इंदौर के रहने वाले क्रिकेटर आवेश खान को आईपीएल में 10 करोड़ में लखनऊ सुपर जॉइंट ने खरीदा है. जैसे ही यह खबर आवेश के परिवार तक पहुंची, उसके माता-पिता भावुक हो गए और उन्होंने आवेश की जुनून को ही इस मुकाम तक पहुंचने की असली वजह बताई.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की. उनके काम की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से बेटी बचाओ अभियान देश में चल रहा है उसे देखकर लग रहा है कि आनेवाले दिनों में बेटा बचाओ अभियान ना चलाना पड़ जाए. राज्यपाल भोपाल में डिलीवरिंग डेमोक्रेसी यानी प्रदत्तकारी लोकतंत्र पर सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी के दो दशक पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे. (governor mangubhai patel praised pm modi)

कटनी के स्‍लीमनाबाद में निर्माणाधीन अंडर ग्राउंड नहर की टनल के धसकने से बड़ा हादसा हो गया. टनल की मिट्टी में 9 मजदूर दब गए, जिसमें 7 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. दो लोगों की तलाश अभी जारी है. (Katni tunnel Accident)

प्यार और मोहब्बत के इजहार का पर्व वैलेंटाइन डे इस बार वर्चुअल नहीं, फिजिकल रूप में (Valentines day 2022) मनाया जाएगा. दरअसल, कोविड के प्रतिबंधों को अभी कुछ दिन पहले ही हटाया गया है, जिससे इस बार लोग वर्चुअली नहीं बल्कि आमने-सामने से अपनी दिल की बात का इजहार कर सकेंगे.

छिंदवाड़ा में लगभग 5 साल पहले बाघ की खाल की तस्करी मामले चार लोगों को आरोपी बनाया गया था. जिनके विरुद्ध प्रकरण कायम कर कार्यवाही लगातार जारी थी. जिसपर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बनाए गए आरोपियों को दोषमुक्त किया है.

भोपाल में एक 12 साल के बच्चे ने आत्महत्या कर ली है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. (child suicide in bhopal)

एमपी में अब राजस्व से जुड़े दो विभाग को मर्ज करने की तैयारी की जा रही है. राजस्व से जुड़े राजस्व आयुक्त कार्यालय और आयुक्त भू अभिलेख के कामों को आपस में जोड़ा जाएगा. इसकी मॉनिटरिंग अलग-अलग दो अधिकारियों के स्थान पर एक ही आयुक्त द्वारा की जाएगी. इसको लेकर राजस्व विभाग द्वारा तैयारी की जा रही है. जल्द ही इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा. (cm shivraj cabinet)

पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर झलारिया महादेव का मंदिर है, जो साल में सिर्फ एक दिन खुलता है. यहां दर्शन करने आस-पास के ग्रामवासी जाते हैं. इसी कड़ी में दो बाइक सवार युवक झलारिया महादेव के दर्शन करने जा रहे थे. तभी अचानक उनके सामने बाघ आ गया. फिर क्या आनन-फानन में दोनों बाइक सवार युवक अपनी जान बचाने के लिए पास के ही पेड़ पर चढ़ गये. कई घंटों तक दोनों पेड़ पर ही चढ़े रहे. जब बाघ वहां चला गया. तब दोनों पेड़ से नीचे उतरे. इसके बाद दोनों मंदिर गए. रास्ते मे जा रहे राहगीरों ने यह नजारा अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. (men climb on tree in panna tiger reserve)

भिंड में अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक अमले को विरोध का सामना करना पड़ा. व्यापारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई. लोगों के विरोध को देखते हुए सदर बाजार में धारा 144 लगाई गई है. (Tension over removal of encroachment in Bhind)

प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पूर्व प्रधानमंत्री की शान में कसीदे पढ़ते-पढ़ते उनकी तुलना शेरशाह सूरी से कर डाली. सीहोर में आयोजित फसल बीमा राशि के एक कार्यक्रम को बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि अगर इतिहास में किसी ने काम किया है तो वो या तो शेरशाह सूरी ने किया या फिर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था.