भिंड। सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाली मध्य प्रदेश पुलिस अपने ही कर्मचारियों की हरकत से शर्मसार है. किसी भी जिले में सबसे सुरक्षित माने जाने वाला इलाके पुलिस लाइन में ही पुलिस की नाक के नीचे से ही विभाग के आधा दर्जन वाहनों से 24 हजार रुपए कीमत का 250 लीटर डीजल चोरी हो गया. पूरे मामले में दो आरक्षकों के नाम सामने आए हैं. जिसके बाद एसपी ने दोनों आरक्षक को सस्पेंड किया है. इसकी जानकारी सीएसपी ने दी है. (police stolen 250 liters of diesel from own vehicles)

भिंड पुलिस लाइन में खड़े अपने ही वाहनों से चुराया 250 लीटर डीजल

आधा दर्जन गाडि़यों के टैंक खालीः जानकारी के मुताबिक 29 नवंबर की रात को भिंड पुलिस लाइन में पुलिस वाहनों का डीजल गेज नापकर कार्यालय परिसर के मैदान में खड़ा कराया गया था. दूसरे ही दिन 30 नवंबर को जब गाड़ियों को चेक किया गया तो गाड़ियों के आसपास डीजल फैला हुआ पाया गया. जांच करने पर आधा दर्जन गाड़ियों के टैंक खाली पाये गये. ऐसे में डीजल चोरी होना पाया गया. इस बात की जानकारी आरआई रजनी गुर्जर और सूबेदार अखिलेश शर्मा को दी गई थी. (Tanks of half a dozen vehicles empty)

एसपी ने आरक्षकों को किया सस्पेंडः निरीक्षक के सामने मामला आने के बाद उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अज्ञात चोरों के खिलाफ शहर कोतवाली थाने में 24 हजार रुपये कीमत का 250 लीटर डीजल अज्ञात चोरों द्वारा चुराए जाने का मामला दर्ज कराया. वही जाँच में दो आरक्षकों के इस चोरी में शामिल होने की बात सामने आयी है. डीजल चोरी की इस वारदात में और भी विभागीय कर्मचारियों पर भी शक जाहिर किया जा रहा है. नगर पुलिस अधीक्षक निशान रेड्डी ने बताया की पूरे मामले में जांच होने के बाद दो आरक्षकों के नाम सामने आने पर उन को सस्पेंड किया गया है. साथ ही कुछ और आरक्षकों पर भी सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है. मामले में अभी जांच चल रही है. (Bhind 2 constables suspended)

एसपी ऑफिस से महज 500 मीटर दूरी पर हुई है चोरीः बता दें कि डीजल चोरी की वारदात पुलिस अधीक्षक कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई है. यहां पुलिस लाइन भी है जहां पर 24 घंटे पुलिस जवानों का पहरा रहता है. मामला दर्ज करने के बाद पुलिस को और भी कर्मचारियों के शामिल होने की भी आशंका है. (Theft happened just 500 meters away from SP office)