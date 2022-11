भिंड। जिले में निर्वाचन संबंधी फोटो निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 का कार्य चल रहा है. जिनमें शिक्षकों को बीएलओ का दायित्व सौंपा गया है. लेकिन इस जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाने वाले 6 बीएलओ को निलंबित कर दिया है. (collector suspended for negligence)

अधिकारियों ने भेजा था कार्रवाई का प्रतिवेदनः बताया जा रहा है कि, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अटेर, भिंड और मेहगांव के प्रतिवेदन पर फोटो निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 में बीएलओ के कार्य में लापरवाही बरतने, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य न करने एवं मतदान केंद्र पर अनुपस्थित रहने पर 6 बीएलओ को सस्पेंड किया है. (officers had sent the action taken report)

इन बीएलओ पर गिरी गाजः कलेक्टर भिंड द्वारा शाप्रावि. बघेलन का पुरा जम्हौरा की प्राथमिक शिक्षक प्रियंका भदौरिया, शाप्रावि जलपुरा अनुलग्न, शाप्रावि. जोरी कोतवाल का पुरा के सहायक शिक्षक रामौतार मौर्य, शाप्रावि. विक्रमपुरा भिण्ड के प्राथमिक शिक्षक रमाकांत शर्मा, शाप्रावि. बनीपुरा के प्राथमिक शिक्षक रामनारायण, शाप्रावि. सिमार के प्राथमिक शिक्षक दिनेश कुमार शर्मा, शाप्रावि. परसाला के प्राथमिक शिक्षक महेन्द्र कुमार बरसैना को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. इस निलंबन अवधि में शासन नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा. (collector suspended for negligence)