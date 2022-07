भिंड। अटेर क्षेत्र के सराय पंचायत में 1 जुलाई को फर्जी मतदान और मतपत्र फाड़े जाने के बाद आज रविवार को पुनर्मतदान हो रहा है. पंचायत के नई गढ़ी गांव में पोलिंग बूथ क्रमांक 125 और 126 पर सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी. प्रशासन ने इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं. अभी तक कोई घटना नहीं हुई है, मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है.

नईगढ़ी में दो पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान जारी

ये रही पुनर्मतदान की वजह: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए हुए 1 जुलाई को भिंड और अटेर में पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए मतदान हुआ था. जिसमें अटेर की पंचायत नई गढ़ी में अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की और बूथ क्रमांग 125 में घुसकर असामाजिक भीड़ ने जबरन फर्जी मतदान किया था. वहीं पोलिंग बूथ क्रमांक 126 में भी असामाजिक भीड़ ने फर्जी मतदान के साथ ही मतपत्र फाड़ दिये थे.

कलेक्टर ने निर्वाचन आयोग को भेजा था प्रस्ताव: पीठासीन अधिकारियों द्वारा पुष्टि होने पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर इन दोनों पोलिंग सेंटर्स पर पुनर्मतदान कराए जाने का प्रस्ताव भेजा था. जिसपर संज्ञान लेते हुए दोनो बूथों पर री-पोलिंग के आदेश जारी हुए थे.

Re-polling Bhind MP : भिंड की नईगढ़ी के दो पोलिंग बूथ पर कल होगा पुनर्मतदान, फर्जी मतदान के बाद निर्णय

ड्यूटी पर तैनात पांच दर्जन जवान: नई गढ़ी गांव में 125 और 126 केंद्र अतिसंवेदनशील हैं. इसी वार्ड से भिंड के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह की पत्नी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं. ऐसे में हाई प्रोफाइल सीट होने के चलते विशेष तैयारी की है. मतदान दोबारा प्रभावित नहीं हो इसके लिए पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गयी है. दोनों बूथों पर 60 हथियारबंद जवानों सहित 70 अधिकारी ड्यूटी पर तैनात हैं.

(Repolling at two booths of Bhind) (Re Polling Continues in Naigarhi Bhind) (Repolling decision after fake voting)