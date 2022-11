भिंड। भिंड के लहार क्षेत्र में एक यात्री बस से नवजात बच्ची का शव बैग में रखा मिला है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. लहार क्षेत्र में बस स्टैंड पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक बस में सीट के नीचे नवजात का शव मिला. ये बस उत्तर प्रदेश के झांसी से भिंड के लहार प्रतिदिन यात्रियों को लेकर आती है. इस बस में एक नवजात बच्ची का शव भी पॉलीबैग में कोई छोड़ गया था. (bus staff reported to police) (bhind newborn girl body) (newborn girl body found under bus seat) (bhind police sent for postmortem)

Chhatarpur: जाम में आधे घंटे तक फसी रही एंबुलेंस, महिला ने अस्पताल गाड़ी में दिया बच्चे को जन्म

बस स्टॉफ ने दी पुलिस को सूचनाः लहार पुलिस को बस स्टॉफ द्वारा सूचित किया स्टैंड पर खड़ी बस में कोई महिला नवजात को छोड़ गई है. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला की बस की सीट के नीच एक बैग में नवजात बच्ची का शव रखा हुआ था. जिसे निकलवा कर अस्पताल भिजवाया गया. बस स्टाफ से पूछने पर कंडक्टर ने बताया कि जिस सीट के नीचे नवजात का शव मिला वहां आसपास कुछ महिलाएं बैठी हुई थी. ऐसे में माना जा रहा है कि ये उन महिलाओं में से ही किसी एक का बच्चा होगा. (bus staff reported to police) (bhind newborn girl body) (newborn girl body found under bus seat) (bhind police sent for postmortem)

अनचाहे बच्चे को हटाने की आशंकाः थाना प्रभारी शिव सिंह यादव के मुताबिक बच्ची का शव एक या दो दिन पुराना था. प्रथम दृष्टया मामला अवैध संबंधों से अनचाहे बच्चे को छोड़ने का लग रहा है. हालांकि पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. जिसकी रिपोर्ट आने पर स्थिति और साफ हो जाएगी. थाना प्रभारी लहार ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई थी कि झांसी से आने वाली बस में कपड़े के बैग में बच्ची मिली है. मौके पर पता चला की एक या दो दिन पुराना शव है. उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. (bus staff reported to police) (bhind newborn girl body) (newborn girl body found under bus seat) (bhind police sent for postmortem)