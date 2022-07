भिंड। मध्यप्रदेश के भिंड जिले के लहार विधानसभा क्षेत्र से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है. एनजीटी की रोक के बावजूद रेत माफिया सिंध का सीमा छलनी कर रहे हैं. ग्राम पर्रायच में रेत का अवैध उत्खनन कर रहे एक दर्जन से ज्यादा ट्रक सिंध नदी में फंस गए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. एक तरफ प्रशासन सिंध नदी से अवैध उत्खनन की बात को नकारता आ रहा है. वहीं दूसरी तरफ नदी से रेत का उत्खनन चरम पर है.

अवैध रेत खनन कर रहे डंपर और ट्रक सिंध नदी में फंसे

नदी के तेज बहाव में फंसे ट्रक, ड्राइवरों ने कूद कर बचाई जान: 30 जून से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal Act) के आदेश पर नदियों से रेत उत्खनन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है. लेकिन भिंड जिले में रेत माफिया एनजीटी के आदेश को धता बताकर अवैध उत्खनन किए जा रहे हैं. जिसकी पोल भिंड में हुई अचानक बारिश ने खोल दी. जब भिण्ड जिले की पर्रायच रेत खदान पर नदी की धार से रेत भरने गयीं आधा सैकड़ा गाड़ियों में से एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां पानी के तेज बहाव में फंस गयीं. वहीं कुछ ट्रक चालक गाड़ी के अंदर फंस गए. जिन्हें बमुश्किल निकाला जा सका है और कुछ ड्राइवरों ने कूद कर अपनी जान बचाई. इस दौरान बड़ा हादसा होने से इंकार नहीं किया जा सकता था.

जिला प्रशासन को नजर नहीं आ रहे ट्रक: हैरानी की बात तो यह है कि जब नदी से रेत उत्खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है तो दिन दहाड़े अवैध उत्खनन कैसे हो रहा है. जिला प्रशासन या पुलिस को अवैध खनन और परिवहन करते ट्रक आखिर क्यों नजर नहीं आ रहे हैं.

माफिया-प्रशासन की मिली भगत से ठेका कंपनी को नुकसान: भिंड जिले में हाल ही में रेत खनन का टेंडर नई ठेका कंपनी शिवा कॉर्पोरेशन (Shiva Corparation Bhind) को मिला है. लेकिन काम शुरू होते ही बारिश के सीजन को देखते हुए नदी से रेत उत्खनन पर एनजीटी ने रोक लगा दी. जिसकी वजह से रेत कंपनी को काम करने का मौका नहीं मिला और माफिया ने इसका फायदा उठाते हुए सिंध का दोहन शुरू कर दिया. 2019 में भी ठेका कंपनी पॉवरमेक ने भी रेत माफिया और जिला प्रशासन की मिलीभगत के चलते हो रहे नुकसान की वजह से रेत का ठेका सरेंडर किया था.

सवालों के घेरे में जिला प्रशासन: भिंड पुलिस और जिला प्रशासन की मिली भगत और अनदेखी अब सवालों के घेरे में है. क्योंकि बड़ी तादाद में सिंध नदी की धारा में फंसी गाड़ियां अब तेज बहाव और पानी के कम होने का इंतजार कर रही हैं. लेकिन मौके पर अभी तक पुलिस या प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा कार्रवाई के लिए नहीं पहुंचा है. वहीं अवैध खनन की वजह से फंसे ट्रकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

