलाइफ टूरिज्म का प्रसिद्ध डेस्टिनेशन है. हाल ही में नौरादेही वाइल्डलाइफ सेंचुरी को टूरिस्टों के लिए नाइट सफारी के तौर पर विकसित किया गया है. सेंचुरी में पर्यटकों के लिए कई सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, ताकि नए साल के मौके पर पर्यटक बडी संख्या में यहां का रुख करें.

भिंड चुनावी चौपाल में लोगों ने सरपंच पर लगाए आरोप, कहा- शराबी है, पंचायत की जगह खुद का विकास किया

भिंड में 16 फरवरी को पंचायत चुनाव (bhind panchayat election 2022) होने है. इससे पहले ईटीवी भारत ने एंडोरी ग्राम पंचायत के लोगों से वर्तमान में गांव की स्थिति जाननी चाही. लोगों का सरपंच के बारे में कहना है कि उसने गांव का विकास नहीं किया है. गांव में सबसे ज्यादा समस्या जल निकासी की है, जो जस के तस है.

आवारा कुत्तों का आशियाना: इंदौर में कुत्तों को ठंड से बचाने के लिए पहल, हर घर के सामने बना Dog Home

इंदौर शहरवासियों ने आवारा कुत्तों के लिए घर के सामने डॉग होम तैयार किए है. ये घर कुत्तों के लिए किसी महल से कम नहीं है. इन घरों कुत्तों के लिए खाने-पीने से लेकर सोने तक की व्यवस्था है. समाजसेविका की इस पहल पूरे कॉलोनीवासी जुड़ गए है. पहल में जुड़े कॉलोनीवासियों का कहना है कि बेजुबान जानवर के लिए यह काम किसी पुण्य से कम नहीं है.

Jabalpur Food Mahotsav: मटर की जलेबी, खीर जैसे 100 से ज्यादा लजीज और अनूठे व्यंजन खाना है तो आइये जबलपुर

Jabalpur Food Mahotsav:'एक जिला-एक उत्पाद' योजना में जबलपुरी मटर का चयन किया गया है. जिले के मटर को प्रमोट करने के लिए 5 दिवसीय फूड फेस्टिवल में शहर के विभिन्न होटलों द्वारा मटर के लजीज और अनूठे व्यंजन बनाए जा रहे हैं. इस फूड फेस्टिवल में कई ऐसे डिशेज हैं, जिनके शायद आपने नाम तक नहीं सुने होंगे.

Christmas 2021: आर्चबिशप ने बताई ईसा मसीह से जुड़ी रोचक कहानियां, सांता क्लॉस की कथा

क्रिसमस से पहले भोपाल में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ. (Christmas 2021 Celebration) इस कार्यक्रम में मौजूद हुए आर्चबिशप ने प्रभू ईसा मसीह और सांता क्लॉस के बारे की कहानियों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि प्रभू यीशु ने दुनिया को शांति का संदेश दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि सांता क्लॉस की कहानी सांता निकोलस से जुड़ी है.

Jabalpur Wine Cake! सीएम से लेकर सितारे तक हैं इसके दीवाने, दोगुना कर देता है क्रिसमस का जश्न

पूरे देश में क्रिसमस की धूम है, गिरिजाघर रंग-बिरंगी रोशनी से सराबोर हैं. जबलपुर में क्रिसमस पर बनने वाला खास केक (Jabalpur Wine Cake for christmas) का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है. विक्टर बेकरी ऑटोमैटिक ओवन नहीं बल्कि परंपरागत तरीके से केक तैयार करता है, जिसके स्वाद के दीवाने सीएम से लेकर सितारे तक हैं.

शिवराज सरकार ने दी निगम मंडल में नियुक्ति को हरी झंडी, सिंधिया समर्थकों का दिखा दबदबा

एमपी कॉरपोरेशन बोर्ड (MP Corporation Board) में नियुक्तियां की गई हैं. जिसमें विनोद गोटिया को पयर्टन निगम का जिम्मा सौंपा गया है. वहीं इमरती देवी को लघु उद्योग निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

MP सप्लीमेंट्री बजट में आदिवासियों के लिए सिर्फ 400 रुपए का प्रावधान, कांग्रेस ने बताया अपमान, बीजेपी ने दी सफाई

प्रदेश सरकार के दूसरे अनुपूरक बजट (mp suplimentry budget) में जनजाति वर्ग के लिए सिर्फ 400 रुपए (bjp govt kept only rs 400 for tribals) का प्रावधान किए जाने के मुद्दे पर सत्र के आखिरी दिन जमकर हंगामा हुआ. कांग्रेस ने इसे आदिवासियों का अपमान बताया है.