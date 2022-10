भिंड। जिले में दबंगों द्वारा दलित परिवार के दो भाइयों को तालिबानी सजा (Bhind Talibani Punishment) देने वाले आरोपियों को देहात पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है. बताया जा रहा है कि, मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी मंगलवार रात कर ली गई थी. (Bhind Talibani punishers arrested) शुक्रवार के दिन नाई सहित फरार चल रहे 3 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.



आरोपियों को भेजा जेल: देहात थाना पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार फरियादी संतोष शाक्य और उसके भाई धर्मेंद्र ने गांव के दबंगों द्वारा मुंडन करवा कर सिर पर जूते रखने और जूतों की माला पहनाकर गांव में जुलूस निकालने के अमानवीय कृत्य और जतिसूचक शब्दों का उपयोग करते हुए गाली गलौज करने का मामला दर्ज कराया था. जिसमें देहात पुलिस ने 72 घंटों के अंदर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से इन्हें जेल भी भेज दिया गया है.

यह है पूरा मामला: दबोहा गांव निवासी बुद्धराम शर्मा के साथ गांव के ही रामवीर शाक्य, धर्मेंद्र और संतोष समेत एक अन्य ने डंडे से मारपीट कर दी थी. इसके बाद इस मामले में रामवीर समेत चारों आरोपी के परिवार द्वारा समझौते के लिए पहल कर 17 अक्टूबर को गांव में पंचायत बुलाई गई. जिसमें निर्णय लिया गया कि, दलित परिवार डेढ़ लाख रुपये बुद्धराम शर्मा को देंगे और उसके बाद गांव छोड़ देंगे. जिस पर दलित परिवार सहमत हो गया था.

Bhind Talibani Punishment: दबंगों ने राजीनामा के लिए बुलाकर दो भाइयों का कराया मुंडन, अर्धनग्न कर जूतों की माला पहनाकर घुमाया गांव

सुलह के लिए बुलाकर कराया था मुंडन: इस बीच सुलह करने की बात कह संतोष और दिलीप शाक्य को पंचायत में बुलाया गया. इसके बाद सबके बीच दबंग बुद्धराम और उसके साथ में मौजूद लोगों ने नाई बुलाकर दोनों युवकों का मुंडन कराया और उनके सिर पर जूते रखे. इसके बाद जूतों की माला बनाकर पहनाकर गांव में घुमाया था. घटना की जानकारी लगने पर देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पीड़ितों को देहात थाना लाया गया था. (Bhind Talibani punishers arrested) (Bhind Talibani Punishment) (bullies took young men out procession wearing garland of shoes) (Bhind bullies did mundan of young men)(Bhind Crime News)